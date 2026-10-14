Problemas de salud: Reportan hospitalización de emergencia de Laura Bozzo en Acapulco

Lo que comenzó como un rumor en redes sociales y generó incredulidad terminó convirtiéndose en noticia: medios de comunicación reportaron que Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en Acapulco, en el Hospital General de El Quemado, perteneciente al sistema IMSS-Bienestar. Hasta la mañana de este miércoles, la información sobre su estado de salud continuaba circulando sin una confirmación oficial de todos los detalles.

La conductora y exproductora, de 75 años, vive en el puerto de Guerrero desde hace dos años y, de acuerdo con medios como Acapulco Trends, en X, habría ingresado con deshidratación severa y obstrucción intestinal, lo que habría requerido atención médica de urgencia desde la tarde del martes 13 de octubre.

“Fuentes internas del Hospital El Quemado confirmaron a este medio que Laura Bozzo se encuentra en estado de salud grave y fue intubada al salir de su cirugía por una úlcera gástrica perforada”, publicó el perfil del mencionado medio digital. Sin embargo, estos detalles no han sido confirmados de manera independiente.