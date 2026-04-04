Abril Di Yorio impulsa la evolución de ‘Sofi’ en nueva etapa de ‘Vecinos’

El pasado domingo se estrenó en televisión abierta la temporada 20 de ‘Vecinos’, programa que, por muchas generaciones, se ha encargado de provocar risas, ser plataforma de talentos y retratar con humor situaciones que viven algunos mexicanos en su día a día. Entre los personajes recientes se encuentra ‘Sofi’, una vecina que, con sus desventuras, aporta más risas y vida al show que encabezan Roxana Castellanos, Mayrín Villanueva, Eduardo España, César Bono, entre otros. Abril charló con VMÁS sobre esta nueva aventura en la pantalla, el tiempo de grabaciones y lo que representa en su carrera y vida personal dar vida a ‘Sofi’ en una de las series consentidas incluso por el público hispano. “Estoy muy feliz, la verdad, muy emocionada y ansiosa porque ya puedo ver todas las nuevas temporadas de ‘Vecinos’”, dijo la joven.

¿Cuándo estuvieron grabando? ¿Cómo fue el proceso de grabación? “Grabamos de noviembre a enero; paramos dos semanitas o un poquito más por las fiestas y estuvimos hasta principios de febrero, si no me equivoco, haciendo retakes y demás”. ¿Y cómo fue para ti participar en estas nuevas dos temporadas? Eres la habitante más reciente que llega al edificio. “Sí, la verdad es que soy la nueva vecina, pero ya no tan nueva porque ya es mi tercer año en el programa. El personaje va tomando más lugar y forma; ya empiezo a tener un arco. Bueno, hablo de mí como si fuera el personaje, ya sabes, pero se siente padrísimo. Es un equipo hermoso y a veces me tengo que pellizcar para decirme: ‘estás aquí, aprovéchalo, aprende’. Estoy aprendiendo constantemente”.

La joven actriz resaltó, emocionada, que formar parte del elenco es uno de los logros más importantes de su carrera y, lejos de vivir estresada en un proyecto de tal magnitud, lo aprovecha para su crecimiento personal y profesional. “‘Sofi’ es un personaje que ha llegado a mi vida para enseñarme muchísimo y va evolucionando con la ayuda de los vecinos. Está muy divertida, está muy chistosa, la verdad”.

¿Cómo podrías describir a ‘Sofi’ en tu carrera profesional? Porque llegas a un proyecto que, además de ser popular, es muy querido... “Sí, la verdad es que me emociona porque, para mí, ‘Vecinos’, si tuviera que definirlo en una palabra, sería ‘puertas’, porque Elías, el productor y capitán de este barco hermoso, me abrió las puertas de un proyecto increíble, más de lo que alguna vez pude haber soñado. Me hace muchísima ilusión formar parte. Literalmente estoy jugando, conectando con mi niña interior, al mismo tiempo que conozco a mis ídolos y trabajo con ellos. Sí es una responsabilidad estar en un programa tan importante como ‘Vecinos’, que llega a los corazones de los mexicanos desde hace años, pero es muy hermoso, la verdad”. Mencionabas algo importante: este elenco está repleto de primeros actores y figuras en la comedia, televisión, teatro y cine. ¿Qué les has aprendido? “Ha sido todo muy fácil y amoroso. Ellos son una familia que lleva años trabajando junta, pero yo me sentí incluida desde el primer momento. Antes que actores y estrellas, son humanos, y descubrir a personas tan generosas y humildes, que quieren hacer equipo contigo, es muy bonito. He aprendido muchísimo, desde cosas técnicas de actuación y del código específico de ‘Vecinos’, como el timing, la energía, cómo decir una línea, cuándo improvisar más o menos, cómo cerrar una escena. Son cosas muy técnicas que ellos ya tienen automatizadas, y yo estoy como esponja absorbiendo todo”.

¿Cuál es tu reto al dar vida a ‘Sofi’? “Es darle capas. No quiero caer en el estereotipo de la niña fresa que no entiende nada de la vida, sino mostrar que las personas con una mejor posición económica también tienen problemas y emociones. No quiero que sea la típica chava con problemas superficiales; para ella, esas situaciones realmente son un drama. El reto es no juzgarla, sino meterme en su cabeza. En eso es muy diferente a mí: yo no soy una chica súper girly a la que le encante arreglarse las uñas, soy todo lo contrario, aunque no lo crean”. ¿Fue complicado para ti entrar a la comedia, comparado con proyectos anteriores? “La comedia llegó a mi vida de manera muy natural, casi sin darme cuenta. Tal vez lo difícil fue entrar al mundo artístico, porque nadie la tiene fácil; siempre hay que estar buscando el siguiente proyecto. Pero ‘Vecinos’ no lo describiría como difícil. Desde que conocí al productor Elías hubo una conexión muy fuerte, química pura. Me dijo: ‘en cuanto tenga algo para ti, te lo voy a dar’. Claro, hice casting y varias pruebas, pero todo fluyó muy bien”.

Cuéntanos, ¿qué viene para tu personaje en estos nuevos episodios? “‘Sofi’ ahora tiene un arco más profundo. Antes la veíamos batallar para independizarse y entrar a la vida adulta, con todas sus responsabilidades. En esta temporada la verán más suelta y empoderada, con la ayuda del personaje de Roxana Castellanos, ‘Vanessa’. Descubrirá que puede lograr cosas por sus propios méritos, como en la vida misma”. El estreno de los nuevos episodios será este domingo por Las Estrellas a las 7:30 de la noche, y también podrán verse en ViX.