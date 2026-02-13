Verdad o belleza, he ahí el dilema

Opinión
/ 13 febrero 2026
    Verdad o belleza, he ahí el dilema
    Verdad o belleza, he ahí el dilema.

Plácido Garza DETONA Qué difícil escoger entre esos dos valores. En México así sucede

¿Les platico? ¡Arre!

Un amigo llega de España a presentar su primer libro en Monterrey. Solo a eso viene y se vuelve a ir.

Es un buscador de la belleza. Lo conozco desde sus años como estudiante de Comunicación y me consta que su formación lo hace ir tras la verdad en todo cuanto hace.

Lo “confronté” en su piso de Madrid y me respondió: “Si tuviera qué escoger, elegiría la belleza”.

Yo opiné lo contrario y les doy mis razones:

La belleza es una apreciación subjetiva.

Hay BELLEZA en los escenarios alrededor de la sub sede de Guadalupe, NL, para el Mundial FIFA 2026.
Hay BELLEZA en los escenarios alrededor de la sub sede de Guadalupe, NL, para el Mundial FIFA 2026. Carlos Rodríguez/Grupo Detona

La verdad -en cambio- es objetiva, cuando se busca, se promueve y defiende con hechos, no interpretaciones. De lo contrario se vuelve tan apreciativa como la primera.

Va un ejemplo:

Hay BELLEZA en los escenarios alrededor de la sub sede de Guadalupe, NL, para el Mundial FIFA 2026. Por eso me parece muy acertado el slogan de “GUAPALUPE”, instrumentado por la administración del alcalde, Héctor García.

La VERDAD es que la negligencia del gobierno federal en los últimos siete años, provocó que México perdiera en noviembre pasado, el logro histórico de PAÍS LIBRE DE SARAMPIÓN, que ostentaba desde 2006, de acuerdo al último reporte de la Organización Panamericana de Salud, avalado por la OMS.

Durante 2025 fueron confirmados 9,000 casos de dicha enfermedad en todo el territorio nacional y debido a eso, México está en la lupa de los organismos internacionales.

Ya fue emitida una ALERTA SANITARIA por parte de las agrupaciones internacionales de salud, la cual se suma a la de SEGURIDAD que corrió por cuenta del gobierno de EEUU.

La belleza es una apreciación subjetiva.
La belleza es una apreciación subjetiva. Carlos Rodríguez/Grupo Detona

Entonces, ¿de qué sirve que haya tanta belleza en México, si la verdad podría impedir disfrutarla a millones de visitantes?

Cajón Desastre:

Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby, y en un descuido se nos aparece por aquí Sanjuana La Loca.

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

