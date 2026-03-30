Valerie Perrine, la dictadura argentina y otras primeras actrices

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Opinión
/ 30 marzo 2026
    Valerie Perrine, la dictadura argentina y otras primeras actrices

El pasado lunes 23 amanecimos con la noticia de otro lamentable fallecimiento, en su caso de la actriz norteamericana Valerie Perrine, a los 82 años de edad, por complicaciones del Parkinson que padecía.

Originaria de Galveston, Texas, a Valerie le tocó evadir, sin proponérselo, una muy segura muerte al haber sido invitada a la fatídica velada en la que fue asesinada la también actriz Sharon Tate junto con el resto de sus invitados por el clan de Charles Manson, pero al no poder asistir debuta en la comedia de humor negro “Slaugherhouse-Five” (George Roy Hill, 1972), y de inmediato capta la atención de un director ganador del Oscar como Bob Fosse (“Cabaret”) para protagonizar en 1974 la biopic “Lenny” al lado de otro ganador de la estatuilla como Dustin Hoffman y por la cual Fosse, Hoffman y ella misma obtuvieron sus respectivas nominaciones.

La década de oro de Valerie se cerró en 1978 con éxito al formar parte del elenco multiestelar del mayor éxito taquillero de aquel año: “Supermán”, de Richard Donner, interpretando a la femme fatale Eve Teschmacher, papel que repite en la no menos taquillera secuela de 1980 “Supermán II”, pero también aquel mismo año protagoniza el hoy clásico de culto “No puedo parar la música”, de Nancy Walker, misma que le dio una nominación a la “Frambuesa de Oro” a la Peor Actriz y de ahí su filmografía se va a pique, salvo excepciones como su trabajo en “La Frontera” (Tony Richardson, 1982), al lado de Jack Nicholson y la mexicana Elpidia Carrillo.

El martes 24 fue el país sudamericano de Argentina el que estuvo conmemorando un aniversario de triste memoria: el del inicio el 24 de marzo de 1976 de la dictadura militar que gobernó aquella nación hasta el 10 de diciembre de 1983 y cuyo período en materia cinematográfica propició la producción de películas como “La historia oficial” (Luis Puenzo, 1985), protagonizada por Nora Aleandro y el recientemente fallecido Héctor Alterio, que se convirtió irónicamente el 24 de marzo de 1986 en el primer filme no sólo argentino sino también latinoamericano en ganar el Oscar en la terna a la Mejor Película Extranjera (hoy Mejor Película Internacional).

Hacia mediados de semana se dio a conocer que el pasado martes 17 falleció a los 96 años de edad la actriz mexicana Alicia Caro, recordada por protagonizar clásicos como “La hija del engaño” (Luis Buñuel, 1951); “El ceniciento” (Gilberto Martínez Solares, 1952) y la múltiple ganadora de Arieles “Los Fernández de Peralvillo”(Alejandro Galindo, 1954), y el pasado domingo, sabemos de la muerte de otra primera actriz como Mary Beth Hurt a los 79 años por complicaciones del alzheimer que padecía y quien es recordada por clásicos como “Interiores” (Woody Allen, 1978) y “El mundo según Garp” (George Roy Hill, 1982). Descansen en paz.

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Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

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