Tres minutos bastan
Saldo final, corte de caja, auditoría sin abogado
Nadie firma contrato por más. Nadie pide prórroga. La eternidad no negocia, no concede descuentos, no lanza promociones de temporada. Tres minutos: saldo final, corte de caja, auditoría sin abogado.
Primer cuadro. Oscuridad absoluta. Ni Dios da los buenos días. Dos figuras tensan la maquinaria como obreros sin sindicato. El doctor dirige la escena. Bata ausente. Piel negra, autoridad sin diploma visible. El otro cuerpo: mujer de rojo. No pasión, no romance, puro cansancio. Pulso roto, aire caro. La cadena exige brazos, voluntad, fe que no cotiza en bolsa. Ella cae. Frase breve: ya no puedo. El doctor insiste. Claro, el sistema siempre insiste, incluso cuando todo indica derrota. Ahí ocurre la muerte. Sin aplauso. Sin música épica. Un trámite.
El cuerpo escucha. Ironía mayor: muerto atento. Brazalete aprieta. Oxígeno invade pulmones como invasor sin visa. Tecnología promete milagro. La mujer de rojo se rinde. El doctor no. La ciencia tampoco. Fe con bisturí. Esperanza con factura.
Segundo cuadro. Verde. Un campo que vende paz en catálogo turístico. Luego sangre. Una ola roja. No metáfora, evidencia. Bermellón brutal, sin filtro de Instagram. El verde pierde la guerra. La sangre manda. Siempre manda. El cuerpo sospecha: pérdida. Nadie confirma. La intuición sí cobra. La sangre no pide permiso. Se va. Como muchos.
Tercer cuadro. Auditorio infinito. Madera en lajas. Arquitectura de castigo. Pasillo eterno. Puerta ausente. Salida en huelga. Oscuridad que no asusta, solo cansa. El alma busca escape como usuario busca señal. Nada. El eco repite pasos. Nadie contesta. Existencia tipo trámite en ventanilla cerrada.
Cuarto cuadro. García, Nuevo León. Territorio real, polvo honesto. Nogalera da sombra, alivio modesto. Semana Santa. Fe de calendario. El cuerpo camina. Busca refugio. Quinta cerrada. Nadie abre. Ni santos, ni vecinos. Silencio como respuesta oficial. México profundo: puerta cerrada, perro que no ladra, milagro que no llega.
Quinto cuadro. Padres aparecen. Clásico recurso narrativo: familia al rescate. Portón abierto. Milagro administrativo. Mamá ordena. Papá carga. Medicina en bolsa. Todo parece correcto. Demasiado correcto. Sospecha crece. ¿Amor o trampa? El doctor observa. Nadie sonríe. El cuerpo duda. Decisión: mejor váyanse. Rebelión mínima. Acto de fe en la duda.
El portón cierra. Como todos los portones importantes. El cuerpo se acomoda en asiento circular. Trono barato, pero suficiente. Cielo lleno de estrellas. Paz. La palabra más prostituida del lenguaje aparece sin maquillaje. Paz real. Sin likes. Sin testigos. La muerte, al parecer, también ofrece descanso. Oferta limitada.
Sexto cuadro. Ciudad dorada. Roca flotante. Arquitectura vertical, lujo sin hipoteca. Murallas altas. Seguridad privada celestial. Mansiones encimadas como sueños caros. Puertas cerradas. Claro. El paraíso también tiene lista de invitados. No cualquiera entra. La eternidad filtra.
La crónica exige verdad, pero la verdad se esconde detrás de símbolos. El doctor: sistema. La mujer de rojo: límite humano. La cadena: tiempo. El oxígeno: fe científica. La sangre: realidad no negociable. El auditorio: vida sin salida clara. García: origen, raíz, tierra que no miente. Los padres: memoria, deseo de regreso. La ciudad dorada: promesa, premio, ilusión o broma cósmica.
Tres minutos. Suficiente para entender nadie controla nada. Suficiente para aceptar el cuerpo no manda. El alma tampoco. Tal vez nadie manda. Tal vez todo responde a un guion mediocre escrito por un autor con humor negro.
La ironía reina. El humano presume control. Agenda llena. Plan a cinco años. Seguro de gastos médicos. Y al final, una cadena movida por manos cansadas decide todo. La ciencia grita. La fe susurra. La muerte observa, tranquila, profesional.
El sarcasmo brota solo. Hospital privado, cuenta elevada, resultado incierto. Tecnología de punta, pronóstico medieval. El doctor lucha. La mujer cae. El paciente flota entre escenas como turista en pesadilla premium.
Esperanza. Sí, también. Porque el cuerpo escucha. Porque el cielo aparece. Porque la paz llega sin anuncio. Porque incluso en la duda hacia los padres existe conciencia. Elección. Libertad mínima, pero libertad.
Fe. No de templo, no de diezmo. Fe cruda. Fe que nace cuando todo falla. Fe sin citar versículos. Fe respira cuando el oxígeno entra a la fuerza. Fe no pide permiso a la lógica.
Humor negro. Imprescindible. Sin él, la historia se vuelve tragedia barata. La muerte como escena teatral. El doctor como director sin presupuesto. La mujer de rojo como actriz agotada. El paciente como público cautivo. Obra sin intermedio.
Ideas primarias. Vida: frágil. Muerte: eficiente. Tiempo: tirano. Cuerpo: vehículo defectuoso. Alma: rumor persistente. Ciencia: herramienta poderosa, limitada. Fe: recurso final. Familia: ancla y sospecha. Realidad: incómoda. Eternidad: concepto sobrevalorado.
El narrador no busca moraleja. Nadie aprende nada en tres minutos. Pero algo cambia. Una grieta. Una sospecha. La certeza de que todo puede terminar en cualquier instante. Aun así, la vida sigue. Ridícula. Hermosa. Injusta. Fascinante.
La ciudad dorada queda lejos. Las puertas cerradas no sorprenden. El humano siempre llega sin invitación. La eternidad no improvisa.
El cuerpo regresa. O no. Poco importa. Lo relevante ocurre en esos tres minutos. El resto solo relleno.
La crónica cierra sin conclusión clara. Como la vida. Como la muerte. Como todo lo que importa. Tres minutos. Nada más. Nada menos. Suficiente.