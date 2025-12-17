¡Adiós a los spoilers! Filtran avances de las nuevas películas de Marvel ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Spider-Man’

Las próximas cintas de Marvel centradas en ‘Spider-Man’ y ‘Avengers’ se encuentran entre los proyectos más esperados por la audiencia. Desde hace semanas se especulaba sobre el lanzamiento de sus avances oficiales; sin embargo, fue de manera ilegal como detalles, secretos y presuntas tramas llegaron a redes sociales. Aunque no se ha confirmado al responsable del presunto hackeo a Marvel Studios, ya circuló información sobre las historias de ambos filmes, programados para estrenarse en 2026. Durante las primeras horas de este miércoles, Marvel Studios y Disney habrían denunciado violaciones a derechos de autor contra las cuentas que difundieron o reportaron los supuestos tráilers, motivo por el cual los videos ya no pueden encontrarse en plataformas digitales.

LO QUITAN DE REDES ❌ Marvel ha presentado reclamaciones por copyright a las cuentas que compartieron el avance filtrado de AVENGERS DOOMSDAY.



De momento no hay fecha oficial para que se libere al público en general y solo podrá ser visto por los asistentes de Avatar Fire &... pic.twitter.com/DY8PxGJKgw — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) December 15, 2025

¿QUÉ PASÓ CON EL TRÁILER DE ‘AVENGERS: DOOMSDAY’? El supuesto adelanto, grabado en baja calidad, mostraba en primer plano a Chris Evans retomando su papel de Steve Rogers / Capitán América, descendiendo de una motocicleta para ingresar a su casa y observar con nostalgia su antiguo traje, antes de mirar con ternura a un bebé. En el mismo avance aparecería Robert Downey Jr., interactuando nuevamente con el personaje de Evans, aunque fanáticos especulan que se trataría de una versión alternativa del actor como el villano Doctor Doom. De acuerdo con información publicada en medios estadounidenses, el filme dirigido por Anthony y Joe Russo contaría con hasta cuatro avances promocionales inéditos. El primero mostraría a Steve Rogers viajando en motocicleta hacia su hogar, confirmando su regreso. El segundo teaser estaría enfocado en Thor, interpretado por Chris Hemsworth, mientras que el tercero seguiría a Victor von Doom, encarnado por Downey Jr. El cuarto sería el tráiler oficial.

LO ELIMINAN ❌ Sony ha presentado una denuncia por derechos de autor contra las cuentas que compartieron el supuesto avance de SPIDER-MAN BRAND A NEW DAY, provocando que el material fuera eliminado y desapareciera por completo de redes sociales. pic.twitter.com/nfSdrMDdzk — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) December 16, 2025

¿QUÉ PASÓ CON ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’? El segundo avance filtrado ilegalmente corresponde a la nueva cinta de Peter Parker, nuevamente protagonizada por Tom Holland, y que incluiría las actuaciones de Jon Bernthal, Mark Ruffalo y la incorporación de Sadie Sink. Según la filtración, el personaje de Sink daría vida a ‘Shathra’, una de las villanas más poderosas del universo arácnido.