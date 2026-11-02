Trump: la siguiente jugada

Donald Trump quiere mantener ambas cámaras y pide a los republicanos votar como si su nombre estuviera nuevamente en la boleta. No hay indiferencia frente al resultado. Al mismo tiempo, su gobierno prepara el escenario posterior. Busca ganar el martes sin depender de que todo ocurra exactamente como desea.

Las intermedias suelen explicarse sumando escaños. Pero la política estadounidense no depende únicamente de quién obtiene la mayoría, sino de quién conserva la iniciativa, administra los tiempos y obliga a los demás a reaccionar.

Esa es una diferencia estratégica. Una mayoría permite aprobar leyes; la iniciativa política facilita decidir qué se discute, bajo qué presión y entre cuáles alternativas. Un presidente comienza a perder poder no sólo cuando pierde votos, sino cuando queda obligado a responder la agenda de sus adversarios. Trump procura evitar precisamente eso.

Si los republicanos conservan el Congreso, tendrá dos años para profundizar su programa. Si pierden la Cámara, enfrentará investigaciones, citatorios y disputas presupuestales. Si también pierden el Senado, se complicarán las confirmaciones judiciales y administrativas. Sin embargo, en cualquiera de esos escenarios, Trump conservará el veto, la dirección del Ejecutivo y facultades considerables en comercio, seguridad nacional y política exterior, aunque sujetas a tribunales y recursos aprobados por el Congreso.

El Senado adquiere por eso un valor especial. La Cámara se renueva cada dos años; el Senado confirma jueces, altos funcionarios, embajadores y posibles integrantes de la Corte Suprema. Conservarlo protegería decisiones cuyos efectos pueden prolongarse durante décadas. No todas las posiciones tienen el mismo valor ni producen poder durante el mismo tiempo.

La Casa Blanca lleva meses revisando qué puede avanzar sin nueva legislación y cómo responder a futuros litigios. Trump incluso ha definido su alternativa: si los demócratas controlan el Congreso, podrá bloquear sus iniciativas y negociar cuando ellos necesiten algo de la Presidencia.

No es un plan para perder ni un intento de convertir cualquier resultado en victoria. Es una estrategia para evitar que una derrota parcial produzca parálisis. Quien se prepara para un sólo desenlace depende de las urnas; quien conserva opciones continúa negociando después de ellas.

En ese tablero, México no es el tema central de la elección, pero sí uno de los lugares donde sus consecuencias serán más visibles.

La revisión anual del T-MEC le dio a Washington una palanca comercial. El tratado ya no puede observarse únicamente como un acuerdo de intercambio, sino como la arquitectura productiva de América del Norte en medio de la competencia estratégica con China. Automóviles, minerales, energía, tecnología, inversión y cadenas de suministro forman ahora parte de una misma discusión sobre seguridad económica.

Pero la presión más inmediata puede venir desde otro frente. La estrategia estadounidense se está desplazando de la persecución exclusiva de los cárteles hacia las redes que los sostienen: dinero, empresas, intermediarios, funcionarios y protección política.

Las cancelaciones de visas forman parte de esa lógica. No sustituyen una investigación ni una sentencia, pero producen consecuencias inmediatas. Un político puede conservar poder dentro de su partido y, al mismo tiempo, quedar sin acceso a Estados Unidos, bajo escrutinio financiero o frente a un expediente judicial. La protección local deja de garantizar inmunidad exterior.

La fuerza del instrumento está también en lo desconocido. Las visas retiradas importan; las listas que podrían existir, todavía más. Cuando nadie sabe qué información posee Washington ni cuál será el siguiente nombre, la incertidumbre modifica conductas antes de que se publique una acusación.

Se suman sanciones financieras, recompensas, extradiciones, inteligencia compartida y cárteles designados como organizaciones terroristas extranjeras. Es una forma de coerción graduada: elevar el costo sobre personas y redes específicas sin romper toda la relación bilateral. La cacería ya no apunta únicamente a dirigentes criminales; comienza a extenderse hacia quienes lavan, facilitan, protegen o convierten dinero ilícito en influencia política.

Para el gobierno mexicano, el reto será distinguir soberanía de encubrimiento. Claudia Sheinbaum puede exigir pruebas y defender las competencias nacionales, pero difícilmente podrá asumir el costo de proteger a una figura señalada en una investigación seria. La respuesta eficaz será anticiparse, investigar y separar al Estado de cualquier personaje indefendible.