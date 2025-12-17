¡Adiós a los spoilers! Filtran avances de las nuevas películas de Marvel ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Spider-Man’

Show
/ 17 diciembre 2025
    ¡Adiós a los spoilers! Filtran avances de las nuevas películas de Marvel ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Spider-Man’
    Apuesta. Los avances no oficiales provocaron teorías entre los fans sobre el regreso de personajes icónicos y la introducción de nuevos villanos en el Universo Marvel. FOTO: ARCHIVO

Aunque los videos ya no circulan en redes sociales, fanáticos celebraron la reaparición de Robert Downey Jr. y Chris Evans, mientras se ‘revelaron’ los posibles villanos del héroe arácnido

Las próximas cintas de Marvel centradas en ‘Spider-Man’ y ‘Avengers’ se encuentran entre los proyectos más esperados por la audiencia. Desde hace semanas se especulaba sobre el lanzamiento de sus avances oficiales; sin embargo, fue de manera ilegal como detalles, secretos y presuntas tramas llegaron a redes sociales.

Aunque no se ha confirmado al responsable del presunto hackeo a Marvel Studios, ya circuló información sobre las historias de ambos filmes, programados para estrenarse en 2026.

Durante las primeras horas de este miércoles, Marvel Studios y Disney habrían denunciado violaciones a derechos de autor contra las cuentas que difundieron o reportaron los supuestos tráilers, motivo por el cual los videos ya no pueden encontrarse en plataformas digitales.

¿QUÉ PASÓ CON EL TRÁILER DE ‘AVENGERS: DOOMSDAY’?

El supuesto adelanto, grabado en baja calidad, mostraba en primer plano a Chris Evans retomando su papel de Steve Rogers / Capitán América, descendiendo de una motocicleta para ingresar a su casa y observar con nostalgia su antiguo traje, antes de mirar con ternura a un bebé.

En el mismo avance aparecería Robert Downey Jr., interactuando nuevamente con el personaje de Evans, aunque fanáticos especulan que se trataría de una versión alternativa del actor como el villano Doctor Doom.

De acuerdo con información publicada en medios estadounidenses, el filme dirigido por Anthony y Joe Russo contaría con hasta cuatro avances promocionales inéditos. El primero mostraría a Steve Rogers viajando en motocicleta hacia su hogar, confirmando su regreso. El segundo teaser estaría enfocado en Thor, interpretado por Chris Hemsworth, mientras que el tercero seguiría a Victor von Doom, encarnado por Downey Jr. El cuarto sería el tráiler oficial.

¿QUÉ PASÓ CON ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’?

El segundo avance filtrado ilegalmente corresponde a la nueva cinta de Peter Parker, nuevamente protagonizada por Tom Holland, y que incluiría las actuaciones de Jon Bernthal, Mark Ruffalo y la incorporación de Sadie Sink.

Según la filtración, el personaje de Sink daría vida a ‘Shathra’, una de las villanas más poderosas del universo arácnido.

TE PUEDE INTERESAR: Vistazo íntimo: Melania Trump mostrará su vida como primera dama en documental

Al igual que ocurrió con ‘Avengers: Doomsday’, las huellas del tráiler de Spider-Man fueron eliminadas, lo que para muchos fanáticos representa una confirmación indirecta de Marvel Studios al intentar contener las filtraciones de sus próximas apuestas.

La película ‘Spider-Man: Brand New Day’ llegará a los cines de México el 31 de julio de 2026, mientras que ‘Avengers: Doomsday’ se estrenará el 18 de diciembre del mismo año. (Con información de El Universal)

Temas


Avengers
Cine
Espectáculos

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Marvel

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Visita indeseada a México

Visita indeseada a México
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
La titular de la CFE también destacó los avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, cuya fase tres iniciará construcción la próxima semana.

CFE acelera nuevas centrales para blindar el suministro eléctrico del país
El ISSSTE informó que la segunda exhibición del aguinaldo 2025 para personas pensionadas y jubiladas se depositó junto con la pensión

ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados
Paramount lanzó una oferta hostil la semana pasada, pidiendo a los inversionistas que rechazaran el acuerdo con Netflix favorecido por la junta de Warner Bros. FOTO:

Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix
La circulación de la influenza H3N2 tipo K ha encendido alertas sanitarias. Identificarla a tiempo mediante pruebas especializadas permite iniciar tratamiento oportuno.

¿Cómo saber si tengo gripe H3N2 tipo K?... esta es la prueba para detectarla
La reconocida modelo argentina y conductora de Televisa, Dora Noemí Kerchen, mejor conocida como Dorismar, denunció haber sido víctima de una “mala praxis” tras una cirugía estética.

Dorismar, modelo y presentadora de Televisa, muestra resultados de cirugía estética fallida
Los cinturones de la división quedan vacantes.

Adiós de Terence Crawford: Canelo Álvarez no tendrá revancha histórica tras retiro del boxeador