Nueva Ley General de Aguas ya es vigente y redefine el derecho humano al agua

Noticias
/ 12 diciembre 2025
    Nueva Ley General de Aguas ya es vigente y redefine el derecho humano al agua
    Establecen lineamientos para garantizar su acceso equitativo y sustentable en todo el país. /FOTO: ESPECIAL

La nueva legislación redefine competencias, principios y mecanismos de participación en torno al uso y gestión del agua

CDMX.- Luego de su publicación el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este viernes 12 de diciembre entró en vigor la Ley General de Aguas, con la que también se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La nueva normativa es de carácter reglamentario del artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución, en lo relativo al derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, uno de los ejes centrales del marco jurídico en materia hídrica.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum busca proteger a usuarios de prácticas confusas en suscripciones digitales

De acuerdo con el texto legal, la ley establece las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, además de reconocer su interdependencia con otros derechos humanos y definir la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Entre sus objetivos principales se encuentra definir el contenido del derecho humano al agua y establecer disposiciones que garanticen su acceso equitativo y su uso sustentable, así como promover, respetar, proteger y garantizar este derecho conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México

La legislación también contempla la creación de instancias, instrumentos y procedimientos que regulen la participación de los distintos órdenes de gobierno en la tutela del derecho humano al agua, así como los mecanismos de concurrencia en la prestación de servicios relacionados con su gestión.

Asimismo, se establecen mecanismos e instancias de participación ciudadana para asegurar el acceso equitativo y el uso sustentable del agua para consumo personal y doméstico, además de fortalecer las bases de operación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan con vida a menor desaparecida tras salir de Conalep en Tecámac; intentaron ocultarla en una bocina

Otro de los ejes de la Ley General de Aguas es el establecimiento de bases para políticas públicas con enfoques de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional, ecosistémica y etaria, con el fin de fomentar condiciones de equidad en la gestión y gobernanza del agua.

Finalmente, la norma busca promover una cultura del agua que contribuya al uso responsable del recurso hídrico y a su preservación, en un contexto de creciente presión sobre las fuentes de abastecimiento en distintas regiones del país. Con información de El Universal

Temas


Agua

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Senado De la República

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

La Secretaría de Salud (SSA) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México.

Secretaría de Salud descarta casos confirmados de ‘Súper Gripe’ en México
Claudia Sheinbaum sostuvo su primera conversación con el papa León XIV y lo invitó oficialmente a visitar México.

Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México

Las extorsiones se concentraban principalmente en la región de La Laguna de Durango.

La red de extorsiones de ‘El Limones’ golpeó a toda la región Laguna de Durango y Coahuila
El INE aprobó el uso de urnas electrónicas en casillas especiales de Coahuila en 2026 como parte de una prueba piloto orientada a agilizar el voto, reducir el uso de papel y evaluar la digitalización electoral en México.

¿Adiós a las boletas en papel?... INE avala voto electrónico en Coahuila; Casillas especiales usarán urnas digitales en 2026
María Victoria, con 102 años, dedica un emotivo canto a la Virgen de Guadalupe durante las festividades. Conoce los detalles del homenaje y el impacto de su participación.

A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados.

Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey