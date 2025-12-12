¡Se pone amarilla! Debuta Lindsay Lohan en ‘Los Simpson’ dando voz a la pequeña Maggie
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La estrella de ‘Otro Viernes de Locos’ tendrá una aparición especial dando vida a una de las protagonistas del show creado por Matt Groening
En medio de la polémica que envuelve nuevamente a la familia de Lindsay Lohan, la estrella de Disney confirmó que participará en un episodio especial al darle voz a la pequeña ‘Maggie Simpson’.
De acuerdo con la información oficial, este domingo se estrenará la aventura animada en el canal Fox, como parte de la temporada 37 del programa, la cual comenzó en septiembre.
“¡Mírenme en #LosSimpson este domingo en FOX!”, escribió la protagonista de Chicas Pesadas desde su cuenta de Instagram, invitando a sus fanáticos a disfrutar este momento especial.
¿QUÉ PASÓ CON ‘LOS SIMPSON’?
Esta sería la primera vez que Maggie tiene una aparición con voz prolongada dentro de la serie.
Los fans han teorizado durante años que la bebé de Marge puede hablar y simplemente decide no hacerlo. Existen episodios icónicos donde su voz juega un papel central, como en La Primera Palabra de Lisa, en el que dice “papá”, o en apariciones especiales de La casita del terror.
En México, este episodio podrá disfrutarse a través de Disney+, aunque la temporada completa llegará cuatro meses después, con estreno programado para enero de 2026.
Lindsay Lohan voices future Maggie Simpson in the upcoming episode of THE SIMPSONS. pic.twitter.com/hSa1IQ94JV— Lindsay Lohan Updates (@lavitalohan) December 12, 2025
TE PUEDE INTERESAR: ¡Alista el aguinaldo! ¿Cuándo es la venta de boletos para Chayanne en Saltillo?
OTRO LÍO CON EL HERMANO DE LOHAN
Este jueves por la noche se dio a conocer que Michael Lohan Jr., hermano menor de Lindsay Lohan, fue demandado por su presunta participación en un esquema inmobiliario que desreguló ilegalmente más de 150 departamentos con renta estabilizada en Nueva York, según denunció la fiscal general del estado, Letitia James.
La información se difundió luego de que Page Six tuvo acceso a documentos oficiales: Lohan Jr. y un grupo de ejecutivos de Peak Capital Advisors habrían aprovechado la crisis de vivienda para inflar sus ganancias al convertir propiedades asequibles en lofts de lujo, ignorando deliberadamente leyes estatales. (Con información de Reforma).