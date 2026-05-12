No tenemos conocimiento de investigaciones de EU a políticos: Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tienen conocimiento de investigaciones desde Estados Unidos contra políticos, gobernadores o representantes populares en funciones. En cualquier caso, sea de algún político de Morena o de la Oposición, la postura del Gobierno será la de que haya pruebas, aseguró la Mandataria federal.

“No tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos, gobernadores o representantes populares en funciones”, dijo Sheinbaum. “Y en cualquiera de los casos, sean de Morena, sean del PAN, del PRI, de MC, sean independientes, nuestra posición va a ser la misma, pruebas, siempre, nosotros no encubrimos a nadie pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico de nuestro País”.

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“Si solicitan una detención de cualquier persona mexicana, cualquiera que sea esta, tienen que presentar las pruebas. Nuestra posición va a ser la misma, independientemente de la persona”. La Presidenta fue cuestionada sobre sobre presuntas investigaciones desde Estados Unidos contra políticos de la Oposición como el ex Presidente Felipe Calderón o el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

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