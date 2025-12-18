Said Norzagaray, cantante de corridos tumbados, es detenido en Baja California

Se reportó que Said Norzagaray, cantante de corridos tumbados, fue detenido en Mexicali, Baja California, tras intervenir para ayudar a escapar a su suegra, identificada como Edith ‘N’, de una detención por robo.

De acuerdo con lo que comunican diversos medios, la mujer de 54 años de edad cometió robo en una tienda departamental. Al ser descubierta, fue asegurada por los guardias de seguridad.

Posteriormente, la policía municipal procedió a su detención. Fue entonces, cuando el artista agredió a un uniformado en un intento de liberarla. Hasta el momento, se tiene conocimiento de que ambos fueron puestos a disposición de las autoridades, para que determinen su situación jurídica.