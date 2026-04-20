¡Crece la familia! Confirma Natalie Portman que está embarazada

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/ 20 abril 2026
    ¡Crece la familia! Confirma Natalie Portman que está embarazada

Este sería el tercer hijo de la estrella, ahora junto a su nueva pareja, Tanguy Destable

Sin duda, una de las estrellas más queridas de Hollywood es Natalie Portman, por lo que ha sido celebrada la noticia de su tercer embarazo, que vive ahora junto a su pareja, el productor musical francés Tanguy Destable, de 45 años.

Las felicitaciones llegaron luego de que la protagonista de ‘¿Y dónde quedó el amor?’ lo diera a conocer en una entrevista con la revista Harper’s Bazaar.

“Estamos muy emocionados”, expresó Portman, quien también subrayó que vive este proceso con una profunda gratitud. Hija de un médico especialista en fertilidad, creció escuchando sobre las dificultades para concebir, lo que —dijo— la hace aún más consciente de que el embarazo es “un privilegio y un milagro”, pero también una experiencia compleja para muchas personas cercanas a ella.

¿QUÉ PASÓ CON NATALIE PORTMAN?

La protagonista de ‘El cisne negro’ aseguró sentirse bien físicamente e incluso con más energía de la que esperaba. Como parte de su rutina, opta por actividades como la natación y el giro tónico para mantenerse fuerte durante esta etapa. Al mismo tiempo, decidió priorizar el tiempo con su familia, especialmente con sus hijos, a quienes considera su mayor fuente de alegría.

Aunque se muestra abierta en entrevistas, ha evitado exponer a sus hijos mediáticamente, una decisión que mantiene desde el inicio de su maternidad.

Portman fue vista por última vez en un evento público en enero pasado, durante el estreno de ‘The Gallerist’ en el Festival de Cine de Sundance 2026, donde coincidió con figuras como Jenna Ortega y Charli XCX.

UNA VIDA EN FAMILIA

Su relación con Tanguy Destable comenzó a vincularse públicamente en marzo del año pasado, tras su separación del coreógrafo Benjamin Millepied, con quien estuvo casada y de quien se divorció en 2024.

Natalie Portman tiene dos hijos de su matrimonio con Millepied: Aleph, de 14 años, y Amalia, de nueve. Con la llegada de este nuevo bebé, la actriz formará una familia de tres hijos, ahora junto a Destable. (Con información de El Universal)

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