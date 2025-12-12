¡Se pone amarilla! Debuta Lindsay Lohan en ‘Los Simpson’ dando voz a la pequeña Maggie

Show
/ 12 diciembre 2025
    ¡Se pone amarilla! Debuta Lindsay Lohan en ‘Los Simpson’ dando voz a la pequeña Maggie
    Trabajo. Lindsay Lohan sorprenderá a los fans al darle voz a Maggie Simpson en un episodio especial de la temporada 37, mientras su familia vuelve a estar en el ojo público. FOTO: ESPECIAL/ ARCHIVO

La estrella de ‘Otro Viernes de Locos’ tendrá una aparición especial dando vida a una de las protagonistas del show creado por Matt Groening

En medio de la polémica que envuelve nuevamente a la familia de Lindsay Lohan, la estrella de Disney confirmó que participará en un episodio especial al darle voz a la pequeña ‘Maggie Simpson’.

De acuerdo con la información oficial, este domingo se estrenará la aventura animada en el canal Fox, como parte de la temporada 37 del programa, la cual comenzó en septiembre.

¡Mírenme en #LosSimpson este domingo en FOX!”, escribió la protagonista de Chicas Pesadas desde su cuenta de Instagram, invitando a sus fanáticos a disfrutar este momento especial.

¿QUÉ PASÓ CON ‘LOS SIMPSON’?

Esta sería la primera vez que Maggie tiene una aparición con voz prolongada dentro de la serie.

Los fans han teorizado durante años que la bebé de Marge puede hablar y simplemente decide no hacerlo. Existen episodios icónicos donde su voz juega un papel central, como en La Primera Palabra de Lisa, en el que dice “papá”, o en apariciones especiales de La casita del terror.

En México, este episodio podrá disfrutarse a través de Disney+, aunque la temporada completa llegará cuatro meses después, con estreno programado para enero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Alista el aguinaldo! ¿Cuándo es la venta de boletos para Chayanne en Saltillo?

OTRO LÍO CON EL HERMANO DE LOHAN

Este jueves por la noche se dio a conocer que Michael Lohan Jr., hermano menor de Lindsay Lohan, fue demandado por su presunta participación en un esquema inmobiliario que desreguló ilegalmente más de 150 departamentos con renta estabilizada en Nueva York, según denunció la fiscal general del estado, Letitia James.

La información se difundió luego de que Page Six tuvo acceso a documentos oficiales: Lohan Jr. y un grupo de ejecutivos de Peak Capital Advisors habrían aprovechado la crisis de vivienda para inflar sus ganancias al convertir propiedades asequibles en lofts de lujo, ignorando deliberadamente leyes estatales. (Con información de Reforma).

Temas


Espectáculos
Streaming
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Lindsay Lohan

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

La Secretaría de Salud (SSA) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México.

Secretaría de Salud descarta casos confirmados de ‘Súper Gripe’ en México
Claudia Sheinbaum sostuvo su primera conversación con el papa León XIV y lo invitó oficialmente a visitar México.

Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México

Las extorsiones se concentraban principalmente en la región de La Laguna de Durango.

La red de extorsiones de ‘El Limones’ golpeó a toda la región Laguna de Durango y Coahuila
El INE aprobó el uso de urnas electrónicas en casillas especiales de Coahuila en 2026 como parte de una prueba piloto orientada a agilizar el voto, reducir el uso de papel y evaluar la digitalización electoral en México.

¿Adiós a las boletas en papel?... INE avala voto electrónico en Coahuila; Casillas especiales usarán urnas digitales en 2026
María Victoria, con 102 años, dedica un emotivo canto a la Virgen de Guadalupe durante las festividades. Conoce los detalles del homenaje y el impacto de su participación.

A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados.

Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey