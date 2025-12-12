Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para firmar con Chivas: ‘es un sueño hecho realidad’
El mediocampista mexicoamericano arribó a Guadalajara para cerrar su fichaje con Chivas rumbo al Clausura 2026
Guadalajara ya tiene a su primer refuerzo del Clausura 2026. El mediocampista Brian Gutiérrez arribó este viernes a la Perla Tapatía para realizar exámenes médicos y firmar contrato con Chivas, club que apostó por uno de los talentos jóvenes más interesantes surgidos en la MLS en los últimos años.
A su llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Gutiérrez se mostró ilusionado con esta nueva etapa en su carrera.
“Estoy muy contento, es un sueño hecho realidad. Vengo con mucha ilusión y ganas de aportar. Arriba las Chivas”, declaró brevemente ante los medios.
El mediocampista aseguró estar listo para adaptarse rápido al futbol mexicano y responder a la confianza del club, que lo convierte en su primer refuerzo oficial del mercado invernal.
Chivas y Chicago Fire llegaron a un acuerdo por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, con un contrato multianual para el jugador.
¿QUIÉN ES BRIAN GUTIÉRREZ? EL REFUERZO DE CHIVAS PARA EL CLAUSURA 2026
Brian Gutiérrez nació el 17 de junio de 2003 en Berwyn, Illinois, es de ascendencia mexicana y cuenta con pasaporte mexicano, por lo que no ocupará plaza de extranjero.
Se formó desde categorías juveniles en el Chicago Fire, club con el que debutó profesionalmente en 2020, convirtiéndose rápidamente en uno de sus canteranos más prometedores.
Se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede jugar como interior o mediapunta. Destaca por su buena técnica individual, visión de campo y capacidad para generar juego entre líneas, además de llegar con peligro al área rival.
Con Chicago Fire acumuló varias temporadas de experiencia en la MLS, superando los 100 partidos oficiales entre liga y copas.
En la campaña más reciente fue uno de los jugadores con mayor regularidad del equipo, aportando goles y asistencias, lo que le permitió consolidarse como titular y despertar interés fuera de Estados Unidos.
A nivel internacional, Gutiérrez ha sido convocado a selecciones juveniles y a la selección mayor de Estados Unidos, experiencia que suma a su perfil competitivo y a su proceso de maduración futbolística.
La directiva rojiblanca lo visualiza como una pieza clave para refrescar el mediocampo ofensivo y elevar la competencia interna de cara al Clausura 2026.