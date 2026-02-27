Uso y abuso de la fuerza

En el mundo animal es espectacular.

El león o el tigre corren tras su presa y la prensan en el cuello donde el dolor es menor y la asfixia es rápida.

Cada animal usa un tipo de fuerza. La maneja con destreza para captar una presa o para dominar y eliminar a un adversario.

El animal más fuerte usa su poder para correr más, morder con más potencia, apretar con mayor vigor, golpear o herir con destreza implacable.

La fuerza mayor somete, inmoviliza, asfixia, desgarra, devora. Las luchas de fuerzas opuestas de supervivencia se dan por la alimentación o por la reproducción.

VIOLENCIA HUMANA

En los conglomerados humanos estalla el uso de la fuerza. En ambientes civilizados se practica el agotamiento de medios pacíficos.

Se usa el encuentro y la palabra, el acuerdo en que se cede sin violencia, recibiendo y entregando, cediendo para no perder e invirtiendo para ganar. Se usa la inteligencia y la comunicación, sin generar enfrentamientos físicos o bélicos.

Cuando se agotan los intentos de disuadir, de convencer o apaciguar, y se recibe ataque, aparece la defensa propia violenta y atacante.

La justa defensa propia se considera legítima y virtuosa cuando surge proporcional al ataque recibido y cuando están en juego derechos, principios o valores esenciales.

La mujer dispara al agresor que pone en peligro la vida de su hijo.

El padre hiere a su hijo para evitar que mate a su hermano.

LA OBSOLETA GUERRA

Entre las naciones se dan tensiones por amenazas o políticas de cobros y privación de privilegios. La fuerza militar refuerza las medidas que bloquean ingresos o imponen gastos.

El poder de la fuerza del mundo animal invade las relaciones humanas cuando no se reconocen dignidades ni se respetan derechos sino se arremete militarmente buscando solo destrucción y muerte.

La juventud contemporánea contempla, en pantalla, desde el graderío de su observación, el pésimo uso de la fuerza cuando no toma en cuenta lo que llaman “daños colaterales”.

Es la deshumanización de los conflictos que se contaminan del instinto selvático animal, ya no por hambre o por hembra sino por soberbia, odio, codicia y exclusión...

¿SOFOCAR OFERTA FRENTE A DEMANDA CRECIENTE?

En los Estados ya no tan Unidos es inexistente o insuficiente e ineficaz una intensa campaña indispensable para acabar con la enfermiza adicción a los enervantes, a las sustancia psicotrópicas.

Es problema no resuelto de educación preuniversitaria, en que debe cantarse victoria sobre una demanda que, torpemente, solo quiere sofocar oferta sin ir a erradicar la principal causa con los mejores medios.

TÉ CON FE

¿Qué hacer cuando se presenta una calamidad, un problema o una amenaza para no quedar solo en miedo y queja?

-Verlo como una oportunidad de triunfo y virtud, para aprender, crecer y madurar, con una actitud victoriosa, desde Cristo que te habita.