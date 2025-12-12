¡Se pone amarilla! Debuta Lindsay Lohan en ‘Los Simpson’ dando voz a la pequeña Maggie

En medio de la polémica que envuelve nuevamente a la familia de Lindsay Lohan, la estrella de Disney confirmó que participará en un episodio especial al darle voz a la pequeña ‘Maggie Simpson’. De acuerdo con la información oficial, este domingo se estrenará la aventura animada en el canal Fox, como parte de la temporada 37 del programa, la cual comenzó en septiembre. “¡Mírenme en #LosSimpson este domingo en FOX!”, escribió la protagonista de Chicas Pesadas desde su cuenta de Instagram, invitando a sus fanáticos a disfrutar este momento especial.

¿QUÉ PASÓ CON ‘LOS SIMPSON’? Esta sería la primera vez que Maggie tiene una aparición con voz prolongada dentro de la serie. Los fans han teorizado durante años que la bebé de Marge puede hablar y simplemente decide no hacerlo. Existen episodios icónicos donde su voz juega un papel central, como en La Primera Palabra de Lisa, en el que dice “papá”, o en apariciones especiales de La casita del terror. En México, este episodio podrá disfrutarse a través de Disney+, aunque la temporada completa llegará cuatro meses después, con estreno programado para enero de 2026.

Lindsay Lohan voices future Maggie Simpson in the upcoming episode of THE SIMPSONS. pic.twitter.com/hSa1IQ94JV — Lindsay Lohan Updates (@lavitalohan) December 12, 2025