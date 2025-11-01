Yo dirigí la seguridad de productos en OpenAI. Cuidado con lo que dice del uso erótico de ChatGPT

Por Steven Adler, The New York Times.

En la primavera de 2021, dirigí nuestro equipo de seguridad de productos y descubrí una crisis relacionada con el contenido erótico. Un cliente importante era un juego de rol de aventuras basado en texto que utilizaba nuestra IA para redactar historias interactivas a partir de las elecciones de los jugadores. Estas historias se convirtieron en un hervidero de fantasías sexuales, incluidos encuentros con niños y secuestros violentos, a menudo iniciados por el usuario, pero a veces guiados por la propia IA. Un análisis reveló que más del 30 por ciento de las conversaciones de los jugadores eran “explícitamente lascivas”.

Después de meses intentando decidir dónde poner el límite de la libertad del usuario, finalmente prohibimos que nuestros modelos se utilizaran con fines eróticos. No es que el uso erótico sea malo por sí mismo, sino que había claras señales de advertencia del intenso apego emocional de los usuarios hacia los chatbots de IA. Especialmente para los usuarios que parecían tener problemas de salud mental, las interacciones sexuales volátiles parecían arriesgadas. Nadie quería ser el policía de la moral, pero carecíamos de medios para medir y gestionar cuidadosamente el uso erótico. Decidimos que el uso erótico de la IA tendría que esperar.

OpenAI dice ahora que la espera ha terminado, a pesar de los “graves problemas de salud mental” que han afectado a los usuarios de su producto ChatGPT en los últimos meses. El 14 de octubre, su director ejecutivo, Sam Altman, anunció que la empresa había podido “mitigar” estos problemas gracias a nuevas herramientas, lo que les permitía levantar las restricciones sobre contenidos como el material erótico para adultos verificados. Como señalaron los comentaristas, Altman ofreció pocas pruebas de que los riesgos para la salud mental hayan desaparecido o vayan a desaparecer pronto.

Tengo grandes dudas —basadas en mis cuatro años en OpenAI y en la investigación independiente que he realizado desde que dejé la empresa el año pasado— sobre si estos problemas de salud mental realmente se han solucionado. Si la empresa en verdad tiene razones de peso para creer que está preparada para traer de vuelta el uso erótico a sus plataformas, debería mostrar su trabajo. La IA se está convirtiendo cada vez más en una parte dominante de nuestras vidas, y también lo son los riesgos de la tecnología que amenazan la vida de los usuarios. La gente merece algo más que la palabra de una empresa de que ha abordado los problemas de seguridad. En otras palabras: demuéstrenlo.

Creo que OpenAI quiere que sea seguro usar sus productos. Pero también tiene un historial de prestar muy poca atención a los riesgos establecidos. Esta primavera, la empresa lanzó —y tras una reacción negativa, retiró— una versión atrozmente “aduladora” de ChatGPT que reforzaba los delirios extremos de los usuarios, como ser perseguidos por el FBI. OpenAI admitió más tarde que no tenía pruebas de adulación como parte del proceso de despliegue de nuevos modelos, a pesar de que esos riesgos son bien conocidos en los círculos de IA desde al menos 2023. Estas pruebas pueden realizarse por menos de 10 dólares de poder de cómputo.

Después de que OpenAI recibiera informes preocupantes, dijo que había sustituido el modelo por una versión “más equilibrada” y menos aduladora. No obstante, ChatGPT siguió guiando a los usuarios por espirales de salud mental. Desde entonces, OpenAI ha dicho que tales problemas entre los usuarios “pesan mucho” sobre la empresa y ha descrito algunos cambios que tiene previstos. Pero la cuestión importante para los usuarios es si estos cambios funcionan.

La fiabilidad de las afirmaciones de seguridad de OpenAI es cada vez más una cuestión de vida o muerte. Una familia demandó a OpenAI por el suicidio de su hijo adolescente, quien había dicho a ChatGPT que quería dejar una soga visible “para que alguien la encuentre e intente detenerme”. ChatGPT lo instó a que no la dejara a la vista. En otra muerte relacionada con ChatGPT, un hombre de 35 años decidió que no podía seguir adelante sin su “amada”, un personaje de ChatGPT que, según dijo, OpenAI había “asesinado”. Los psiquiatras a los que he entrevistado advierten que ChatGPT refuerza los delirios de los usuarios y empeora su salud mental.

Y los riesgos van más allá de los actos de OpenAI. Recuerdo haber sentido náuseas el año pasado al leer sobre un usuario de 14 años de Character.ai que se quitó la vida tras sugerir que él y el chatbot podían “morir juntos y ser libres juntos”.

Para que OpenAI genere confianza, debería comprometerse a seguir un calendario constante de informar al público sus métricas de seguimiento de los problemas de salud mental (quizás trimestralmente). Otras empresas tecnológicas, como YouTube, publican informes de transparencia similares, al igual que Meta y Reddit. Aunque no son panaceas, estos informes empujan a las empresas a estudiar activamente estas cuestiones, a responder a ellas y a invitar al público a revisar sus soluciones. (Por ejemplo, digamos, ¿es YouTube capaz de detectar los videos que violan las políticas antes de que hayan acumulado muchas visitas?).

OpenAI dio un gran primer paso el lunes al publicar la prevalencia de problemas de salud mental como la ideación suicida y la psicosis en su plataforma, pero lo hizo sin compararla con los índices de los últimos meses. Dada la preocupante frecuencia e intensidad de los incidentes reportados últimamente, tal comparación es importante para enseñar una mejora demostrable. No puedo evitar preguntarme por esta ausencia, y espero que la empresa haga algo al respecto. Hasta las empresas con las mejores intenciones pueden beneficiarse de una presión constructiva.

Las medidas voluntarias de responsabilidad son un buen comienzo, pero algunos riesgos pueden requerir leyes estrictas. La industria de la IA no es ajena a escatimar bajo la presión de la competencia: xAI de Elon Musk tardó varios meses en adoptar y publicar su marco de gestión de riesgos de la IA. Tanto Google DeepMind como OpenAI parecen haber incumplido sus compromisos de publicar los resultados de las pruebas de seguridad antes de la introducción de un producto importante. Anthropic suavizó los compromisos de seguridad justo antes de su fecha límite, aparentemente para que fueran más fáciles de cumplir.

Me entristece ver cómo OpenAI sucumbe a estas presiones competitivas. Durante mis entrevistas de trabajo en 2020, me acribillaron con preguntas sobre los Estatutos de OpenAI, que advierten que el desarrollo de una IA poderosa se convertiría en “una carrera competitiva sin tiempo para tomar las precauciones de seguridad adecuadas”. Pero el pasado enero, cuando una empresa emergente china, DeepSeek, saltó a los titulares por su ostentoso modelo de IA, Altman escribió que era “legítimamente estimulante tener un nuevo competidor” y que OpenAI haría “algunos lanzamientos”.

Precisar las prácticas actuales de seguridad de IA, incluso en medio de la tentación de avanzar más deprisa, es fundamental para gestionar los riesgos futuros. Los daños a la salud mental son relativamente fáciles de identificar; otros problemas, como los sistemas de IA que intentan engañar a los humanos que los desarrollan, son más difíciles. Ya estamos viendo evidencia de modelos que reconocen que están siendo puestos a prueba y ocultan capacidades preocupantes. Altman incluso reafirmó recientemente que cree, al igual que muchos de los principales científicos de IA del mundo, que la IA supone una “amenaza para la existencia de la humanidad”. Para controlar los sistemas de IA altamente capaces del futuro, es posible que las empresas tengan que bajar la velocidad lo suficiente para que el mundo invente nuevos métodos de seguridad, unos que ni siquiera los grupos malintencionados puedan eludir.

Si nos hemos de fiar de OpenAI y sus competidores para que construyan las tecnologías radicales a las que aspiran, deben demostrar que son dignos de confianza en la gestión de los riesgos actuales. c. 2025 The New York Times Company.

Steven Adler es autor del boletín Clear-Eyed AI y miembro del Roots of Progress Institute. Trabajó en OpenAI desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2024.