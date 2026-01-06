Ven difícil que Alberto Hurtado y Antonio Attolini repitan como legisladores locales

Los diputados morenistas, Alberto Hurtado y Antonio Attolini, contarán con una malla protectora una vez que caigan cuando pierdan la reelección en este 2026, afirmaron liderazgos de la 4T.

En primer lugar, la elección es en junio, así que ambos continuarán como legisladores hasta fin de año, y meses después Hurtado irá por una regiduría en Saltillo y Attolini lo hará en Torreón.

Delegados de Morena dijeron que Alberto, con el simple hecho de abanderar a la 4T en la elección a alcalde, por ley y en automático alcanzará la regiduría en la capital del estado.

El gran problema actual, dijeron, es que, al contender esta vez en una elección constitucional, perderán el derecho a entrar en la tómbola de la suerte para la asignación de plurinominales.

Y aunque en el 2027 también estarán en juego las diputaciones federales, ni Beto ni Antonio traen ganas de irse a la capital del país con la representación morenista.

Las encuestas en poder del PRI y de Morena no mienten y los resultados de ambas dan por ganador al Revolucionario Institucional en todos los distritos, aunque en algunos con poco margen.

La regidora saltillense Ale Salazar, en caso de contender por la diputación local y perder también, cuenta con red protectora, pues regresará campante al ayuntamiento capitalino.

Las cartas están echadas...

POR LA REVANCHA

La posible candidatura de Gabriel Elizondo a una diputación local lo perfila ipso facto a la gubernatura de Coahuila.

Gabriel fue candidato suplente del ex gobernador Miguel Riquelme en la elección a la senaduría de la República, y perdieron con el lagunero Luis Fernando Salazar.

Ahora Elizondo Pérez va por la revancha, por el liderazgo en el Congreso local y por un gran premio adicional.

Veremos y diremos...

SALIÓ GALLERO EL PELAO

El joven alcalde de San Buenaventura, Javier Flores, es por tradición familiar un gran amante de los espectáculos, ferias y bailes.

Tal vez por esa razón, el edil sanbonense se llevó a su población la organización de palenques clandestinos que antes se realizaban en un rancho de ciudad Frontera.

Los eventos cuentan con abundante protección policiaca, con peleas de emoción y apuestas de fuerte calado.

Javiercito parece olvidar que el apellido Flores, de su padre, tiene un gran prestigio regional para andarlo arrastrando por los suelos.

Claro, que el prestigio y el respeto se ganan...

RUBÉN, EL ERRANTE

En tanto el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, presumía del pan de pulque de Ramos Arizpe, en el programa de Azucena Uresti uno de sus compañeros lo identificó como hidalguense.

Moreira Valdez se vio turbado a la hora de aclarar que no era de Hidalgo, sino saltillense, aunque omitió decir que la hidalguense es su pareja Carolina Viggiano Austria.

En realidad, Rubén ya no es de aquí, ni de allá, su refugio, su única ocupación y su lugar de residencia es el Congreso de la Unión desde hace casi nueve años.

Cosas veredes...

IPECOS MUINOS

En Monclova, empresarios adheridos a la Cámara Nacional de la Construcción andan alicaídos, molestos y muy enojados.

Resulta que el Ayuntamiento de Monclova los tiene marginados, sin trabajo y descapitazados, pues solo otorga contratos a unas dos que tres compañías constructoras “amigas”.

Los ipecos de la ex capital del acero buscarán el apoyo del gobernador Manolo Jiménez para conseguir que se les restablezca como proveedores del ayuntamiento local.

Por lo pronto, siguen en la búsqueda de trabajos en Nuevo León y Saltillo.