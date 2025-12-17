Vistazo íntimo: Melania Trump mostrará su vida como primera dama en documental

/ 17 diciembre 2025
    Vistazo íntimo: Melania Trump mostrará su vida como primera dama en documental
    Entradas. El filme mostrará a Melania entre la Casa Blanca, Nueva York y Mar-a-Lago, con acceso a momentos inéditos. FOTO: AP

El filme ofrecerá acceso inédito a su rol oficial entre la Casa Blanca, Nueva York y Mar-a-Lago

El documental sobre Melania Trump, que se estrenará el 30 de enero en salas de cine de Estados Unidos, promete un vistazo tras bambalinas a la vida de la discreta primera dama, según adelanta el primer tráiler compartido este miércoles en sus redes sociales.

“Aquí vamos de nuevo”, advierte la exmodelo eslovena de 55 años en los primeros segundos del avance, ataviada con el ya icónico conjunto de sombrero amplio y abrigo azul marino que lució durante la segunda toma de posesión de su esposo, el presidente Donald Trump.

“Todo el mundo quiere saber. Así que aquí está”, invita Melania a la audiencia en el adelanto difundido a través de sus plataformas oficiales.

¿DE QUÉ TRATA EL DOCUMENTAL DE MELANIA?

En poco más de un minuto, el tráiler presenta a Melania como “testigo de la historia en desarrollo” durante los momentos previos a su regreso a la Casa Blanca. Entre las escenas destacan el proceso de diseño del vestido blanco y negro que usó en el baile inaugural de enero pasado y fragmentos de los primeros meses del segundo mandato de Trump.

“Por primera vez, el público de todo el mundo está invitado a las salas de cine para presenciar el desarrollo de este capítulo crucial: una mirada íntima y sin filtros a mi vida mientras equilibro la familia, los negocios y la filantropía en mi extraordinario camino como primera dama de los Estados Unidos”, declaró Melania en entrevista con Fox News.

El avance la muestra en su faceta institucional, alternando entre la Casa Blanca, el penthouse de los Trump en Nueva York y Mar-a-Lago, la residencia preferida del mandatario en Florida, con acceso a momentos privados durante su reincorporación a la vida pública.

DETRÁS DE CÁMARAS

Melania Trump funge como productora ejecutiva del documental, dirigido por Brett Ratner, cineasta conocido por la saga Rush Hour y quien enfrentó acusaciones de mala conducta sexual al inicio del movimiento Me Too en 2017.

La cinta, con una duración de 104 minutos, será distribuida por Amazon MGM Studios, que obtuvo los derechos tras imponerse en una puja frente a gigantes como Netflix y Disney. De acuerdo con Fox News, la adquisición —estimada en 40 millones de dólares— es considerada la cifra más alta pagada hasta ahora por un documental.

El estreno es visto como un nuevo paso en la apertura pública de Melania Trump, luego de la publicación de su libro de memorias a finales de 2024. (Con información de EFE)

