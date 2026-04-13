$!Acusación ‘sacude’ a Katy Perry: Ruby Rose denuncia agresión y la cantante lo niega

Apenas inicia la semana y parece que no será tranquila para Katy Perry, ya que en las primeras horas del lunes 13 de abril se hizo pública la acusación de que habría agredido sexualmente a la actriz y presentadora Ruby Rose hace más de una década. Aunque el señalamiento generó revuelo en redes sociales, la intérprete de “Roar” negó por completo los hechos. Todo comenzó cuando la australiana, conocida por dar vida a “Batichica”, respondió a un fan en la red social Threads. En ese mensaje, aseguró haber sido víctima de “abuso” sexual. “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?”, escribió Rose en dicho espacio.

¿DE QUÉ ACUSAN A KATY PERRY? Según la exconductora de MTV, los hechos ya fueron denunciados ante la policía, por lo que decidió hacerlo público en redes sociales, donde además ofreció detalles de la presunta agresión. En publicaciones posteriores, continuó compartiendo más información: “Perry no me besó”, afirmó Rose. “Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se apartó la ropa interior y me restregó su vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité sobre ella”, relató la actriz al describir su experiencia. Para reforzar su denuncia, aseguró contar con pruebas en forma de fotografías, además de testigos que respaldarían su versión, difundida el domingo.

LA RESPUESTA DE KATY PERRY Al mediodía de este lunes, la revista Rolling Stone consultó a la estrella pop y un portavoz de la cantante desmintió la acusación de Ruby Rose. “Las acusaciones que Ruby Rose difunde en redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables”, declaró un representante de Perry al medio estadounidense.

En el comunicado, el equipo de Katy recordó lo que otros usuarios han señalado en redes sociales: que Ruby ha lanzado diversas acusaciones graves contra otras personas, las cuales han sido desmentidas. “La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer acusaciones públicas graves en redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”, reportó la revista.

¿CUÁNDO FUE EL PRESUNTO ATAQUE? Rose no especificó la fecha exacta de la supuesta agresión, pero indicó que ocurrió hace más de una década. Según informes de medios australianos, Perry y Rose fueron vistas juntas en la discoteca Spice Market, en el centro de Melbourne, en agosto de 2010.

La actriz afirmó no haber compartido todos los detalles de su experiencia, en parte porque Perry le había escrito cartas de recomendación que la ayudaron a obtener una visa para viajar a Estados Unidos. (Con información de Rolling Stone)

Publicidad