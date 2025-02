Una Cleopatra saltillense

Buen periodista, escritor excelente y autor de obras teatrales de gran mérito fue don José Juan Segundo Primo Feliciano Sánchez Peña, padre de don Francisco Sánchez Uresti y abuelo de don Adolfo Sánchez Ramos, ambos maestros inolvidables del Ateneo Fuente.

En su Saltillo natal publicó don José Juan dos periódicos de rompe y rasga, combativos, uno llamado “Don Petate” y el otro con el menos expresivo título de “El Martes”. La afición a la literatura lo llevó a casarse en segundas nupcias, en fecha que no he podido determinar, con doña Francisca Montes, mujer muy desenvuelta que lo mismo escribía dramas que los representaba vestida con muy lucidos atuendos en los escenarios de los teatros saltillenses. Fumaba mucho doña Francisca, tendida al estilo Cleopatra o Sarah Bernhardt en blanco diván de tul que aguardaba su exquisito abandono de mujer. Yo he visto una fotografía suya para la que posó teniendo una manzana en la mano. Sugestiva foto es esa.

TE PUEDE INTERESAR: Canción del Sur

¡Cuánto más podría decirse de don José Juan Segundo! Alguna vez hurgué en sus papeles con avidez de anticuario; leí la carta en que se defiende de la torpe acusación que le hacían, la de ser borracho, para impedirle ganar la mano de doña Francisca; descifré los telegramas cifrados en los que rinde misteriosos informes al Ministerio de Hacienda en lenguaje tan enredado y confuso como el de los asuntos hacendarios de hoy; me solacé con sus cuentos, con sus poemas “A mi adorada Panchita”, con sus dramones románticos... Y me conmoví con la triste, tristísima página escrita por el doctor Bileb, ciudadano norteamericano él y médico de profesión en ejercicio en Saltillo.

Asistió el doctor Bileb a don José Juan Segundo en sus momentos postrimeros, y narró que en una de sus últimas visitas don José Juan le preguntó si había leído la fábula española “El asno y el león”. Cuando el doctor le respondió que sí, don José Juan le dijo que le pasaba a él lo mismo que al león: porque lo veían sin defensa, lo explotaban y trataban de arrastrar. “...Como lo vi fatigado y muy conturbado el espíritu –escribe el doctor Bileb- opté por abreviar la visita y me retiré”. Don José Juan Segundo Primo Feliciano Sánchez Peña murió el 14 de enero de 1887. Doña Francisca, su viuda, se regresó a Ojuelos, pueblo de su origen, llevando consigo preciadas posesiones de don José Juan. Cuando el hijo único de éste, don Francisco, le reclamó a su madrastra lo que a él correspondía de esos bienes, doña Francisca, en tono de tragedia que muy bien cuadraba con su condición de actriz, le pidió que le hiciera la merced de dejarla conservar los tales bienes, ya que seguramente ella bien poco sobreviviría a su esposo. Promesas, puras promesas de doña Francisca. Al poco tiempo ya andaba de novia con otro galán. Tomó su segundo aire como dicen, y otros aires se la llevaron, de modo que en la familia de don José Juan no quedó ya traza de ella. Cuando fui director del Ateneo Fuente hice representar una comedia de don José Juan llamada “Diputados al Congreso Federal”, cuyo texto manuscrito me fue facilitado por la señorita Carolina Sánchez Ramos, nieta del autor, hija de don Francisco Sánchez Uresti y hermana del profesor Adolfo Sánchez Ramos, a quien sus alumnos del Ateneo llamaban “El Mascafierros”.