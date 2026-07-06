Adiós, hipocresía: ‘Deja de llorar’, dice Liam Gallagher a fan mexicana

Parece que se cayeron las máscaras de quienes nunca apoyaban de corazón a México, incluso durante la temporada de la Copa Mundial de la FIFA, tal como ocurrió con Liam Gallagher, de Oasis, quien respondió a las críticas y burlas que recibió tras celebrar el triunfo de Inglaterra sobre México.

“Es un trabajo duro el de cantar: ‘¡Harry Kane, vamos Inglaterra, vamos Wonderwall!’”, escribió, provocando que usuarios en redes sociales se lanzaran en su contra.

Fue entonces cuando una cuenta escribió con aparente furia: “A nadie en México le importa una mierd* tu estúpida música aburrida y vieja, ni siquiera sé quién eres, jaja”. A lo que la estrella de Oasis respondió: “Deja de llorar desconsoladamente”.