¿Y qué sigue después del fin?

¿Les platico? ¡Arre! - De hecho eso mismo sucedió cuando mandamos al PRI a “La Chingada”, en las elecciones de 2018. - Y cuando en el año 2000, el inefable chiquillo Fox tumbó al tricolor.

- La historia se repitió en 2012 con el gane de Peña Nieto sobre Josefina Vázquez Mota, del PAN.

Si fructifica la feroz embestida de Trump contra Rubén Rocha Moya y nueve de sus secuaces, MORENA quedará desmadrada, por eso la presidente Sheinbaum interrumpió su última mañanera para irse derechita a la base militar 4/A. C.IN.E., ubicada en la Colonia Foviste Xx1, CP 29960, de Palenque, Chiapas.

Ahí duerme desde hace una semana Andrés Manuel López Obrador, no en su finca de Palenque.

Por aquello de lo que le sucedió a Nicolás Maduro, el 4 de febrero del año pasado terminaron las obras para acondicionar en esa base militar, un búnker subterráneo con puertas de acero y paredes de hormigón, de aproximadamente 500M2 a un costo de $82 millones. La obra fue encargada a un misterioso contratista que opera fuertemente en la CDMX, principalmente en obras del gobierno capitalino por el rumbo de Santa Fe. No me pidan su nombre porque capaz de que se los doy y es confidencial, jeje.

Esta información la obtuvimos de Marshall Billingslea, ex funcionario del gobierno de Donald Trump en primer mandato (2017-2021). ¿Cómo le hizo para conseguir esa información? ¡Sabrá el Dios de Spinoza!

El dinero de Venezuela a México debe ser investigado Me dan ternura los colegas que se desgañitan anunciando el fin del gobierno de MORENA, refriteando cuanta noticia pepenan donde pueden. Peor están los que después de haberle vendido el alma -y otras nobles partes- a AMLO y sus secuaces (como Poncho Romo) ahora resulta que son furibundos némesis de AMLO. Incluso se ostentan en haber sido los primeros en pronosticar el fin...

Y pa´la calle están los opositores del PAN y el PRI, que se frotan las manos ante lo que pareciera ser inevitable. La única posibilidad posible sería el nuevo partido “Somos México”, liderado por Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Soto, pero para llegar a la adultez tendrán que obtener arriba del 3% en las votaciones de 2027.

Solo así podrán participar en las de 2030, cuando se juegue la presidencia de México. Ya me cansé de un gobierno atroz, indigno, vendepatrias y ligado al narco, soberbio, corrupto, de un gobierno que no merecemos los mexicanos... Demando tu renuncia (presidente) por ser la cabeza de un gobierno convertido en narcogobierno”.

Esto mismo dijo Claudia Sheinbaum en noviembre de 2014, dirigida a Enrique Peña Nieto. Procedimiento de las leyes estadounidenses: Las siguientes acciones sustentan la mentada petición de Trump a Sheinbaum, porque es entre ellos la cosa:

1.- Reason para creer. 2.- Sospecha razonable. 3.- Causa probable: - Tipificación del crimen. - Se nombran las personas que supuestamente lo cometieron. - Arresto. Se obtiene orden de cateo en propiedades de los imputados. 4.- Preponderancia de la evidencia. 5.- Evidencia clara y contundente. 6.- Ir más allá de cualquier duda razonable. El caso pasa al Gran Jurado integrado por entre 16 y 23 jurados nominados en secreto.

- El fiscal presenta evidencias del caso contra los imputados (testigos, documentos, testimonios públicos). - Prueba de la verdad. - Acusación formal. Juicio: Fiscal presenta el caso acusando a los imputados. Defensa por abogados externos o de oficio. Para todo esto... Para cumplir con todo esto, el gobierno norteamericano cuenta con 60 días, contados a partir de la fecha en que el gobierno receptor de la petición de extradición, ASEGURA A LOS IMPLICADOS. Todo lo anterior forma parte de los acuerdos bilaterales entre EEUU y México y se basan en otros que operan a nivel mundial.

Por lo tanto, es improcedente que el gobierno mexicano arguya que su contraparte de EEUU no está cumpliendo con los protocolos requeridos por este caso. Mientras tanto en Culiacán... Rubén Rocha Moya está atrincherado en el palacio de gobierno, de Culiacán, cercado por tropas de Sedena, de la Guardia Nacional y por fuerzas de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Están ahí NO PARA DETENERLO, sino para evitar que se fugue a los brazos del gobierno norteamericano, como lo hizo el año pasado el Mayo Zambada. Mayo Zambada se entregó, no fue capturado Incluso ya hubo pronunciamientos contrarios a la petición de EEUU, de la misma presidente y de otros lacayos de AMLO, como Tatiana Clouthier, quien interrumpió su pre pre campaña por la gubernatura de NL para defender a Rocha Moya. ¿Qué provocó todo este desmadre? El pasado jueves 23 de abril, Rocha Moya boicoteó un evento en Culiacán, al que asistió el embajador de Estados Unidos en México, el “boina verde” Ronald Johnson, quien tuvo que cambiar de sede. En esa ocasión dejó en claro que venía la guerra contra MORENA y contra la corrupción en México, de parte del gobierno de EEUU. Y aunque la embestida de Trump va contra AMLO, hasta ahora Claudia Sheinbaum está haciendo causa común con su mentor. Por eso cuando usted lea este artículo, estará reunida con él donde ya le platiqué. Mientras tanto, Rocha Moya ya pidió “licencia” para dejar la gubernatura y lo mismo hizo Juan de Dios Gámez Mendivil a la alcaldía de Culiacán. Ambos morenistas aparecen en la lista del gobierno de EEUU con solicitud de extradición por delitos graves contra la salud del pueblo norteamericano. Sin embargo, en esa lista no figura Andrés Manuel López Obrador. Habrá qué preguntarle por ello a los “anolistos” que despilfarran ríos de megas y teras en sus medios. (Antes se decía mares de tinta, cuando la prensa era impresa). - ¿Acaso Andrés Manuel no visitó 8 veces Badiraguato, la madriguera del Chapo Guzmán? - ¿Acaso no saludó de mano a la mamá del capo, hoy a “buen resguardo” en la prisión más inexpugnable del mundo, la de Florence, Colorado? - Acaso el narco no financia un montón de campañas donde MORENA ha ganado gubernaturas, alcaldías, legislaturas y cabildos a lo largo y ancho de México? ¿A poco MORENA tiene miedo de que Rocha Moya suelte la sopa? ¿Le ha pasado algo al clan de AMLO desde que El Chapo está preso? NO ¿verdad? Entonces, apreciable presidente Sheinbaum, entregue a los gringos a Rocha Moya y a los otros 9 que le están pidiendo. Ya les entregó a 92 malandros desde que usted llegó al poder. ¿Qué son 10 más? Deslíndese de AMLO. Salve a MORENA o piérdase con ellos: Tome en cuenta lo que platiqué ayer respecto a que la CAPACIDAD debe estar por encima de la LEALTAD. No le sea leal a un DES-GRA-CIA-TO, como les dicen los capos de la camorra italiana a sus adversarios. Hágame caso, yo sé lo que le digo. ¡Vale más capacidad, que lealtad! Rocha Moya, sostén de un narco régimen Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, sin olvidar a la próxima mártir de la hoguera por sus herejías, Sanjuana de Arco Martínez y su enjambre de larvas en celo.

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