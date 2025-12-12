Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para firmar con Chivas: ‘es un sueño hecho realidad’

Guadalajara ya tiene a su primer refuerzo del Clausura 2026. El mediocampista Brian Gutiérrez arribó este viernes a la Perla Tapatía para realizar exámenes médicos y firmar contrato con Chivas, club que apostó por uno de los talentos jóvenes más interesantes surgidos en la MLS en los últimos años.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Gutiérrez se mostró ilusionado con esta nueva etapa en su carrera.

“Estoy muy contento, es un sueño hecho realidad. Vengo con mucha ilusión y ganas de aportar. Arriba las Chivas”, declaró brevemente ante los medios.

El mediocampista aseguró estar listo para adaptarse rápido al futbol mexicano y responder a la confianza del club, que lo convierte en su primer refuerzo oficial del mercado invernal.

Chivas y Chicago Fire llegaron a un acuerdo por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, con un contrato multianual para el jugador.