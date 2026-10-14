Urbes y poder político

En esta última ha crecido la preocupación por el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México ( POZMVM ) que impulsan el Gobierno Federal y cuatro entidades, entre las que se encuentra la capital.

En las ciudades son cada vez más visibles las disputas por la democracia entre partidos, gobiernos y sociedad. Con eso en mente, en esta columna compararé periódicamente a Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

El Programa despide un intenso aroma autoritario y está llamando la atención porque, entre otras cosas, permitirá aumentos desproporcionados del predial. Las autoridades lo niegan y hay quien tacha de “campaña negra” a las voces de alarma. Un aspecto importante es que las críticas no surgieron de partidos opositores, sino de organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Dos dirigentes de la OSC Suma Urbana –Josefina MacGregor y Mari Tere Ruiz– rescataron los textos del programa que demuestran que es el borrador de otro capítulo del urbanismo salvaje que ha deteriorado la urbe. Inevitable ver la presunta “ordenación” como un esfuerzo por allegarse de recursos que refuercen el financiamiento de la campaña electoral en curso.

Las advertencias de Suma Urbana sobre un posible predialazo despertaron el interés de algunos medios de comunicación y de las redes sociales. Por ahora, no sabemos si las autoridades mantendrán las propuestas cuestionadas o si las modificarán ante la presión ciudadana. Más allá del desenlace, la controversia me lleva a una revisión del lugar que ocupan los partidos y las OSC en las percepciones ciudadanas de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

En la CDMX es donde está más acentuado el escepticismo hacia los partidos y la confianza en las OSC. En dos sondeos de opinión del Instituto Electoral de la Ciudad de México preguntaron qué harían las personas si su comunidad o familia resultaran afectadas por algún problema grave. El porcentaje de quienes solicitarían apoyo a un partido político cayó en nueve puntos porcentuales entre 2017 y 2022 (pasó de 61 a 52 por ciento). Quienes acudirían a una OSC ¡aumentaron en un 14 por ciento! (brincó de 51 a 65 por ciento).

En las áreas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey se observa el mismo fenómeno, aunque con menor intensidad. En la capital de Jalisco, entre 2022 y 2024, la disposición a participar en partidos políticos creció 3.6 puntos y hacerlo en colectivos ciudadanos, en 8.7 puntos. En el Monterrey de 2021, la aprobación de las OSC era de 22 puntos y de 13 para el alcalde.

Esta tendencia está asociada con la distancia que hay entre la ciudadanía organizada y los partidos. El hecho se constata con Madrid y Nueva York, donde las demandas urbanas han conectado más fácilmente con la formulación de políticas públicas porque hay más permeabilidad entre partidos y sociedad.

Hace unas semanas en Madrid hubo protestas espontáneas por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, que desembocaron en una acampada en la Puerta del Sol (el equivalente a nuestro Zócalo). El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) intentó aprobar una ley de vivienda; cuando fracasó, lanzó la convocatoria a elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

En Nueva York, el enojo por el costo de la vivienda y de la vida se engarzó con la exitosa campaña que llevó a Zohran Mamdani a la alcaldía. De hecho, es parte del auge que está teniendo la organización Socialistas Democráticos de América (DSA) –un afluente del partido demócrata– al conectarse con las inquietudes de una sociedad golpeada por las desigualdades.