¿Y qué tal si nos ponemos a leer?

Estimado leyente, de los mejores hábitos que una persona puede tener en su vida, es el de la lectura. Y no lo digo por ocurrencias, de hecho, no es la primera vez que lo expreso. Soy machacona, no tengo la menor duda. Pero es que es esencial que lo desarrollemos. Ya tengo camino andado y algo se aprende en el tránsito. Y entre más tierno se es, entre más pequeño es quien lo adquiere, se abre la puerta a una experiencia que te transforma, que enriquece tu vida emocional porque aprendes a volar con las alas más fuertes que existen, las de la imaginación.

Pero antes de continuar con el tema, quiero desearles a todas las afortunadas mujeres que son madres de familia, un feliz 10 de mayo. Que Dios las bendiga siempre. A mi madre, doña Rosario, hasta el cielo, abrazos y besos. Te quiero mi reina, te amo con todo el corazón, y en el estás viva y conmigo.

Y vuelvo. Cuando lees te conectas con diferentes realidades, perspectivas y emociones. Crecen tus conocimientos, y es que los libros son un manantial VIVO de información y de sabiduría. Leer te ayuda a tener un vocabulario rico, amplio, mejora tu comprensión lectora y por ende tu expresión escrita es infinitamente mejor. Sir Francis Bacon, el célebre político, filósofo y escritor inglés, expresó que: “La lectura hace al hombre completo: la conversación, ágil y el escribir, preciso. Las redes cerebrales se potencian al entender la narración contenida en los libros. La gimnasia cerebral es indispensable para mantener sana la mente. Leer es un ejercicio indispensable para no perderse en el laberinto de la desmemoria que cobra terreno con la edad. Sucede lo mismo que con los músculos, si no se usan, pierden elasticidad.

La lectura te permite respirar aires nuevos, vivir aventuras ajenas, porque eso te sucede cuando te adentras en la magia de un libro. Yo no conocí a San Lucas, pero el libro de Taylor Caldwell, Médico de cuerpos y almas, me lo presentó. Me fascinó su vida. Es el único de los cuatro evangelistas que no conoció a Cristo, pero escribió sobre él, investigó, preguntó, fue discípulo de san Pablo. Me deslumbró que sus conocimientos vinieran de la formidable Biblioteca de Alejandría. Y esto lo menciono, porque es una de las muchas riquezas que aporta leer. Viajas en el tiempo, nos volvemos infinitos.

El hábito de la lectura debe sembrarse en la INFANCIA subrayo. Si lees desde pequeño tu futuro académico tiene mayor probabilidad de ser EXITOSO. Los niños que lo hacen de manera cotidiana desarrollan su imaginación y su capacidad creativa, mejor que quienes no lo hacen. También contribuye al fomento de la disciplina y la paciencia y fortalece los vínculos emocionales. Papás, mamás, la lectura con sus hijos es INDISPENSABLE. A este mundo se lo está cargando la trampa por la ausencia de afectos interiores, por la falta de calidez entre ascendientes y descendientes. A amar se enseña, a amar se aprende, y eso se gesta con cercanía, con abrazos, con besos, con los “te quiero”, con demostraciones, con HECHOS. Y leer con los hijos, leer a los hijos, discúlpeme lo reiterativa, es una demostración preciosa de amor.

Leer tiende puentes generacionales, ideas, se enriquece la cultura que nos da identidad y sabemos de otras, es fascinante. Leer es una de las inversiones más valiosas que podemos hacernos a nosotros mismos. No se prive de una riqueza que está al alcance de su mano, no tome como excusa que leer es carísimo, lo que es carísimo es el precio que se paga por no hacerlo. La ignorancia, la falta de desarrollo intelectual, condena a los pueblos a la dependencia, al manipuleo, a la ignominia de ser tratados como cosas y no como lo que son, PERSONAS.

Cuando leemos evolucionamos como individuos y también como comunidad. La pobreza material tiene su origen en la marginación del intelecto. Y no estoy inventando, ahí está la HISTORIA con testimonios fehacientes.

Hoy día el mundo está invadido de información rápida y baladí, superficial. La lectura es el antídoto, porque al hacerla le damos paso a la reflexión y al aprendizaje de fondo. Leamos el género literario que más nos plazca, enriquezcamos la mente con algo que la nutra, no con lo que la empobrece. Con la lectura alentamos la curiosidad y el deseo permanente de aprender, dos ingredientes esenciales para comprender un mundo en constante evolución. Cuando leemos aprendemos a ser críticos, en sentido positivo, porque nos enseñamos a contrastar datos. Al pasar por el cedazo del razonamiento los eventos motivo del análisis, las conclusiones tendrán el sustento de lo objetivo, no del “yo siento”. Quien lee no da por sentado que lo primero que escucha es la verdad. También es importante aprender a escoger lo que se lee ¿por qué? porque hay lecturas que favorecen el desarrollo personal y otras que lo entorpecen. Aquello que esté peleado con la ética, con el menosprecio del valor individual de las personas y o de sus creencias, no sirve. Mi inolvidable y querido maestro de Lógica en la preparatoria hacía mucho énfasis en esto. Hay que leer lo que engrandezca el espíritu, aquello que ilumine nuestra vida. Leer te permite ir más allá de tus fronteras personales, acceder al mundo de otros, te vuelve empático, comprendes mejor el entorno en el que te mueves.

Anímese a leer. Forme parte de un grupo de lectura compartida, descubra el placer de escuchar opiniones sobre un texto que le guste y de que sea escuchada la suya. Los libros son amigos entrañables, nos hacen pensar y también dejar de hacerlo... depende del momento ¿cómo ve? Mario Vargas Losa, el gran escritor que recién partió, decía: “Mi salvación fue leer, leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz”. Lea, y si es padre de familia enseñe a sus hijos a hacerlo. Será un legado hermoso e infinito, porque ellos también lo trasmitirán en su momento. Encuéntrese con su familia en el abrazo prodigioso de la lectura.