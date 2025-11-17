¡A romper los ahorros! Deftones confirma concierto en marzo en la CDMX
La preventa arrancará este martes 18 de noviembre a través de Ticketmaster, mientras que la venta general será el sábado 22
Tras el show que Deftones ofreció en el Corona Capital, la banda anunció que regresará a México el próximo año, esta vez para presentarse en solitario en el icónico Palacio de los Deportes el 29 de marzo.
La presencia del grupo estadounidense en el festival causó gran expectación entre sus seguidores. Aunque Linkin Park fue el encargado de cerrar la edición de este año, en redes sociales la euforia por la visita de Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham, Frank Delgado y Fred Sablan fue mayor, motivo por el cual la banda decidió dar este “regalo sorpresa” a sus fans mexicanos.
De acuerdo con la información de la agrupación, la preventa se realizará el martes 18 de noviembre a partir de las 10:00 horas, mientras que la venta general comenzará el sábado 22, desde las 11:00 horas.
UN ESPERADO EVENTO
La última vez que Deftones ofreció un concierto en la Ciudad de México —fuera de sus participaciones en festivales— fue en 2014, cuando se presentaron en el Pepsi Center. En 2017 regresaron a México, pero únicamente tocaron en Guadalajara y Monterrey.
Durante su actuación en el Corona Capital, interpretaron algunos de los temas más icónicos de su repertorio, como “Be Quiet and Drive (Far Away)”, “My Own Summer (Shove It)” y, por supuesto, “Sextape”, canciones infaltables en sus shows. Por ello, se espera que formen parte del setlist cuando la banda visite la CDMX en 2026. (Con información de El Universal y Reforma)