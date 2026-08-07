¡Acaba con rumores! Confiesa Galilea Montijo que una cirugía y una quemadura dañaron su rostro

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    ¡Acaba con rumores! Confiesa Galilea Montijo que una cirugía y una quemadura dañaron su rostro
    Secuelas. La conductora aseguró que, además del dolor físico, enfrentó un fuerte impacto emocional por las críticas, los memes y la incertidumbre sobre su futuro en la televisión. FOTO: YOUTUBE/ FACEBOOK@GALILEAMONTIJO

La conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que las burlas y las opiniones de otros médicos sobre su caso fueron lo que más la hirió

Un aparente arreglo estético llevó a Galilea Montijo a pensar que dejaría de trabajar en la televisión después de 30 años de carrera, todo debido a los malos resultados de una cirugía a la que se sometió en enero con el objetivo de levantar una de sus cejas. Aunque el especialista responsable le aseguró que la recuperación tomaría únicamente tres semanas, el procedimiento terminó por complicarse y a llevarla a tener quemaduras de segundo grado y lesión en su boca y ojo.

La doctora María del Mar Guerra, quien entrevistó a la conductora del programa Hoy, fue quien la ayudó cuando el panorama se agravó. Sobre la intervención, Montijo explicó que el objetivo era levantarle la ceja y que, además, el especialista le propuso retirarle una pequeña parte de una glándula ubicada debajo del cuello para perfilar esa zona.

”Iba a quitar un poquito de las glándulas porque eran las que me tumbaban como el cuello. Entonces dije: ‘Bueno, aprovechamos, porque si eso me va a ayudar a que el cuello se levante, está increíble’”, confesó la conductora.

LA TRAGEDIA

Sin embargo, cuando Galilea ingirió un líquido para desinflamar, sintió que le quemaba por dentro. Se comunicó con el médico y comenzó el calvario.

La conductora empezó a sentir que no podía controlar parte de su rostro debido a la quemadura y a la contractura que provocó dicha sustancia. La presentadora sufrió una asimetría en el labio como consecuencia de la quemadura en el cuello y del colapso del sistema linfático en uno de sus ojos.

Desde entonces, Montijo se ha sometido a largas jornadas de tratamiento para recuperarse.

La doctora María del Mar Guerra compartió que la conductora padecía un intenso dolor, pues las lesiones fueron graves.

“Gali tenía dolor. O sea, yo no sé si ustedes alguna vez se han quemado con la estufa y saben lo que duele. Ahora imagínate tener el cuello quemado, la ceja inflamada; había dolor y hormigueo”.

La conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ dijo que está acostumbrada a las burlas y a los memes; sin embargo, le molestó que muchas personas, incluso médicos, opinaran sobre su caso sin conocer realmente lo que había sucedido.

@eljunket Galilea Montijo enfrentó de manera directa las constantes críticas y ediciones distorsionadas que circulan en redes sociales sobre su rostro, cuestionando la falta de sororidad de muchas mujeres que atacan los cuerpos ajenos mientras exigen respeto. Con total apertura, la conductora defendió su derecho a lucir al natural y dejó en claro que se siente muy tranquila con su aspecto. Por otra parte, la tapatía abordó el estatus de su proceso legal tras las publicaciones de Anabel Hernández; aunque señaló que los detalles específicos corresponden a sus abogados, confirmó que ya se ganó una parte del caso y advirtió de manera contundente que procederá legalmente contra cualquier podcast, canal de YouTube o creador de contenido que difunda información falsa que afecte su imagen y marcas comerciales. En temas más ligeros, Galilea reaccionó de forma irónica a los cuestionamientos de Charytín sobre la promoción de gomitas para el cuidado íntimo femenino, y cerró compartiendo sus impresiones sobre la integración de Karina Torres a La Casa de los Famosos, destacando el gran apoyo y ‘coacheo’ que está recibiendo por parte de su comadre Wendy Guevara para este proyecto donde todo puede pasar. #GalileaMontijo #LaCasaDeLosFamosos #KarinaTorres #AnabelHernández #Charytín ♬ original sound - Junket

Confesó que, tras lo ocurrido, ha recibido tratamiento psicológico, pues al ver que su rostro ya no era el mismo llegó a pensar que no volvería a trabajar en la televisión.

”Porque también psicológicamente yo dije: ‘Ya no voy a trabajar en la televisión. Me cambió la cara’. Llegó un punto en que dije: ‘Me cambió la mirada, ¿qué me hizo? Yo no soy esta’. Yo siempre he tenido mucho miedo, y tú lo sabes, incluso de cambiar mi expresión. Yo estaba tristísima. Dije: ‘Bueno, fue mi decisión’”.

A pesar de su problema de salud, Galilea Montijo no dejó de trabajar, situación que generó memes en redes sociales y múltiples comentarios sobre su apariencia semanas antes del arranque de ‘La Casa de los Famosos México 2026’.

EL CAMINO

Después del procedimiento, Galilea Montijo viajó de vacaciones a Barcelona. Al regresar ya habían transcurrido los tres meses en los que, supuestamente, estaría completamente recuperada de la cirugía; sin embargo, al no ver mejoría comenzó a preocuparse, pues su rostro seguía inflamado.

A pesar del dolor y de no verse como deseaba, Montijo no faltó al programa matutino de Televisa. Recordó que en redes sociales fue duramente criticada, como si hubiera cometido un delito.

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Montijo agregó que su recuperación aún no concluye; sin embargo, aseguró que va por buen camino, aunque el dolor en el cuello ya se volvió crónico. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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