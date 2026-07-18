Ya pescaron a los huachicoleros... opositores

El tráfico de personas a través de la frontera, la comercialización de drogas ilícitas, la corrupción gubernamental, la venta de fayuca, el cobro de piso... cualquier actividad ilícita de la cual hayamos escuchado hablar palidece frente a la magnitud del negocio establecido en México durante el sexenio del Hijo Pródigo de Macuspana...

La mayor empresa criminal jamás montada en México es, a no dudarlo, la relacionada con el denominado “huachicol fiscal” , es decir, con la introducción ilegal de combustibles (gasolinas y diesel) al país, a través de las aduanas, con documentos y todo, pero sin declararlos correctamente, con el propósito de evadir el pago de los impuestos correspondientes.

Como en cualquier actividad ilícita, no es posible realizar cálculos precisos de su magnitud, pero distintas voces especializadas -como la de Ramsés Pech- así como análisis realizados por organizaciones como el Observatorio Ciudadano de la Energía o Petrointelligence, coinciden en un dato brutal: alrededor de un tercio de todas las gasolinas comercializadas en México han sido “importadas” ilegalmente al país.

El dato anterior se traduce en astronómicas ganancias ilícitas para quienes operan el negocio. A finales del año pasado, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, estimó, ante miembros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 600 mil millones de pesos el volumen de los impuestos evadidos por esta forma de contrabando.

Para dimensionar: la citada cantidad equivale, más o menos, a todo el presupuesto de Coahuila durante siete años y medio.

Pero eso es sólo el daño patrimonial causado al Estado Mexicano por la evasión de impuestos. A dicha cifra debe añadirse la ganancia obtenida al comercializar el combustible, a precio regular, pero habiendo pagado por éste un costo menor al del mercado formal.

¿De cuánto estamos hablando? Los expertos en el tema calculan en unos 48 millones de litros el volumen diario -sí, ¡diario!- de combustibles introducidos ilegalmente al país. ¿De a cómo le gusta la ganancia por litro? ¿De a peso? Eso implica otros 17 mil 500 millones de pesos al año...

La pregunta es obvia: ¿cómo pasan 48 millones de litros de combustible, todos los días, por los puertos fronterizos del país, y luego recorren todo el territorio nacional para comercializarse en estaciones de servicio como esa donde usted o yo cargamos combustible de forma cotidiana?

No hace falta ser muy listos para dar con la respuesta: hacer tal cosa es imposible sin la existencia de una gigantesca maquinaria de corrupción de la cual, necesariamente, participan agentes gubernamentales. Personal de aduanas, en primer lugar, sin duda participa de las monstruosas ganancias de las cuales se benefician múltiples servidores públicos.

Parte de ese negocio eran los 129 carrotanques decomisados en Saltillo el 7 de julio del año pasado, en los cuales se detectaron casi 15 millones y medio de litros de combustible ilegalmente introducidos al país.

Estamos hablando de un mundo de combustible: 15 millones y medio de litros es un montón. Pero, como ya se comentó, en realidad es solo la tercera parte de lo contrabandeado en un día cualquiera. Un pelo de gato, una nimiedad en el auténtico océano del huachicol fiscal.