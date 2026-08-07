Kit Connor, cerca de convertirse en el nuevo ‘Cíclope’ del Universo Marvel

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    Kit Connor, cerca de convertirse en el nuevo ‘Cíclope’ del Universo Marvel
    Anuncio. Tras darse a conocer el posible fichaje de Kit Connor, los seguidores esperan que Marvel confirme al nuevo elenco de mutantes durante la próxima D23. FOTO: ARCHIVO

El actor inglés se uniría a Sadie Sink y otros nuevos intérpretes para dar vida a la siguiente generación de mutantes

Todo indica que Marvel está preparando un elenco joven, pero con gran presencia en la industria, para la nueva versión de los ‘X-Men’, con la que busca fortalecer su universo de superhéroes y conquistar a nuevas generaciones. En ese contexto, se filtró que Kit Connor se encuentra en negociaciones avanzadas para convertirse en el nuevo ‘Cíclope’.

Según un nuevo informe de Deadline, el líder de los mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel será interpretado por Kit Connor, estrella de ‘Heartstopper’. De concretarse el acuerdo, se uniría a Samara Weaving, quien daría vida a ‘Emma Frost’, en la película que dirigirá Jake Schreier.

Aunque apenas tiene 22 años, Connor ya cuenta con una destacada filmografía. Es conocido principalmente por interpretar a ‘Nick Nelson’ en la serie de Netflix ‘Heartstopper’, papel que lo convirtió en uno de los actores jóvenes con mayor proyección y en una figura cercana a las nuevas generaciones.

AGENDA LLENA

Además de ‘Heartstopper’, Connor interpretó a un joven Elton John en ‘Rocketman’ y protagonizó ‘Warfare’, producción de A24. Actualmente participa en la próxima adaptación cinematográfica de ‘Elden Ring’, junto a Cailee Spaeny, de quien también se rumora interpretará a ‘Rogue’ en la nueva película de ‘X-Men’.

Aunque Marvel Studios aún no ha anunciado oficialmente el reparto de la película, su empresa matriz, Disney, celebrará la próxima semana la D23, el evento más importante para sus seguidores, donde muchos esperan que se revele formalmente al nuevo elenco de mutantes.

‘Emma Frost’ y ‘Cíclope’ no serían los primeros mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Al final de ‘Ms. Marvel’ se reveló que ‘Kamala Khan’ era una mutante, mientras que Sadie Sink apareció en ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ dando vida a una joven ‘Jean Grey’, una de las integrantes originales de los ‘X-Men’.

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DESPEDIDA DE OTRO ‘CÍCLOPE’

El actor que más tiempo ha interpretado a ‘Cíclope’ en el cine es James Marsden, quien debutó en el papel en el año 2000 y recientemente fue convocado para participar en ‘Avengers: Doomsday’, donde retomará al personaje para lo que podría ser su despedida definitiva.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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