¡A romper los ahorros! Deftones confirma concierto en marzo en la CDMX

Tras el show que Deftones ofreció en el Corona Capital, la banda anunció que regresará a México el próximo año, esta vez para presentarse en solitario en el icónico Palacio de los Deportes el 29 de marzo.

La presencia del grupo estadounidense en el festival causó gran expectación entre sus seguidores. Aunque Linkin Park fue el encargado de cerrar la edición de este año, en redes sociales la euforia por la visita de Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham, Frank Delgado y Fred Sablan fue mayor, motivo por el cual la banda decidió dar este “regalo sorpresa” a sus fans mexicanos.

De acuerdo con la información de la agrupación, la preventa se realizará el martes 18 de noviembre a partir de las 10:00 horas, mientras que la venta general comenzará el sábado 22, desde las 11:00 horas.