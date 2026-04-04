¡Qué oso! Fan pierde el control por palomera de Yoshi y desata escándalo en cine

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/ 4 abril 2026
    ¡Qué oso! Fan pierde el control por palomera de Yoshi y desata escándalo en cine
    Vergüenza. La discusión por una palomera de edición limitada terminó en un altercado que fue captado en video y difundido en redes sociales. FOTO: INTERNET

Los usuarios en redes sociales, en vez de apoyarlo, lo llamaron #LordPalomera y celebraron su presunta detención por disturbios en la plaza comercial

Se sabe que los fans mexicanos son apasionados: no tienen pena de expresar sus emociones e idolatran desde caricaturas, videojuegos, películas, telenovelas y cantantes, hasta artículos de colección. Y esto último, precisamente, provocó que un hombre reclamara y, entre gritos y casi llanto, peleara por no obtener la palomera de Yoshi que lanzó Cinépolis.

El nuevo producto que llamó la atención de los fans —y generó discordia— surgió con motivo del lanzamiento de la película ‘Super Mario Galaxy’ en cines a nivel internacional.

De acuerdo con el video, que ya es viral en Twitter, Facebook y TikTok, el hombre reclamaba a los empleados a gritos, en medio de filas de personas que abarrotaron una sucursal de la cadena de cine, y se quejaba por no poder comprar la famosa palomera, ya que ese día era exclusiva para miembros de una membresía.

¿QUÉ PASÓ CON LORD PALOMERA?

Como parte de la mercadotecnia detrás de este estreno, se lanzó una palomera de edición limitada inspirada en Yoshi, la cual estuvo disponible en sucursales selectas de Cinépolis. Su venta fue exclusiva para socios Club Cinépolis de nivel Súper Fanático, a un precio de 1,249 pesos mexicanos.

El hombre se alteró rápidamente y comenzó a gritar y ofender a los trabajadores del cine, amenazando también con demandarlos, pues, según él, era un día de “venta general” del artículo coleccionable.

Lo que más causó risa entre los usuarios de redes sociales fue que, al justificar su fuente de información sobre la “venta general”, el hombre comentó que se trataba de un medio nacional mexicano y comenzó a arrancar hojas de los mostradores de la sucursal, en las cuales se especificaban los requisitos para la venta de la palomera de Yoshi.

¡DE PENA AJENA!

El hombre acosó y persiguió a los empleados del cine, grabándolos, amenazándolos con una supuesta demanda y gritándoles palabras altisonantes y ofensivas. Las personas que se encontraban alrededor del penoso hecho quedaron atónitas y apenadas por las acciones del supuesto fan.

Tras la escena de los gritos, en el video se observa cómo pide auxilio y trata de huir de los guardias de seguridad privada, quienes aparentemente se encargaron de retirarlo del lugar y mantenerlo lejos de las instalaciones.

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Con este video, los usuarios recordaron otros momentos similares en la sociedad mexicana relacionados con palomeras, como las de las películas ‘Barbie’, ‘Mario Bros’, ‘Lilo & Stitch’, ‘Los 4 Fantásticos’ y ‘Volver al Futuro’, entre otras.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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