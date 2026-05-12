No tenemos conocimiento de investigaciones de EU a políticos: Claudia Sheinbaum

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    No tenemos conocimiento de investigaciones de EU a políticos: Claudia Sheinbaum
    “No encubrimos a nadie pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico”, dijo la mandataria federal. CUARTOSCURO

De existir alguna indagatoria, dijo Sheinbaum, la postura del Gobierno es de pedir que existan pruebas

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tienen conocimiento de investigaciones desde Estados Unidos contra políticos, gobernadores o representantes populares en funciones.

En cualquier caso, sea de algún político de Morena o de la Oposición, la postura del Gobierno será la de que haya pruebas, aseguró la Mandataria federal.

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“No tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos, gobernadores o representantes populares en funciones”, dijo Sheinbaum.

“Y en cualquiera de los casos, sean de Morena, sean del PAN, del PRI, de MC, sean independientes, nuestra posición va a ser la misma, pruebas, siempre, nosotros no encubrimos a nadie pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico de nuestro País”.

“Si solicitan una detención de cualquier persona mexicana, cualquiera que sea esta, tienen que presentar las pruebas. Nuestra posición va a ser la misma, independientemente de la persona”.

La Presidenta fue cuestionada sobre sobre presuntas investigaciones desde Estados Unidos contra políticos de la Oposición como el ex Presidente Felipe Calderón o el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

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