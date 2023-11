Ya viene Navidad

Llega próximamente diciembre y empiezan las posadas. La planeación de la cena de la Natividad, para iglesia católica el nacimiento de Jesús. Y quizá nacer todos un poco.

Para muchos la mejor temporada del año, para otros no tanto, pero para los que nos gusta la cocina, si es una gran temporada.

Si ya las tiendas nos tienen atiborrados de esferas y luces, es momento de ir pensando que cenaremos.

Nací en la CDMX donde la cena tiene es estilera y es prácticamente una tradición disfrutar del Guajolote (pavo) relleno, que venden frescos en los mercados, con su particular relleno, 8 horas mínimo en el horno, ahora con las tiendas departamentales esa tradición se reduce a un pájaro gigante congelado desde hace años, con humo líquido y exceso de sodio. Recordemos que Saltillo tiene ejidos y ranchos cercanos y bien podemos ir haciendo la reserva y no peder el gusto por un buen guajolote navideño. Podemos sin duda incluir un buen bacalao noruego a la vizcaína, aceite de oliva generoso y virgen, cebollas cambray, almendras, aceitunas, pimientos rojos, papa galeana, mucho ajo, perejil y poder disfrutar de un buen recalentado en bolillo dorado. (no es necesario que sea masa madre). Unos romeros con mole, camarones secos, nopalitos, papita y nopales, un revoltijo tradicional en esas fechas. ¡Los romeros son quelites! Una de sus más de 100 variedades reconocidas por la UNAM.

Solo por nombrar algunos, acá es nuestro bello norte... Los tamalucos, pasta, carne asada, cabrito y obviamente no puede faltar el pavo ( Xolot ) el monstruo de la noche para los Aztecas .

Tomando en cuenta las influencias americanas, un brisket con puré de papa y si hace frío unos frijolitos charros muy norteños con el cuero y chiles en vinagre para el reflujo nocturno.

Pero ahí viene la reina dulce ya adoptada en cada navidad por todo México “Ensalada de manzana “ Su primera versión fue en Nueva York por el chef Oscar Tschirky , que era mayonesa , apio y manzana . Ensalada Walfrot la cual ha ido evolucionado.

Mi abuela la hacía y solo llevaba nuez, crema, un poco de lechera y la manzana. Después se añadieron uvas, bombones, arándanos, piña en almíbar bueno guarramente es ensalada de manzana de navidad y así cada quién da su versión.

Existe una clásica ensalada de navidad poco valorada la de betabel. Esta ensalada aderezada con jugo de naranja, lleva: Cacahuate tostado y jícama ahora podría llamarse carpaccio navideño para venderla caritzima de París. Recordemos que una remolacha nos cuesta menos de $10.00.

Esta ensalada, es barata, muy sabrosa, puedes agregarle gajos de mandarina.

Podemos hacer una lista de tantos platillos que podemos preparar con la calidez que nos piden estas fechas: Un cuete mechado, un lomo, una pierna, hojaldres, incluso caldo de almejas y camarón acostumbra la familia del difunto esposo.

Estas próximas semanas vamos haciendo recetas y compartiendo y arma tu cena, con tiempo, de acuerdo a tu bolsillo, compartiendo, llenando tu hogar de amor y cálidos momentos ya que el 24 es nochebuena y el 25 navidad.

Nos vemos en la próxima con dos recetas y así nos vamos y vamos haciendo tu menú.

¡Que se escuchen los cascabeles ya!