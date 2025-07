Unidad en la diversidad de las naciones

La unidad no es uniformidad.

Tampoco es unicidad. La verdadera unidad es la unión de lo diverso, no en conflicto, sino en complementación.

Cuando Irán despertó, Israel todavía estaba ahí. Lo que era pesadilla fue captado como realidad.

TE PUEDE INTERESAR: Voluntarismo, arbitrariedad y torpeza

Palestina sintió a Israel como garbanzo en el zapato y soñó con un garbanzo cocido que se podía aplastar.

Donald soñó su país como una nación grande y poderosa, y pensó en flotar aplastando cabezas ajenas. Crecer cobrando por todo, multiplicar ingresos con impuestos inflados. Ahora el Congreso se inclina a destituirlo por declarar una guerra sin consultarlo, y para eso sólo faltan unos cuantos votos republicanos.

Acá se pensó en poner una loza sobre lo transformado por las anteriores de “Independencia”, “Reforma” y “Revolución” y se llamó “Cuarta”, con nombre sólo ordinal, a la que pudo llamarse “anticorrupción”.

Rusia se creyó amenazada por una OTAN con cerco de países y ha querido hacer con Ucrania lo que hizo con Crimea, imaginándole un gobierno nazificado.

No hay unidad en Medio Oriente. Los Estados, que se dicen de América, ya no parecen estar unidos. Y acá “la cuarta” loza se ve como corrupta y como “dictablanda”, con un régimen que rige, pero no corrige, que acapara y concentra, acelerando sin frenar, acentuando el control y tachando la autocrítica.

TAREA A LA VISTA

La gran tarea del Occidente americano y europeo, de Medio Oriente y de esa Asia ruso-ucraniana, es descubrir la prosperidad compartida de la unión de diversidades.

La paz siempre ha estado ahí como posibilidad, con los recursos y las capacidades de esos países. Pero se ha preferido el ruido y se ha olvidado el silencio. Se ha vociferado sin escuchar. La sombra de la competencia nubló la luz de la valiosa colaboración y la amistad quedó contaminada por los intereses.

León, el pontífice, ha escogido como lema: “Somos uno en el Único” y proclama, para la comunidad de fe, la unidad en la fe de Pedro y el apostolado universal de Pablo. Recia raíz invariable y ramas diversas para renovación constante y fruto abundante sin fronteras.

El único amanecer para esta generación es la unidad de lo diverso, promoviendo verdad, amor, justicia y libertad para todos los que tienen la dignidad humana. Coloquio, rearme moral, cancelación de violencias, y que cada nación estrene su mejor versión, con reconciliación y reconstrucción. Todo empieza en cada persona y en cada momento presente...

TE PUEDE INTERESAR: Tribunal israelí pospone juicio por corrupción a Netanyahu

JULIO CON FESTIVAL

Se anuncia con anticipación una programación artística y cultural y deportiva durante el mes de julio, precediendo y acompañando el tradicional novenario anterior al 6 de agosto,

Se irán haciendo las convocaciones para los distintos eventos. Será muy visitado en vacaciones veraniegas el estado de Coahuila, que ya cuenta con Pueblos Mágicos y con estas actividades atractivas para muchos vacacionistas.

TÉ CON FE

- Pero... ¿qué es la madurez humana?

- Pues se puede decir que es la capacidad de cumplir la propia misión. Se requieren desarrollos: físico, intelectual, volitivo, emocional, moral y relacional. Tener una jerarquía de valores, aceptarse a sí mismo y vivir en el momento presente.