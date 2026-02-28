Una reflexión sobre el presente inmediato

“Resulta difícil saber qué hacer con el pasado. No puedes vivir en él, no importa cuánto fantasees haciéndolo o cuán gravemente nostálgico te pongas cuando lo rememores. Tampoco puedes predecir el futuro a partir de él, por muy sugerente, prometedor o funesto que parezca. Las cosas que parecen estar a punto de ocurrir frecuentemente no ocurren...”. Esta frase la escribió el americano Clifford Geertz en momentos terribles que vivió cuando estudiaba sociedades oprimidas de Asia y África.

Si es difícil hablar con seriedad del pasado, más problemático resulta escribir del presente. No hace apenas veinte años creíamos estar seguros de entender al pueblo estadounidense: anhelo de libertad, tradición democrática, valores expuestos en el cine, la música, el deporte y los investigadores. No menciono a los políticos, aunque los gringos han sido constantes en elegir, soportar o ignorar sus hechos, siempre encubiertos. Lo que hizo Donald Trump con Venezuela, lo que hace con Cuba y lo que está llevando a cabo en Irán es muestra de prepotencia, dictadura y piratería. ¿Dónde quedaron los derechos humanos? En su discurso, Trump dijo que gracias al país amigo, Venezuela, habían entrado a Estados Unidos 600 mil barriles de petróleo. El saqueo sin decoro.

El gran escritor Walter Benjamin escribió: “No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie”, y el discurso de Trump lo es. Benjamin era de ascendencia judaica, pero ateo declarado; contradictio in terminis, diría Santo Tomás, porque la palabra judío indica una religión, como decir musulmán o católico. Por ello, jamás deberá pasar al olvido la masacre vista por el mundo en tiempo real en Gaza y la que estamos percibiendo en Irán; lo aprobaron muchos judíos. Alguien me nombrará antisemita; se equivoca, lo consulté en el Diccionario de María Moliner. Benjamin rechazó el movimiento sionista. Huyendo de los nazis, se suicidó cerca de España, y su tumba, que visité con emoción, está cerca de la de Antonio Machado, quien murió de hambre y cansancio huyendo del franquismo.

Ai Weiwei, chino rebelde y gracioso, crítico de la opresión actual en China, destruyó un jarrón de la dinastía Ming frente a las cámaras. Expresó en México que “la verdad siempre ha sido cobarde”. Parece una tontería; hay que pensarla. Cuesta aceptar la verdad; nos place difundir la mentira. Los eventos del domingo, la persecución y muerte de “El Mencho” han generado “documentos de barbarie” como no podríamos imaginar. La estupidez es la forma de expresión de algunos académicos y políticos (diputados).

Titulé un presente inmediato: vemos la invasión de Venezuela, la decisión de acabar físicamente no con Cuba, sino con los cubanos, y la preparación de un salvaje ataque a Irán que se está dando ahorita mismo. Lo que leemos en los periódicos, lo que vemos en televisión pasará a la historia, aunque se traduzca como cultura o información. Cito al pensador Gao Xingjian, que anotó: “Sólo queda la historia oficial, la que escribe una y otra vez el poder. La otra no existe”. Frase que duele por acertada.

El discurso de Trump celebrando la persecución racista de migrantes y aplaudido de pie por senadores y diputados del Partido Republicano, muestra lo que sucede en el vecino país: el nazismo abierto. El discurso del presidente es, sin duda, documento de barbarie. Jamás se hubiese creído que EU regresaría al racismo, la intolerancia (falta de libertades), el ataque hacia el pensamiento (desapoyo a las grandes universidades) y niñadas, como cambiar de nombre al Golfo de México, que así se le ha llamado desde hace 400 años.

Cierro con Benjamin: “El sujeto que escribe la historia es por derecho propio aquella parte de la humanidad cuya solidaridad abarca a todos los oprimidos. Aquella parte que puede correr el más grande de los riesgos teóricos porque en la práctica es la que menos tiene que perder”. Entiéndase defensa de Palestina y Gaza, de Venezuela, de Cuba y de Irán. Trump no es perdonable. Nuestros académicos mediocres, tampoco.