Nueva Ley General de Aguas ya es vigente y redefine el derecho humano al agua

CDMX.- Luego de su publicación el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este viernes 12 de diciembre entró en vigor la Ley General de Aguas, con la que también se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La nueva normativa es de carácter reglamentario del artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución, en lo relativo al derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, uno de los ejes centrales del marco jurídico en materia hídrica.

De acuerdo con el texto legal, la ley establece las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, además de reconocer su interdependencia con otros derechos humanos y definir la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Entre sus objetivos principales se encuentra definir el contenido del derecho humano al agua y establecer disposiciones que garanticen su acceso equitativo y su uso sustentable, así como promover, respetar, proteger y garantizar este derecho conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.

La legislación también contempla la creación de instancias, instrumentos y procedimientos que regulen la participación de los distintos órdenes de gobierno en la tutela del derecho humano al agua, así como los mecanismos de concurrencia en la prestación de servicios relacionados con su gestión.

Asimismo, se establecen mecanismos e instancias de participación ciudadana para asegurar el acceso equitativo y el uso sustentable del agua para consumo personal y doméstico, además de fortalecer las bases de operación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

Otro de los ejes de la Ley General de Aguas es el establecimiento de bases para políticas públicas con enfoques de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional, ecosistémica y etaria, con el fin de fomentar condiciones de equidad en la gestión y gobernanza del agua.

Finalmente, la norma busca promover una cultura del agua que contribuya al uso responsable del recurso hídrico y a su preservación, en un contexto de creciente presión sobre las fuentes de abastecimiento en distintas regiones del país. Con información de El Universal