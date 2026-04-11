¿Está bien? Eiza González revela diagnóstico múltiple y su lucha por cuidar su salud

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/ 11 abril 2026
    ¿Está bien? Eiza González revela diagnóstico múltiple y su lucha por cuidar su salud
    Salud. La actriz habló abiertamente sobre su experiencia médica y la importancia de atender síntomas que suelen norm FOTO: INTERNET

La actriz compartió que padece tres trastornos ginecológicos y destacó la importancia de escuchar al cuerpo y atender las señales a tiempo

No todo en la vida de Eiza González ha sido miel sobre hojuelas, y al parecer está más cercana al público femenino en general de lo que parece, debido a que confesó a la revista Women’s Health algunos de los problemas hormonales que padece y que durante años permanecieron en silencio en su cuerpo, pero que ahora enfrenta tras su diagnóstico.

La mexicana, de 36 años, habló sobre el triple diagnóstico que recibió cuando buscaba congelar sus óvulos con la intención de convertirse en madre en el futuro.

Según explicó, al cumplir 30 decidió ser más constante con sus revisiones médicas anuales; sin embargo, desde antes ya experimentaba molestias ginecológicas que fueron minimizadas.

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA EIZA GONZÁLEZ?

Finalmente, los médicos le diagnosticaron adenomiosis, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico (SOP), tres trastornos de carácter ginecológico y hormonal.

“Es la historia de siempre que se escucha una y otra vez de las mujeres. Es el típico ‘oh, esto es normal. Esto es parte de tu ciclo. Esto es parte de tus cólicos. Este dolor es normal. Este nivel de sangrado es normal. Estos cambios de humor son normales. Este aumento de peso es normal’. Y son décadas de eso”, relató la actriz de ‘Ambulancia’.

Mencionó que, pese a que no esperaba esas palabras, se dio cuenta de que la salud necesita atención para poder mejorar. “Llega un punto en el que el cuerpo simplemente se resquebraja y, lamentablemente, ese fue mi caso”, señaló al subrayar la importancia de no ignorar las señales del cuerpo.

LO QUE VINO DESPUÉS

Como parte de su seguimiento, la actriz se tuvo que someter a resonancias magnéticas de forma periódica.

La intérprete de ‘La Fuente de la Eterna Juventud’ ha recurrido al ejercicio y al cuidado de su alimentación para sobrellevar estos padecimientos, ya que el bienestar físico también impacta en su salud mental.

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“El simple hecho de ver una luz al final del túnel marcó la diferencia. Ahora puedo tomar medidas y ser más amable con mi cuerpo”, afirmó. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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