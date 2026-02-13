Verdad o belleza, he ahí el dilema
Un amigo llega de España a presentar su primer libro en Monterrey. Solo a eso viene y se vuelve a ir.
Es un buscador de la belleza. Lo conozco desde sus años como estudiante de Comunicación y me consta que su formación lo hace ir tras la verdad en todo cuanto hace.
Lo “confronté” en su piso de Madrid y me respondió: “Si tuviera qué escoger, elegiría la belleza”.
Yo opiné lo contrario y les doy mis razones:
La belleza es una apreciación subjetiva.
La verdad -en cambio- es objetiva, cuando se busca, se promueve y defiende con hechos, no interpretaciones. De lo contrario se vuelve tan apreciativa como la primera.
Va un ejemplo:
Hay BELLEZA en los escenarios alrededor de la sub sede de Guadalupe, NL, para el Mundial FIFA 2026. Por eso me parece muy acertado el slogan de “GUAPALUPE”, instrumentado por la administración del alcalde, Héctor García.
La VERDAD es que la negligencia del gobierno federal en los últimos siete años, provocó que México perdiera en noviembre pasado, el logro histórico de PAÍS LIBRE DE SARAMPIÓN, que ostentaba desde 2006, de acuerdo al último reporte de la Organización Panamericana de Salud, avalado por la OMS.
Durante 2025 fueron confirmados 9,000 casos de dicha enfermedad en todo el territorio nacional y debido a eso, México está en la lupa de los organismos internacionales.
Ya fue emitida una ALERTA SANITARIA por parte de las agrupaciones internacionales de salud, la cual se suma a la de SEGURIDAD que corrió por cuenta del gobierno de EEUU.
Entonces, ¿de qué sirve que haya tanta belleza en México, si la verdad podría impedir disfrutarla a millones de visitantes?
