Youtuber ‘Proyecto escolar’ incomoda a diputados y senadores; termina expulsado
Margarita Zavala, ‘Alito’ Moreno y más legisladores fueron incomodados por el creador de contenido, quien fue expulsado de la Cámara de Diputados
Las preguntas fuera de lo convencional de la prensa mexicana tomaron por sorpresa a diputados y senadores en los pasillos del Congreso de la Unión, del micrófono del youtuber ‘Proyecto Escolar’.
El creador de contenido no sólo buscó ‘la nota’ en el pleno de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, también logró colarse, cámara en mano, por las oficinas de los partidos políticos, con el fin de captar políticos y realizar preguntas que nadie más se atreve a hacer.
Legisladores como Margarita Zavala, Alejandro ‘Alito’ Moreno, Sergio Mayer, Pedro Haces, Theodoros Kalionchiz, Saúl Moreal, menos Cuauhtémoc Blanco porque no fue encontrado por el Youtuber, pese a que su personal cercano mencionó en repetidas ocasiones que se encontraba en el pleno, respondieron preguntas de Marco Abarca desde sus libros favoritos hasta temas personales.
Aunque muchas de las respuestas suelen ser simples hasta sarcásticas, algunos legisladores evadieron responder por falta de tiempo o simple incomodidad del tema, pero dejaron en nerviosismo a más de uno, quien utilizó a trabajadores para confrontar el youtuber o simplemente impedir que siguiera en las instalaciones al no contar con un pase de prensa.
Pese a que su objetivo es incomodar a diputados y legisladores, ‘Proyecto Escolar’ también entrevistó a otros trabajadores de las cámaras, así como a estudiantes que realizaban una visitan en San Lázaro.
MARGARITA MOLESTA CON YOUTUBER
Durante su paso por la Cámara de Diputados, abordó a la panista Margarita Zavala, con quien tuvo una tensa entrevista, sobre todo al cuestionar la administración de Felipe Calderón.
“Mucha gente piensa que te enojaste por lo que te dije del Bacardí, pero la verdad no, ¿no tiene nada de malo que tu esposo se eche los bacardis?”, le comentó al aproximarse a ella en el recinto legislativo. Zavala pidió al creador de contenido que “la verdad no insultes. Es insulto y además no es cierto”.
Minutos más tarde en el video, se ve como personal de seguridad de la Cámara de Diputados se acercó para escoltarlo a la salida, a lo que Abarca pregunto si era que “Margarita Zavala nos está sacando”, a lo que los elementos nunca respondieron afirmativa o negativamente, únicamente que había sido reportado por los diputados.
No es la primera vez que la diputada federal es entrevistada en Proyecto Escolar, en su primer encuentra -en agosto de 2024, durante la manifestación de la llamada Marea Rosa- el youtuber se enfrentó a la panista: “¿Qué tal estuvo el viaje a Europa con Sandra Cuevas?”, haciendo referencia a una fotografía en la que Zavala, la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX y el expresidente Felipe Calderón aparecieron juntos en Madrid; a lo que la política respondió: “Nos encontramos ahí, pero no fue un viaje”.
Pero el creador de contenido insistió preguntando: “¿Y se echaron unas copas juntos?”. De forma tajante, la diputada panista contestó que “no”.
‘¿CUÁNTO LE CUESTA A LOS MEXICANOS EL BÓTOX?’
’Alito’ Moreno también fue de los senadores que respondieron al cuestionamiento de Marco, quien tuvo que esperar cerca de dos horas para poder captarlo.
Cuando al fin salió de la votación, le preguntó su sentir por ser “de los últimos dinosaurios del PRI”, cuestionamiento del cual sólo se limitó a responder que era un político profesional y comprometido: “Yo con gusto te daré la entrevista, yo sé que te dicen que preguntes eso, pero hoy lo que estamos viendo es el país... soy un político serio, profesional, comprometido”.
Al ser cuestionado sobre “¿cuánto le cuesta los mexicanos el bótox?” del senador priista, la pregunta fue evadida con un discurso contra Morena; sin embargo, uno de los trabajadores del Senado se acercó al creador de contenido para reclamarle sobre sus “preguntas irrespetuosas”.
SAÚL MONREAL VA POR GOBERNATURA
Por parte del oficialismo, el senador morenista y hermano del diputado Ricardo Monreal, como el gobernador de Zacatecas, David Monreal, Saúl Monreal no descartó la idea de ir por la gubernatura del estado que ha estado en manos de la dinastía Monreal.
A la pregunta del youtuber “Como ve, después de que sea senador, ¿a qué se lanza”, el legislador apunto que “mi aspiración es la gubernatura de Zacatecas, siempre decía Reyes Heroles: ‘el que respira, aspira’, y siempre cualquier político aspira a gobernar su entidad, su municipio”.
Sin embargo, Marco vuelve a lanzar otra pregunta incómoda al mencionar que “los Monreal son los caciques de Zacatecas”, a lo que Saúl Monreal respondió que “dicen muchas cosas, los Monreal somo una familia política, yo he demostrado con trabajo y ahí está mi trabajo”.
¿QUÉ ES PROYECTO ESCOLAR?
’Proyecto Escolar’ es un canal de YouTube que enfoca su contenido en realizar cobertura en distintos temas sociales y políticos, por lo que abarcan desde el espacio público, exposiciones alternativas, manifestaciones hasta San Lázaro, donde logra realizar preguntas breves y directas a los entrevistados.
Sus videos suelen viralizarse en TikTok y YouTube por el estilo confortativo e inesperado del contenido.
Para finalizar el video, pidió a sus seguidores cuestionar el trabajo de los legisladores sin importar la bancada a la que pertenezcan, ya que “ellos trabajan para nosotros. Si incumplen, lo mínimo que podemos hacer es devolverles la broma”.