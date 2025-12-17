Vistazo íntimo: Melania Trump mostrará su vida como primera dama en documental

El documental sobre Melania Trump, que se estrenará el 30 de enero en salas de cine de Estados Unidos, promete un vistazo tras bambalinas a la vida de la discreta primera dama, según adelanta el primer tráiler compartido este miércoles en sus redes sociales. “Aquí vamos de nuevo”, advierte la exmodelo eslovena de 55 años en los primeros segundos del avance, ataviada con el ya icónico conjunto de sombrero amplio y abrigo azul marino que lució durante la segunda toma de posesión de su esposo, el presidente Donald Trump. “Todo el mundo quiere saber. Así que aquí está”, invita Melania a la audiencia en el adelanto difundido a través de sus plataformas oficiales.

¿DE QUÉ TRATA EL DOCUMENTAL DE MELANIA? En poco más de un minuto, el tráiler presenta a Melania como “testigo de la historia en desarrollo” durante los momentos previos a su regreso a la Casa Blanca. Entre las escenas destacan el proceso de diseño del vestido blanco y negro que usó en el baile inaugural de enero pasado y fragmentos de los primeros meses del segundo mandato de Trump. “Por primera vez, el público de todo el mundo está invitado a las salas de cine para presenciar el desarrollo de este capítulo crucial: una mirada íntima y sin filtros a mi vida mientras equilibro la familia, los negocios y la filantropía en mi extraordinario camino como primera dama de los Estados Unidos”, declaró Melania en entrevista con Fox News. El avance la muestra en su faceta institucional, alternando entre la Casa Blanca, el penthouse de los Trump en Nueva York y Mar-a-Lago, la residencia preferida del mandatario en Florida, con acceso a momentos privados durante su reincorporación a la vida pública.