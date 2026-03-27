Acusan de racista a Laura Zapata tras llamar ‘negro’ al cantante Eduardo Antonio en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo
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La actriz, hermana de Thalía, se ha hecho viral por sus insultos, gritos y constantes enfrentamientos dentro del reality
Lo que se pensaba sería un reality show de diversión, competencia sana y entretenimiento quedó lejos de la realidad, luego de que Laura Zapata se convirtiera, desde hace semanas, en la villana para sus compañeros en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, donde no solo ha protagonizado agresiones físicas contra otras mujeres, sino que también ha lanzado insultos y ha sido señalada por el público de racismo.
Una de las dinámicas del programa consiste en decirse de frente las razones por las que desean que sus compañeros abandonen la contienda al estar nominados, llamada “El Posicionamiento”. Fue en ese momento cuando Zapata se lanzó contra el aspecto físico del cantante y actor cubano Eduardo Antonio.
“Cuando ofendieron a tu raza, tú eres de la raza negra, como yo soy de la raza blanca, como hay raza amarilla; cuando ofendieron a los de tu raza y tú fuiste incapaz de defender a los de tu raza”, dijo a gritos la actriz, conocida por sus papeles antagónicos en ‘Cuidado con el Ángel’ y ‘Rosa Salvaje’.
¿QUÉ HIZO LAURA ZAPATA?
La hermana mayor de Thalía ya había sido señalada e incluso sancionada por sus actitudes hacia compañeros como Julia Argüelles, Laura G, Stefano Piccioni y Oriana Marzoli.
Más tarde, por la noche, Zapata rompió un collar y se lo aventó a la cara al cubano ‘El Divo’, lo que provocó que fanáticos del show reclamaran su expulsión o algún castigo, tal como ocurrió previamente con la española Oriana.
“Esto es lo más racista a nivel supremacista que he escuchado en todas las temporadas de ‘La Casa de los Famosos’. Me pregunto qué sienten los latinos al escuchar esto”, escribió un usuario en redes sociales identificado como @EmZkPr.
Por su parte, la usuaria @estualmar25 también criticó el ataque al participante cubano: “Vieja racista y asquerosa”, escribió.
ES LA ‘PROTEGIDA’
Compañeros de Laura Zapata, del equipo opuesto, han reclamado a la producción del programa por supuestamente protegerla y no aplicarle las reglas o incluso modificarlas para favorecerla.
Señalan que esto ocurrió cuando varios participantes fueron “sentenciados” a expulsión por agresiones y provocaciones; sin embargo, cuando Laura Zapata agredió a otras compañeras junto a la creadora de contenido Curvy Selma, ninguna fue eliminada de la competencia, pese a que han lanzado insultos relacionados con el físico, la religión, la preferencia y la apariencia.
Zapata tiene un historial de pleitos con figuras públicas además de políticas, como con Niurka, Alfredo Adame, Cynthia Klitbo, Lucía Méndez y hasta con su hermana Thalía.