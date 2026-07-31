Tú no lo sabes, pero no lo harás: El miedo disfrazado de estrategia

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Opinión
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    Tú no lo sabes, pero no lo harás: El miedo disfrazado de estrategia
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En todos los negocios hay decisiones difíciles que se posponen porque el ‘yo presente’ prefiere evitar el estrés cargándole la factura al ‘yo futuro’

¿Cuál es el mejor día para empezar la dieta? Mañana. ¿Y para empezar a hacer ejercicio? También mañana.

Dejar las cosas para después es algo que a todos nos pasa continuamente. Y como las empresas son manejadas por seres humanos (aunque a veces parezca haber excepciones), la procrastinación ocurre de forma constante y, en la mayoría de los casos, con consecuencias negativas.

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Esta reflexión nace tras la reciente llamada de Jesús Alfonso. Para sorpresa de nadie, habló para decirnos que estaba en crisis y que no realizaría el proyecto de consultoría con Salexperts. El tema inició hace seis meses, cuando nos dijo:

–Estoy convencido, pero primero quiero echar a andar la nueva línea y luego reestructurar las actuales.

–Jesús, tus líneas actuales tienen problemas estructurales (falta de flujo, mala estructura comercial). Sobre esa base es un error agregar productos.

–Sólo concretaré la línea de crédito y regreso en 6 meses —insistió.

–Tú no lo sabes, Jesús, pero no lo harás... preferirás el autoengaño antes que enfrentar el dolor de arreglar lo que está roto—. Le advertí.

Procrastinó y perdió la oportunidad.

1.- ¿POR QUÉ SUCEDE LA PROCRASTINACIÓN?

La procrastinación es un “tira y afloja” cerebral. Tu parte racional (corteza prefrontal) planifica a largo plazo; tu parte instintiva (sistema límbico y amígdala) busca evitar el estrés inmediato. Ante una decisión difícil, la amígdala activa la alarma; al posponerla, obtienes un alivio inmediato que libera dopamina. Este disparo químico premia la evasión y consolida el círculo vicioso del “después lo hago”.

2.- ¿CÓMO AFECTA ESTO A LOS NEGOCIOS?

En todos los negocios hay decisiones difíciles que se posponen porque el “yo presente” prefiere evitar el estrés cargándole la factura al “yo futuro”. Ejemplos cotidianos que destruyen valor:

– Descuido a clientes VIP: Dejar para “mejor momento” la visita incómoda con el cliente clave permite que la competencia se lo lleve.

– Fuga de talento: Posponer ese ajuste salarial o de incentivos tontamente hasta que un mejor postor decide llevárselo.

– Bajo rendimiento: Conformarnos con colaboradores mediocres para evitar la confrontación del despido, acumulando un costo de oportunidad irrecuperable.

– Contrataciones tardías: Retrasar la integración de nuevo personal esperando que las ventas suban mágicamente, sabiendo que el equipo actual está topado.

– Falta de nuevos productos: Desatender innovación por enfocarnos en el “día a día”, hasta que la competencia reacciona primero.

– Desconexión con el mercado: Postergar las encuestas de satisfacción de clientes hasta que los cambios de mercado nos tomen por sorpresa.

3.- ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITARLO?

La procrastinación directiva no se vence con “fuerza de voluntad”, sino con diseño de procesos:

– La Acción Mínima obligatoria: Tu cerebro posterga porque ve la tarea como una montaña. Rompe la inercia con un paso ridículamente pequeño. Si reestructuras tu área comercial, redacta hoy un sólo perfil de puesto. Cumplir ese microobjetivo libera dopamina, dándote el impulso químico para dar el siguiente paso.

– Rendición de cuentas externa: Apóyate en un Consejo o consultor que no comparta tu estrés, miedo o paradigmas.

– Calcula el costo implícito: Ponle cifra monetaria a lo que te cuesta posponer la decisión seis meses más. Asigna precio al dolor de la inacción.

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CONCLUSIÓN

Jesús Alfonso no falló por falta de capacidad, sino por confiar en que su “yo futuro” tendría más tiempo y menos problemas. El futuro sólo acumula el desorden que el presente no quiso corregir. Mañana volverá a ser “hoy”, con los mismos miedos y los mismos problemas estructurales.

Revisa tu agenda: ¿Estás siendo un “Jesús Alfonso” al postergar asuntos importantes en tu empresa? Decídete a ejecutar hoy. En los negocios, la postergación se paga con intereses. Hackea tu parálisis; la competencia tal vez ya lo ha hecho.

www.salexperts.com

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Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

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