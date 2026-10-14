Problemas de salud: Reportan hospitalización de emergencia de Laura Bozzo en Acapulco
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
a conductora peruana habría ingresado al hospital por deshidratación severa y obstrucción intestinal; versiones difundidas en redes sociales apuntan a posibles complicaciones que requerirían una intervención quirúrgica
Lo que comenzó como un rumor en redes sociales y generó incredulidad terminó convirtiéndose en noticia: medios de comunicación reportaron que Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en Acapulco, en el Hospital General de El Quemado, perteneciente al sistema IMSS-Bienestar. Hasta la mañana de este miércoles, la información sobre su estado de salud continuaba circulando sin una confirmación oficial de todos los detalles.
La conductora y exproductora, de 75 años, vive en el puerto de Guerrero desde hace dos años y, de acuerdo con medios como Acapulco Trends, en X, habría ingresado con deshidratación severa y obstrucción intestinal, lo que habría requerido atención médica de urgencia desde la tarde del martes 13 de octubre.
“Fuentes internas del Hospital El Quemado confirmaron a este medio que Laura Bozzo se encuentra en estado de salud grave y fue intubada al salir de su cirugía por una úlcera gástrica perforada”, publicó el perfil del mencionado medio digital. Sin embargo, estos detalles no han sido confirmados de manera independiente.
¿QUÉ LE PASÓ A LAURA BOZZO?
La celebridad peruana se encontraba alejada de la televisión, aunque se mantenía vigente mediante participaciones especiales en realities de Telemundo, como ‘La Casa de los Famosos’.
“Los médicos se encuentran en espera de su evolución en las próximas horas, las cuales califican como cruciales en su estado de salud”, aseguró el mismo perfil en X.
La publicación también señaló que la conductora estaba acompañada por una de sus hijas. Aunque no se ha confirmado de cuál se trata, podría ser Alejandra, con quien la peruana mantiene una relación cercana.
ACTUALIZACIÓN🚨|| LAURA BOZZO INTUBADA Y EN ESTADO GRAVE Fuentes internas del Hospital El Quemado perteneciente al IMSS-Bienestar en Acapulco, confirmaron a este medio que Laura Bozzo se encuentra en estado de salud grave y fue intubada al salir de su cirugia por una úlcera gastrica perforada.Los medicos se encuentran en espera de su evolución en las próximas horas, las cuales califican como cruciales en su estado de salud.En el hospital, se ecuentra acompañada de su hija— Acapulco Trends (@AcapulcoTrends_) October 14, 2026
RECORDADA EN TELEVISIÓN
Programas como ‘Venga la Alegría’ y ‘En Casa con Telemundo’ reportaron brevemente la hospitalización de Bozzo, quien colaboró con ambos espacios televisivos en los últimos años.
Una de sus últimas apariciones relacionadas con Televisa fue la presentación de su documental ‘Laura Bozzo’ en ViX, en el que mostró parte de su vida actual. Previamente, su carrera se había enfocado, desde hacía varios años, en su participación en realities como ‘Gran Hermano VIP’, ‘La Casa de los Famosos’, de Telemundo, y ‘MasterChef Celebrity’, de TV Azteca.
Hace unas semanas, Bozzo hizo referencia a Saltillo y aseguró que visitaría la ciudad después de enterarse del caso de Rocky, el perro que sufrió maltrato animal y murió a consecuencia de este.