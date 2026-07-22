¡Una niña viene en camino! Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian que serán padres otra vez

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    ¡Una niña viene en camino! Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian que serán padres otra vez
    Emoción. La pareja reveló que su bebé llevará por nombre María y recibió cientos de felicitaciones en redes sociales. FOTO: ESPECIAL

Con una emotiva publicación en redes sociales, la pareja confirmó que espera a María, quien se convertirá en la hermana menor de León

Los fanáticos de la pareja conformada por Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran con ellos la confirmación del segundo embarazo de la cantante y actriz, con lo que su familia crecerá en los próximos meses.

“Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte”, escribió el intérprete en su cuenta de Instagram, retomando un fragmento de ‘¿Qué significa el amor?’, la canción que compuso para su primer hijo, León.

Junto al emotivo mensaje, la pareja compartió una fotografía en la que aparecen una cobija, un conjunto tejido y una rosa para simbolizar que esperan a una niña. También se observan las manos de Rivera, Rodríguez y del pequeño de dos años, colocadas una sobre otra.

¿QUÉ PASÓ CON CARLOS RIVERA?

Los famosos no quisieron esperar para revelar que la bebé llevará por nombre María, el cual aparece escrito con pétalos de rosa.

“En nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte... Aquí te esperamos con inmensa ilusión. Mamá, Papá y León”, añadieron.

La noticia fue celebrada por diversas celebridades, entre ellas Anahí, El Capi Pérez, Andrea Meza y Ximena Navarrete, quienes felicitaron a la pareja por la llegada de la nueva integrante de la familia.

EL HERMANO MAYOR

La paternidad y la maternidad parecen haberles sentado como anillo al dedo. Aunque han procurado mantener en privado gran parte de su experiencia como padres, Rivera ha compartido en distintas ocasiones cómo la llegada de León cambió por completo su vida, sus prioridades y la conexión que sintió con su hijo desde el primer momento en que lo vio.

En abril de este año, durante una entrevista para el programa Despierta América, el intérprete reconoció que le “encantaría” tener otro hijo, aunque confesó que todavía no pensaba en un nombre.

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“Como no sé si va a ser niño o niña, o lo que sea, pues en el momento en que pueda ocurrir, que sea lo que Dios quiera”, expresó entonces.

León, quien ahora se convertirá en hermano mayor, nació el 3 de agosto de 2023 y fue fotografiado de manera exclusiva por la saltilense Goga Photography. (Con información de El Universal).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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