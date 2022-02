Una guerra complicada en varios frentes

Las noticias de ocho columnas que son aquellas tan importantes que dejan una marca en la historia, siguen apareciendo para el beneplácito de unos pocos y la preocupación de muchos. Ayer empezó la invasión rusa a Ucrania, en la que se están enfrentando dos visiones del mundo totalmente diferentes.

Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha dejado en claro que sus afanes imperialistas no son sólo amenazas, sino hechos concretos que él quiere imponer para evitar el imperialismo de accidente. Su visión es que los países que conformaron en el pasado el bloque soviético no se unan a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque según él, tendría el “enemigo justo atrás de su casa”. En una situación nunca antes vista, le ha impedido a Ucrania que mantenga una paz social y económica al intervenir bélicamente dentro de su territorio. Se bombardearon más de cuatro ciudades simultáneamente, y para cuando se lea está columna, probablemente ya el ejército ruso habrá tomado la capital de Ucrania, Kiev.

Por el lado de Estados Unidos y de la OTAN, lo que hizo Putin es una violación al derecho internacional, intervenir en otro país más débil sólo porque no acató las “órdenes” del presidente ruso. Hace una semana el presidente americano Joe Biden, dijo claramente que tenía información de inteligencia que Rusia invadiría Ucrania. Pocos le creyeron y el mundo no actuó en su momento, pero hoy parece que ya hay consecuencias sobre el coloso soviético. En realidad, un conflicto frontal todavía no se ha dado. Más bien, ayer Biden ya dio a conocer que primero buscará que Rusia caiga en la peor crisis económica de su historia con una serie de sanciones que hasta el momento, no se sabe exactamente cuáles son. Sin embargo, ya las consecuencias indirectas de esa “guerra” ya están llegando a México.

Ya subió la gasolina a nivel nacional, lo primero que veremos es un incremento de los precios de los combustibles porque Rusia representa el 15% del mercado petrolero mundial, de acuerdo a algunos analistas, aunque por la misma situación de secrecía de ese país, el dato exacto nadie lo tiene. Además, Rusia abastece el 61% de la demanda de gas de Europa. A partir de ahora se verán serios problemas en el precio de este producto, porque Estados Unidos, será de ahora en adelante, el principal proveedor de Europa de este insumo, lo que ocasionará un aumento que se espera en los siguientes 15 días de al menos un 10%, y conforme la guerra se extienda, el aumento podrá ser más acelerado. Las primeras estimaciones muestran que el incremento de precios, si el enfrentamiento se extiende más de tres meses, puede ser del orden de hasta 25%. Así que hay que tener en cuenta este asunto que se ha visto aminorado porque ya está terminando el invierno en el hemisferio norte.

Los mercados financieros han mostrado mesura, sí ha habido caídas pero muy ligeras en Estados Unidos y Europa, pero la expectativa es que este asunto termine en menos de noventa días, al menos eso es lo que la inteligencia norteamericana ha estimado. Rusia no tiene dinero para enfrentar una guerra de largo plazo. Su situación económica actual es delicada por decir lo menos. Desde el 2014, el producto interno bruto de ese país no ha pasado de uno por ciento y en 4 años ha sido negativo. La pandemia ha ocasionado estragos en los negocios y en su mercado interno que ha llegado ahora a tener un desempleo del 14%. Para los analistas soviéticos, esta invasión es la última carta de Vladimir Putin; si se queda con Ucrania bajo su yugo, la esperanza de sus ciudadanos regresará y le darán un voto de confianza permanente, pero si fracasa y es una derrota, muy probablemente sus días están contados por el descontento de la población que no tiene trabajo y se está empobreciendo rápidamente. Por lo anterior, la misma Bolsa Mexicana de Valores tendrá altibajos sumamente marcados, pero recuerde que, en estos momentos, su decisión sobre las inversiones, no debe ser sobre el corto plazo, sino sobre el largo plazo, en donde los inversionistas serenos tendrán oportunidad de comprar muy barato y vender caro, aumentando su riqueza.

Las sanciones económicas internacionales a los rusos ocasionarán una distorsión importante en todos los mercados de materias primas y de monedas. En el primer caso las cadenas productivas enfocadas a vender productos en Rusia perderán una cantidad importante de dinero porque simplemente no podrán atender ese mercado. En el caso de las monedas, Estados Unidos ya anunció que los rusos no podrán usar dólares, euros, yenes o yuanes para sus operaciones ni bélicas ni empresariales. Esto aumentará la disponibilidad de esas monedas en los mercados internacionales, lo que podría suponer una depreciación, pero al ser monedas de “refugio”, tendremos una revaloración de las mismas. Ayer el tipo de cambio subió 40 centavos en el libre mercado. Se espera que hoy siga subiendo. Es una reacción natural de un mercado en guerra, pero aumentado por el bloqueo norteamericano a Rusia. Habrá toda una serie de mensajes encontrados en el mercado financiero, por eso será importante que todo inversionista en este primer momento, controle su pánico, más que su inversión. Busque información para protegerse y júntese con los que saben.

Por si fuera poco, repuntó la inflación a 7.22% en nuestro país, la pandemia no cede al nivel que se esperaba para estas fechas y se espera que las tasas de interés del Banco de México sigan subiendo, sobre todo porque ahora con la guerra ucraniana, la demanda de dinero por parte de Estados Unidos será mayor. Cualquier serie televisiva de terror, se ha vuelto comedia con la situación que enfrenta el mundo actualmente. Piense en esto, será la primera vez en la historia de la humanidad en que miles de soldados mueran (por el COVID-19), de una enfermedad de las vías respiratorias y no por un arma. Nunca fue fácil entender a los políticos, y ahora menos.