Violencia letal: una variable relevante de la seguridad

Garantizar la limpieza de cualquier lugar –público o privado– depende más de que todo mundo contribuya a mantenerlo en orden que de la existencia de un equipo de personas dedicadas al aseo de forma constante. La primera fórmula, como puede entenderlo cualquiera, es mucho más eficaz y, sobre todo, es eficiente.

De forma análoga, vivir en un entorno seguro depende más de la suma de contribuciones individuales a la paz y la seguridad que de la existencia de un entramado institucional que persiga y castigue con eficacia los delitos, o de un conjunto de leyes que impongan severos castigos a quienes incurren en estas conductas.

Por supuesto, hace falta contar con instituciones eficaces en la persecución de los delitos, pero más importante aún es el diseño y despliegue de estrategias orientadas a evitar que éstos se cometan. La conjunción de ambas cosas produce el mejor de los resultados que puede perseguir un gobierno moderno: que la población se sienta segura.

La afirmación anterior cobra aún mayor relevancia en la medida en que se analiza a nivel granular la incidencia delictiva en las distintas comunidades y se entiende que la percepción ciudadana sobre la seguridad se construye a ras del suelo, no a través de campañas promocionales.

Resulta relevante en este sentido que organismos ciudadanos, como México Evalúa, realicen monitoreos constantes sobre variables –o cruces de estas– que no suelen estar en el radar de las instituciones públicas. Mejor todavía: la mayor relevancia de estos ejercicios radica en el hecho de que le recuerdan a la autoridad, de forma constante, para qué sirve la sistematización permanente de los datos sobre incidencia delictiva.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la más reciente publicación del informe “De la violencia a la pacificación: monitoreo mensual de violencia letal en México”, que elabora la referida organización civil.

El reporte resulta relevante porque pone el énfasis en un hecho que no suele referirse con frecuencia en nuestro país cuando se habla de incidencia delictiva: no se trata solamente de reducir el número de homicidios dolosos, porque no son estos la única variable que incide en la pacificación del país.

Y esto es así porque la pérdida de vidas humanas no solamente ocurre a partir de la acción violenta de individuos o grupos delincuenciales. También un número importante de muertes ocurre a partir de delitos imprudenciales o de otra índole.