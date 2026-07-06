¡Qué oso! Confirma maquillista que Ninel Conde le pagó tras hacer viral su adeudo en internet

Una vez más, Ninel Conde está en el centro de la atención mediática por un escándalo, y esta vez no se trata de su vida amorosa ni de alguna frase dicha en un reality, sino de que fue señalada como deudora por un trabajo de belleza. Aunque la presión mediática la llevó a pagar, el trago amargo ya quedó. Fue desde su cuenta de TikTok donde el maquillista dio a conocer la noticia de que le fueron pagados sus servicios tras más de seis meses de espera y de intentar cobrar el adeudo. ”Después de haber hecho pública mi experiencia, ya quedó resuelta la deuda que tenían pendiente conmigo, por lo que básicamente el asunto económico ya quedó solucionado”, dijo el maquillista a sus seguidores en un video.

¿QUÉ PASÓ CON NINEL CONDE? De acuerdo con el maquillista, quien cuenta con más de cuatro mil seguidores en TikTok, su intención no era verse envuelto en polémicas ni provocar odio en contra de la también actriz de telenovelas. “Creo que es súper importante dejar claro que mi intención no es intentar dañar la reputación de nadie, sino defender mi trabajo, porque creo que es súper importante que la gente de la industria le dé valor”, explicó el experto.

@srgiovilchis.maquillador Por favor amigos, ayúdenme etiquetando a @ninelconde @miguelwolosky para que logren ver este vídeo 🤷🏻‍♂️ ♬ sonido original - Sergio Vilchis Maquillador

Hace unos días, en la misma red social, el maquillista reveló que la actriz de Fuego en la Sangre tenía un adeudo tras haber trabajado con ella para la obra El Tenorio Cómico. “Me dijeron que solo serían algunas fechas porque se salía de su presupuesto. Me correspondían como cinco fechas (...) Yo creía que el teatro iba a cubrirlo todo”, explicó en el video.

Posteriormente, detalló que llevaba seis meses intentando recuperar el dinero por un trabajo ya realizado. ”Después de medio año ya no hay respuestas de su parte. Les escribo, no me contestan. Ya intenté contactar a Ninel, tampoco. Al día de hoy llevan seis meses sin contactarme y sin pagarme”, dijo en el video, que se replicó en varios medios y redes sociales.

EN SILENCIO, COMO SIEMPRE Lejos de salir a dar una explicación o mostrar arrepentimiento por lo sucedido, la estrella de ‘Rebelde’ se mantuvo en silencio en sus redes sociales.

Por el momento, se enfoca en la filmación de su docuserie ‘Ninel Conde Sin Filtro’, producida y distribuida por VIX, con la que busca mantener su presencia en el streaming mexicano y latino, mientras confirma su regreso a las telenovelas.

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