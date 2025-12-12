Youtuber ‘Proyecto escolar’ incomoda a diputados y senadores; termina expulsado

Las preguntas fuera de lo convencional de la prensa mexicana tomaron por sorpresa a diputados y senadores en los pasillos del Congreso de la Unión, del micrófono del youtuber ‘Proyecto Escolar’. El creador de contenido no sólo buscó ‘la nota’ en el pleno de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, también logró colarse, cámara en mano, por las oficinas de los partidos políticos, con el fin de captar políticos y realizar preguntas que nadie más se atreve a hacer. Legisladores como Margarita Zavala, Alejandro ‘Alito’ Moreno, Sergio Mayer, Pedro Haces, Theodoros Kalionchiz, Saúl Moreal, menos Cuauhtémoc Blanco porque no fue encontrado por el Youtuber, pese a que su personal cercano mencionó en repetidas ocasiones que se encontraba en el pleno, respondieron preguntas de Marco Abarca desde sus libros favoritos hasta temas personales. Aunque muchas de las respuestas suelen ser simples hasta sarcásticas, algunos legisladores evadieron responder por falta de tiempo o simple incomodidad del tema, pero dejaron en nerviosismo a más de uno, quien utilizó a trabajadores para confrontar el youtuber o simplemente impedir que siguiera en las instalaciones al no contar con un pase de prensa. Pese a que su objetivo es incomodar a diputados y legisladores, ‘Proyecto Escolar’ también entrevistó a otros trabajadores de las cámaras, así como a estudiantes que realizaban una visitan en San Lázaro. TE PUEDE INTERESAR: Diputados piden reforzar operativos contra venta y uso de pirotecnia en Coahuila

MARGARITA MOLESTA CON YOUTUBER Durante su paso por la Cámara de Diputados, abordó a la panista Margarita Zavala, con quien tuvo una tensa entrevista, sobre todo al cuestionar la administración de Felipe Calderón. "Mucha gente piensa que te enojaste por lo que te dije del Bacardí, pero la verdad no, ¿no tiene nada de malo que tu esposo se eche los bacardis?", le comentó al aproximarse a ella en el recinto legislativo. Zavala pidió al creador de contenido que "la verdad no insultes. Es insulto y además no es cierto". Minutos más tarde en el video, se ve como personal de seguridad de la Cámara de Diputados se acercó para escoltarlo a la salida, a lo que Abarca pregunto si era que "Margarita Zavala nos está sacando", a lo que los elementos nunca respondieron afirmativa o negativamente, únicamente que había sido reportado por los diputados. No es la primera vez que la diputada federal es entrevistada en Proyecto Escolar, en su primer encuentra -en agosto de 2024, durante la manifestación de la llamada Marea Rosa- el youtuber se enfrentó a la panista: "¿Qué tal estuvo el viaje a Europa con Sandra Cuevas?", haciendo referencia a una fotografía en la que Zavala, la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX y el expresidente Felipe Calderón aparecieron juntos en Madrid; a lo que la política respondió: "Nos encontramos ahí, pero no fue un viaje". Pero el creador de contenido insistió preguntando: "¿Y se echaron unas copas juntos?". De forma tajante, la diputada panista contestó que "no". '¿CUÁNTO LE CUESTA A LOS MEXICANOS EL BÓTOX?' 'Alito' Moreno también fue de los senadores que respondieron al cuestionamiento de Marco, quien tuvo que esperar cerca de dos horas para poder captarlo. Cuando al fin salió de la votación, le preguntó su sentir por ser "de los últimos dinosaurios del PRI", cuestionamiento del cual sólo se limitó a responder que era un político profesional y comprometido: "Yo con gusto te daré la entrevista, yo sé que te dicen que preguntes eso, pero hoy lo que estamos viendo es el país... soy un político serio, profesional, comprometido". Al ser cuestionado sobre "¿cuánto le cuesta los mexicanos el bótox?" del senador priista, la pregunta fue evadida con un discurso contra Morena; sin embargo, uno de los trabajadores del Senado se acercó al creador de contenido para reclamarle sobre sus "preguntas irrespetuosas".