Adiós, hipocresía: ‘Deja de llorar’, dice Liam Gallagher a fan mexicana

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    Adiós, hipocresía: ‘Deja de llorar’, dice Liam Gallagher a fan mexicana
    Postura. Liam Gallagher respondió con sarcasmo a los usuarios que criticaron su celebración del triunfo de Inglaterra sobre México. FOTO: INTERNET

El cantante de Oasis celebró en redes el triunfo de Inglaterra sobre México en el Mundial de Futbol de la FIFA

Parece que se cayeron las máscaras de quienes nunca apoyaban de corazón a México, incluso durante la temporada de la Copa Mundial de la FIFA, tal como ocurrió con Liam Gallagher, de Oasis, quien respondió a las críticas y burlas que recibió tras celebrar el triunfo de Inglaterra sobre México.

“Es un trabajo duro el de cantar: ‘¡Harry Kane, vamos Inglaterra, vamos Wonderwall!’”, escribió, provocando que usuarios en redes sociales se lanzaran en su contra.

Fue entonces cuando una cuenta escribió con aparente furia: “A nadie en México le importa una mierd* tu estúpida música aburrida y vieja, ni siquiera sé quién eres, jaja”. A lo que la estrella de Oasis respondió: “Deja de llorar desconsoladamente”.

RIVALIDAD DE BUENA ONDA

También hubo quienes lo apoyaron, luego de la disputa virtual que protagonizó con Fher Olvera, líder de Maná, quien, después de que Gallagher pronosticara un marcador que desfavorecía por completo a México, exhortó al cantante británico a ubicarse. ¿

La noche del mismo domingo, Fher Olvera, cantante de Maná, dio por concluido el intercambio con Oasis en tono de broma, luego de que ambos apostaran días antes sobre el marcador final.

“¿No que 5-0, wey? Cinco minutos más y los hacemos pomada. Respeto a México, en buena onda”, expresó el cantante.

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Después de ello, reconoció el trabajo de la Selección Mexicana y el desempeño de Javier Aguirre. Además, aprovechó para felicitar a los ingleses, dejando de lado cualquier rivalidad seria o tóxica.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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