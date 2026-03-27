De Coahuila: Cocina Ivonne Orozco para el expresidente Vicente Fox con degustación de vinos y sotol

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/ 27 marzo 2026
    De Coahuila: Cocina Ivonne Orozco para el expresidente Vicente Fox con degustación de vinos y sotol
    Coahuila, a través de la deliciosa cocina de Delicias de Mi General, ha llegado al paladar del expresidente Vicente Fox Quesada. ESPECIAL

Tanto Ivonne Orozco, chef de Delicias de Mi General, como Vicente Fox, coincidieron en que los momentos mágicos parten de compartir una rica comida

Coahuila, a través de la deliciosa cocina de Delicias de Mi General, ha llegado al paladar de uno de los personajes más conocidos en la política nacional: nada más y nada menos que el expresidente Vicente Fox Quesada.

La noticia se compartió a través de las redes sociales del famoso restaurante local, donde se dijo: “Gracias por invitar a una mujer a cocinar. La cocina femenina de casita. Supongo que el ex presidente Vicente Fox a comido muy pispirispis”.

https://vanguardia.com.mx/vida/gourmet/las-10-mejores-historias-de-restaurantes-en-saltillo-via-napoli-comida-italiana-PH19693840

Mientras que el mismo exmandatario publicó “Un gusto recibir en casa a grandes amigos y empresarios que están apostando por la transformación de México”.

DELICIAS DE MI GENERAL LLEGA A VICENTE FOX

La gran cocina de Ivonne Monica Orozco Matus llevó a la mesa de Fox los vinos y el sotol de la región que, sin duda alguna, dejaron al expresidente extasiado.

“No fue un reto, pensé que le serviría a mi padre, a mis amigos queriendo poner mi esencia sobre la mesa [...] hablé bonito de nuestros productores que nos dan identidad”, destacó la chef.

DE LA COCINA A LA MESA, DE LA MESA A LAS PERSONAS

Tanto Ivonne Orozco como Vicente Fox, coincidieron en que los momentos mágicos parten de compartir una rica comida: “Las mejores ideas nacen en la mesa, con visión y propósito”, aseguró el político.

https://vanguardia.com.mx/vida/gourmet/las-10-mejores-historias-de-restaurantes-en-saltillo-mare-mestiza-y-su-comida-tipica-EH19693575

Mientras que la chef indicó: “La cocina no sabe de partidos ni de política. Con amor con lo que hay y así simple. Gracias Gracias Gracias. “Gracias por permitirme cocinar!”.

EL ALMA DEL NORTE: ESTO FUE LO QUE COMIÓ VICENTE FOX

1. Tortitas Marthita (botón de la biznaga burra): De cabuches con un cremoso de chilito de monte tatemado.

2. Sopita La María: Sopa de fideo con chamberete, orgégano gordo y laurel. Crema ácida y queso cotija.

3. Los Sombreros de Fox: Empalmes de cabrito sobre un mole de Semana Santa. Pápalo quelite y rábanos.

4. Apapacho Norteño: Pan de elote, relleno de gloria de Linares con obleas de pascua.

$!De Coahuila: Cocina Ivonne Orozco para el expresidente Vicente Fox con degustación de vinos y sotol

Todo esto con:

* Sotol Desierto Calavera acompañado de carne seca con chiltepín y pepinos frescos.

* Vino San Juan de la Vaquería Malbéc - Merlot Guidova Cabernet Sauvignon

* Carajillo con sotol Brujo con Expreso Pluma. Hidalgo Oaxaca.

COCINA DE CASA, COCINA COAHUILENSE... COCINA DE MUJERES

En exclusiva para VANGUARDIA, la chef Ivonne Orozco expresó la gratitud que sintió al haber sido escogida para llevar este pedazo norteño al plato del expresidente.

“Una de las cosas más bonitas es que Fernando, que fue el que me invitó que es un jovencito, haya conectado con la energía femenina, con la energía materna, con la energía de una mujer que cocina en una esquina en la calle de Bravo (en Saltillo, Coahuila), comida sencilla, simple, sin pretensiones”.

Orozco reconoció que, usualmente, para este tipo de eventos, se seleccionan restaurantes de alta gama y, en su mayoría, hombres.

“El haber sido elegida para llevar una cocina que representa a mi ciudad, vinos de mi región, sotol de mis amigos, de mi mismo lugar que habito. Eso es muy muy bonito”.

En palabras de la chef, el expresidente Fox se vio intrigado por el menú, en especial por los cabuches, el cabrito, el pan del elote, las glorias de Linares. “Hice los empalmes también en homenaje a Monterrey y el relleno de cabrito porque, también, en Saltillo está El Principal, y es una de las formas que tenemos de poner la cocina de casa, la cocina femenina, y la de nuestro estado muy en alto”, comentó Orozco.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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