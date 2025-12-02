Adiós al ‘Huevo Poeta’... Fallece Fernando Meza, uno de los fundadores de Huevocartoon

La industria del entretenimiento en México se viste de luto tras la partida de Fernando Meza, una de las figuras creativas más influyentes en el universo de Huevocartoon. Su fallecimiento fue confirmado por el propio estudio mediante un emotivo comunicado en redes sociales, donde destacaron su talento y su papel esencial en el nacimiento de esta exitosa franquicia animada. En el mensaje publicado se reconoció que Meza fue una de las mentes creativas más importantes del proyecto, cuya habilidad para crear voces únicas marcó profundamente el estilo del estudio. “Dejó un legado imposible de sustituir”, destacaron, reforzando el impacto que tuvo desde los primeros guiones hasta su más reciente interpretación.

El estudio también subrayó su simpatía y espontaneidad como elementos clave para dar vida a personajes que ya forman parte de la cultura popular mexicana. Para muchos, su voz fue el puente entre el humor irreverente y la identidad tan característica del estudio. TE PUEDE INTERESAR: “Un rescate de huevitos” nueva película de los creadores de Huevocartoon PERSONAJES EMBLEMÁTICOS E INOLVIDABLES Uno de los papeles más queridos de Meza fue el Huevo Poeta, conocido por sus versos, su icónica frase “¡salud!” y su progresivo estado de ebriedad conforme avanzaban sus intervenciones. Este personaje se volvió uno de los favoritos del público por su humor y su particular estilo interpretativo. También dio vida a Tlacua, el tlacuache compañero de Cuache, quienes recorrían alcantarillas en busca de comida en una mezcla de irreverencia y picardía. Otro personaje inolvidable fue el Huevo Cubano, cuya personalidad extrovertida y gusto por el canto lo convirtieron en uno de los más celebrados por los fans. Meza no solo interpretaba voces: dotaba a cada personaje de pequeñas características únicas, detalles que hicieron de Huevocartoon un fenómeno viral desde su nacimiento en internet.

SU TRAYECTORIA EN EL CINE ANIMADO Fernando Meza participó en varias de las películas más exitosas del estudio. Entre ellas destacan:• Una película de huevos• Otra película de huevos y un pollo• Un gallo con muchos huevos• Marcianos vs. Mexicanos• Un rescate de huevitos• Huevos congelados De acuerdo con IMDb, su talento vocal fue clave para fortalecer el sello distintivo del estudio en cada una de estas producciones, que se convirtieron en referentes para distintas generaciones de espectadores. Además de su trabajo en animación, Meza se desempeñó como coach vocacional, conferencista y guionista, demostrando una versatilidad creativa que trascendió el ámbito del doblaje. TE PUEDE INTERESAR: Los Huevocartoon llegan a la Comic Con DATOS CURIOSOS • Su personaje Huevo Poeta fue creado inicialmente como un experimento humorístico interno. • La voz del Huevo Cubano fue una improvisación original de Meza durante una grabación. • Tlacua y Lagartijo se convirtieron en los personajes favoritos del propio elenco de Huevocartoon debido al humor espontáneo del actor.