$!‘Ser parte de nuestra industria del cine a lo largo de 30 años genera una perspectiva única’, Halle Berry en Cannes

JB: Yo también quiero ver bien cine, para compartirlo con el resto de los miembros del jurado. Y me siento también agradecida aunque se siente la responsabilidad de haber sido elegida como Presidenta del Jurado.

Halle Berry (HB): Yo sentí un gran honor cuando me llamaron para formar parte del jurado. Estamos hablando del festival de cine más importante del mundo y en nuestra primera reunión, incluso hablamos sobre esa misma importancia porque muchas carreras se consiguen gracias a este mismo festival. Y es todo un honor, formar parte de semejante experiencia, con el resto del jurado.

JB (JB): Para mí fue una gran sorpresa estar este año en Cannes. Cuando me desperté el primer día, en la cama, pensé “¿Qué estoy haciendo?” Siento que es un verdadero logro, ser Presidente del Jurado en un festival como Cannes porque pasaron 40 años desde que caminé por primera vez en la alfombra roja de Cannes con el estreno de ‘Rendez-Vous’.

JB: No sé si soy capaz de responder la pregunta porque requiere un análisis de la industria del cine en todo el mundo. Entiendo que el Presidente Trump estará tratando de proteger su país (con las tarifas al cine extranjero). Pero nosotros también tenemos una comunidad muy fuerte en nuestro continente, en Europa. Por eso, no sé que decir... Se ve que él está luchando, tratando diferentes formas de salvar Estados Unidos y... salvarse él (Risas)

HB: Yo siempre tengo la esperanza de ver el mejor. Tampoco sé si es posible prepararse para nuestra posición. No hay nada parecido. Supongo que ser parte de nuestra industria del cine a lo largo de 30 años genera una perspectiva única. Pero creo que todos, cuando vemos cine contamos también con una perspectiva única. Nadie tiene la verdad. Y como miembros del jurado, solo podemos brindar nuestra propia perspectiva de las películas que compiten en Cannes. Lo bueno de ser humanos es que todos somos diferentes. Todos vemos algo, desde nuestras propias culturales, nuestros orígenes familiares, nuestra edad, nuestro género. Y me encanta la idea de conversar en grupo, aunque a veces nos separe la forma de pensar, pero por ahí también pasa la belleza de esta fabulosa experiencia.

¿Se genera alguna expectativa en particular al momento de sentarse a juzgar el buen cine?

¿Cuál es su rol en particular en el puesto como Presidente del Jurado?

JB: Lo importante es escuchar a todos, hablar con todos. Es la única forma de lograr una buena experiencia. Desde la primera reunión, yo también sentí mucho amor y cierta necesidad de navegar juntos por el mismo camino. Tampoco es fácil, porque muchas de las producciones son fabulosas.

Con mayoría femenina, junto con Juliette Binoche y Halle Berry, el jurado de este año se complementa con la actriz italiana Alba Rohrwacher, la escritora marroquí-francés Leïla Slimani, la directora de India Payal Kapad, en un grupo con otros cuatro puntos de vista masculinos del actor Jeremy Strong, el director de documentales Dieudo Hamadi, el director y guionista coreano Hong Sangsoo y la única representación hispana del director y productor de cine mexicano Carlos Reygadas.

Ellos son los responsables de seleccionar el ganador de la Palma de Oro entre 21 producciones de cine en competencia, en la clausura del festival del próximo sábado 24 de Mayo.

Tampoco es cualquier premio, porque fue en este mismo lugar donde el año pasado ganó ‘Anora’, mucho antes del Oscar a Mejor Película. Y también en Cannes había comenzado la polémica de ‘Emilia Pérez’ cuando Zoe Saldaña recibió el primer premio a la Mejor Actriz, aunque esa vez lo compartió con el resto de las actrices protagonistas Selena Gomez y Karla Sofía Gascón.

El Festival de Cannes ha sido una de las mayores influencias en la revolución femenina a partir del movimiento #MeToo además de tratar de imponer nuevas directoras de cine ¿Con una mayoría femenina en el jurado de este año notan algún cambio?

JB: Yo noto grandes cambios en todo el mundo, en general. A veces solo es una moda que pasa y otras veces no. Depende del área. El festival, creo que va tomando cada vez más pasos positivos, desde el movimiento #Metoo.

HB: En Medio Oriente por ejemplo creo que hay un cambio. La mujer hoy tiene voz. Viniendo de Estados Unidos, me encanta cuando la mujer encuentra su fuerza, su poder. Y también están surgiendo muy buenas directoras de cine. Eso me pone muy feliz. No veo la hora de ver cada vez más puntos de vista femeninos. Es lo que hoy más busco en mí vida. Amo ver mujeres de color que finalmente pueden contar historias desde nuestro propio punto de vista. Soy la primera en alentarlas.