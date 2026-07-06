Adiós, hipocresía: ‘Deja de llorar’, dice Liam Gallagher a fan mexicana
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El cantante de Oasis celebró en redes el triunfo de Inglaterra sobre México en el Mundial de Futbol de la FIFA
Parece que se cayeron las máscaras de quienes nunca apoyaban de corazón a México, incluso durante la temporada de la Copa Mundial de la FIFA, tal como ocurrió con Liam Gallagher, de Oasis, quien respondió a las críticas y burlas que recibió tras celebrar el triunfo de Inglaterra sobre México.
“Es un trabajo duro el de cantar: ‘¡Harry Kane, vamos Inglaterra, vamos Wonderwall!’”, escribió, provocando que usuarios en redes sociales se lanzaran en su contra.
Fue entonces cuando una cuenta escribió con aparente furia: “A nadie en México le importa una mierd* tu estúpida música aburrida y vieja, ni siquiera sé quién eres, jaja”. A lo que la estrella de Oasis respondió: “Deja de llorar desconsoladamente”.
RIVALIDAD DE BUENA ONDA
También hubo quienes lo apoyaron, luego de la disputa virtual que protagonizó con Fher Olvera, líder de Maná, quien, después de que Gallagher pronosticara un marcador que desfavorecía por completo a México, exhortó al cantante británico a ubicarse. ¿
La noche del mismo domingo, Fher Olvera, cantante de Maná, dio por concluido el intercambio con Oasis en tono de broma, luego de que ambos apostaran días antes sobre el marcador final.
“¿No que 5-0, wey? Cinco minutos más y los hacemos pomada. Respeto a México, en buena onda”, expresó el cantante.
Después de ello, reconoció el trabajo de la Selección Mexicana y el desempeño de Javier Aguirre. Además, aprovechó para felicitar a los ingleses, dejando de lado cualquier rivalidad seria o tóxica.