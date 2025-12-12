Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para firmar con Chivas: ‘es un sueño hecho realidad’

Fútbol
/ 12 diciembre 2025
    Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para firmar con Chivas: ‘es un sueño hecho realidad’
    Brian Gutiérrez arribó este viernes a Guadalajara para realizar exámenes médicos y cerrar su fichaje con Chivas rumbo al Clausura 2026. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista mexicoamericano arribó a Guadalajara para cerrar su fichaje con Chivas rumbo al Clausura 2026

Guadalajara ya tiene a su primer refuerzo del Clausura 2026. El mediocampista Brian Gutiérrez arribó este viernes a la Perla Tapatía para realizar exámenes médicos y firmar contrato con Chivas, club que apostó por uno de los talentos jóvenes más interesantes surgidos en la MLS en los últimos años.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Gutiérrez se mostró ilusionado con esta nueva etapa en su carrera.

“Estoy muy contento, es un sueño hecho realidad. Vengo con mucha ilusión y ganas de aportar. Arriba las Chivas”, declaró brevemente ante los medios.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis del Real Madrid en LaLiga: Mbappé en duda y hasta 13 bajas ante Alavés

El mediocampista aseguró estar listo para adaptarse rápido al futbol mexicano y responder a la confianza del club, que lo convierte en su primer refuerzo oficial del mercado invernal.

Chivas y Chicago Fire llegaron a un acuerdo por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, con un contrato multianual para el jugador.

¿QUIÉN ES BRIAN GUTIÉRREZ? EL REFUERZO DE CHIVAS PARA EL CLAUSURA 2026

Brian Gutiérrez nació el 17 de junio de 2003 en Berwyn, Illinois, es de ascendencia mexicana y cuenta con pasaporte mexicano, por lo que no ocupará plaza de extranjero.

Se formó desde categorías juveniles en el Chicago Fire, club con el que debutó profesionalmente en 2020, convirtiéndose rápidamente en uno de sus canteranos más prometedores.

Se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede jugar como interior o mediapunta. Destaca por su buena técnica individual, visión de campo y capacidad para generar juego entre líneas, además de llegar con peligro al área rival.

Con Chicago Fire acumuló varias temporadas de experiencia en la MLS, superando los 100 partidos oficiales entre liga y copas.

En la campaña más reciente fue uno de los jugadores con mayor regularidad del equipo, aportando goles y asistencias, lo que le permitió consolidarse como titular y despertar interés fuera de Estados Unidos.

A nivel internacional, Gutiérrez ha sido convocado a selecciones juveniles y a la selección mayor de Estados Unidos, experiencia que suma a su perfil competitivo y a su proceso de maduración futbolística.

La directiva rojiblanca lo visualiza como una pieza clave para refrescar el mediocampo ofensivo y elevar la competencia interna de cara al Clausura 2026.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Guadalajara

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Liga MX

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

La Secretaría de Salud (SSA) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México.

Secretaría de Salud descarta casos confirmados de ‘Súper Gripe’ en México
Claudia Sheinbaum sostuvo su primera conversación con el papa León XIV y lo invitó oficialmente a visitar México.

Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México

Las extorsiones se concentraban principalmente en la región de La Laguna de Durango.

La red de extorsiones de ‘El Limones’ golpeó a toda la región Laguna de Durango y Coahuila
El INE aprobó el uso de urnas electrónicas en casillas especiales de Coahuila en 2026 como parte de una prueba piloto orientada a agilizar el voto, reducir el uso de papel y evaluar la digitalización electoral en México.

¿Adiós a las boletas en papel?... INE avala voto electrónico en Coahuila; Casillas especiales usarán urnas digitales en 2026
María Victoria, con 102 años, dedica un emotivo canto a la Virgen de Guadalupe durante las festividades. Conoce los detalles del homenaje y el impacto de su participación.

A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados.

Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey