Acusan de racista a Laura Zapata tras llamar ‘negro’ al cantante Eduardo Antonio en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Lo que se pensaba sería un reality show de diversión, competencia sana y entretenimiento quedó lejos de la realidad, luego de que Laura Zapata se convirtiera, desde hace semanas, en la villana para sus compañeros en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, donde no solo ha protagonizado agresiones físicas contra otras mujeres, sino que también ha lanzado insultos y ha sido señalada por el público de racismo.

Una de las dinámicas del programa consiste en decirse de frente las razones por las que desean que sus compañeros abandonen la contienda al estar nominados, llamada “El Posicionamiento”. Fue en ese momento cuando Zapata se lanzó contra el aspecto físico del cantante y actor cubano Eduardo Antonio.

“Cuando ofendieron a tu raza, tú eres de la raza negra, como yo soy de la raza blanca, como hay raza amarilla; cuando ofendieron a los de tu raza y tú fuiste incapaz de defender a los de tu raza”, dijo a gritos la actriz, conocida por sus papeles antagónicos en ‘Cuidado con el Ángel’ y ‘Rosa Salvaje’.