Said Norzagaray, cantante de corridos tumbados, es detenido en Baja California

/ 18 diciembre 2025
    Said Norzagaray, cantante de corridos tumbados, es detenido en Baja California
    Se reportó que Said Norzagaray, cantante de corridos tumbados, fue detenido en Mexicali, Baja California, tras intervenir para ayudar a escapar a su suegra, identificada como Edith ‘N’, de una detención por robo. ESPECIAL

El artista agredió a un uniformado en un intento de liberar a su suegra, quien fue acusada de robo en una tienda departamental en Mexicali

Se reportó que Said Norzagaray, cantante de corridos tumbados, fue detenido en Mexicali, Baja California, tras intervenir para ayudar a escapar a su suegra, identificada como Edith ‘N’, de una detención por robo.

De acuerdo con lo que comunican diversos medios, la mujer de 54 años de edad cometió robo en una tienda departamental. Al ser descubierta, fue asegurada por los guardias de seguridad.

Posteriormente, la policía municipal procedió a su detención. Fue entonces, cuando el artista agredió a un uniformado en un intento de liberarla. Hasta el momento, se tiene conocimiento de que ambos fueron puestos a disposición de las autoridades, para que determinen su situación jurídica.

$!ESPECIAL
ESPECIAL

ASÍ HABRÍA SIDO EL INTENTO DE ROBO

Edith intentó sustraer una bolsa cangurera sin pagar de una sucursal de una cadena de autoservicio, ubicada en el kilómetro 7.5 de la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado, de acuerdo con los datos que reveló Infobae.

Elementos de seguridad que laboraban en la tienda se percataron de la acción, por lo que procedieron a intervenir a la mujer.

Edith enfrenta cargos por presunto robo y Said Norzagaray es acusado por la agresión que se consideró violenta.

