Trump llega a Davos con comitiva de lujo. Ebrard “también”, solo faltó Noroña

México mantiene la perniciosa costumbre de López Obrador de enviar delegaciones de 4o pelo a esta Cumbre económica, menospreciando este importante evento mundial, que este año adquiere especial relevancia debido a los conflictos geopolíticos.

Los presidentes mexicanos asistieron -sin excepción- desde 1971 hasta 2018. Llegó AMLO y a partir de 2019 se dejó venir el infeliciaje de la alta burocracia nacional.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo fue invitada pero su oficina de prensa confirmó en la comitiva para este 2026, a las siguientes “personalidades”:

- Alicia Bárcena (Semarnat): Líder en paneles de cambio climático y descarbonización. También en instalación y mantenimiento de paneles solares.

- Marcelo Ebrard (Economía): Cuya misión principal es presentar el ‘Plan México’ ante inversionistas internacionales para atraer el nearshoring y demostrarles que nuestro País es seguro en todos los ámbitos, incluyendo la certeza jurídica. Ellos y sus pajes majes se hospedan desde el pasado sábado 17, en el “modesto” hotel Flüela Davos, a 454 francos suizos la noche, unos 9,545 pesos. Sí, es modesto, porque los 4 ejecutivos de BBVA que vienen desde México pagaron 95,000 francos suizos por un mono chalet en el centro de Davos. Más o menos 2 millones de pesos por la semana que permanecerán aquí.

Por parte del sector privado, confirmados:

- David Garza Lagüera (ITESM).

- Altagracia Gómez Sierra, presidenta de Minsa y coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de Sheinbaum.

- Cuatro directivos de BBVA México, entre otros.

”Estamos felices de recibir de nuevo al presidente Trump”, declaró Borge Brende, presidente del evento, destacando que llegará acompañado de la mayor delegación estadounidense en la historia del foro:

Al menos cinco secretarios clave lo acompañarán, incluyendo al de Estado, Marco Rubio, y al del Tesoro, Scott Bessent. También se espera la participación de Steve Witkoff, enviado especial para Ucrania y Oriente Medio.

Este despliegue ocurre en un momento de máxima tensión diplomática.

Trump coincidirá con el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha sido advertido tras la operación militar del pasado 3 de enero, donde fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Aunque ambos líderes limaron asperezas en una llamada reciente, Davos será el escenario de sus primeras conversaciones cara a cara sobre el futuro de la región.

Esta cita anual de las élites económicas y políticas debatirá del 19 al 23 de este enero, los desafíos globales bajo el lema de 2026: ‘Espíritu de diálogo’. Davos recibirá a 3,000 líderes, incluyendo a:

- Javier Milei, presidente de Argentina.

- Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

- Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.

- He Lifeng, primer ministro de China.

- Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

- Pedro Sánchez, presidente de España.

- António Guterres, secretario general de la ONU.

- Friedrich Merz, canciller de Alemania.

- Alexander Stubb, primer mandatario de Finlandia.

- John Dramani Mahama, presidente de Ghana.

- Aziz Akhannouch, primer ministro de Marruecos.

- Muhammad Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán.

- Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional-FMI.

- Mohammad Abdullah Al Gergawi, ministro de Asuntos del Gabinete de Emiratos Árabes Unidos.

- Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, primer ministro de la República Democrática del Congo.

- Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

- Mathias Cormann, presidente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE.

- Tharman Shanmugaratmam, primer ministro de Singapur.

- Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

- Tom Fletcher, secretario general adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

- Alexander De Croo, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

- Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio-OMC.

- Aleksandar Vučić, presidente de Serbia.

- André Hoffmann, copresidente del Foro Económico Mundial.

- Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia.

- Comfort Ero, presidenta y directora ejecutiva del Grupo Internacional de Crisis.

- Nawaf Salam, (presidente del Consejo de Ministros del Líbano.

Desafíos interconectados de Davos 2026:

1. Cooperar en un mundo en disputa: ¿Cómo fomentar la colaboración internacional en un entorno de fragmentación geopolítica y competencia entre grandes potencias?

2. Abrir nuevas fuentes de crecimiento: Estrategias para identificar motores económicos sostenibles en una era de alta incertidumbre y baja productividad.

3. Invertir en las personas: Enfoque en la recualificación laboral ante el auge de la IA y el fortalecimiento de la resiliencia social y sanitaria.

4. Despliegue responsable de la innovación: Cómo escalar tecnologías disruptivas, como la IA y la computación cuántica, garantizando la ética y la seguridad.

5. Prosperidad dentro de los límites planetarios: Integrar la acción climática y la protección de la naturaleza en el crecimiento económico a largo plazo.

- Como se ve, hay prioridades y la presidente Sheinbaum no se iba a perder por nada del mundo la trascendental mañanera de hoy lunes 19.

- Dijo que buscará una nueva reunión con Trump, pero a solas, no en medio del mundanal ruido y gentío que ya se ve en este Foro Económico y Político mundial, que ha tomado a Davos desde el pasado fin de semana y hasta el próximo viernes 23.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Mary Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.