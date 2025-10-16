Un artesano aventajado en falsas esperanzas

Se lo digo a todos los ciudadanos argentinos. De no ganar el partido oficialista de Javier Milei no habrá préstamo emergente. Volverán a sumirse en el torbellino de la hiper inflación.

Milei es un gran presidente. Como socio comercial sigue el guion de MAGA. Detendrán el magnifico crecimiento de 4% en el 2025. Las expectativas para el 2026 resultan alentadoras.

Javier debe obtener la victoria. 30 mil millones de dólares de apoyo ha reducido la inflación del 400% al 40% anual.

A eso le llamamos estabilidad. Todos los argentinos deben mostrar agradecimiento a ese gran visionario. Aquí en Washington la confianza es plena.

No vamos a influir en consejería o coaccionar la intencionalidad de los sufragios. La democracia a convertido a Brasil, Venezuela, Chile y México propensos a la izquierda. Hacia el comunismo Ruso y Chino. Es momento de cerrar las puertas en el patio trasero de América.

En dos semanas estará en juego el futuro. El Fondo Monetario Internacional, en sus consejos para salvar y sanear la destruida economía de la Argentina, impulso medidas de recortes importantes.

Adelgazar la cantidad de programas sociales. Eso es comunismo. Regalar dinero a quienes no desean trabajar. En ninguna parte del mundo debemos permitirlo.

Voten por la continuidad del partido oficialista de Javier Milei. De otra forma ya no contaran con la buena voluntad de los Estados Unidos.

Ahora demos gracias por el almuerzo. El futuro es estupendo. No lo olviden. Milei o el caos.