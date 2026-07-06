¡Qué oso! Confirma maquillista que Ninel Conde le pagó tras hacer viral su adeudo en internet

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Qué oso! Confirma maquillista que Ninel Conde le pagó tras hacer viral su adeudo en internet
    Drama. Mientras la controversia queda atrás, Ninel Conde continúa trabajando en su próxima docuserie para la plataforma VIX. FOTO: ARCHIVO/ INSTAGRAM@NINELCONDE
Israel García
por Israel García

COMPARTIR

TEMAS


Espectáculos
Viral
adeudos

Localizaciones


México

Personajes


Ninel Conde

Organizaciones


TikTok

El experto Sergio Vilchis expuso en redes que desde hacía seis meses la ‘Bombón Asesino’ había dejado de contestarle los mensajes

Una vez más, Ninel Conde está en el centro de la atención mediática por un escándalo, y esta vez no se trata de su vida amorosa ni de alguna frase dicha en un reality, sino de que fue señalada como deudora por un trabajo de belleza. Aunque la presión mediática la llevó a pagar, el trago amargo ya quedó.

Fue desde su cuenta de TikTok donde el maquillista dio a conocer la noticia de que le fueron pagados sus servicios tras más de seis meses de espera y de intentar cobrar el adeudo.

”Después de haber hecho pública mi experiencia, ya quedó resuelta la deuda que tenían pendiente conmigo, por lo que básicamente el asunto económico ya quedó solucionado”, dijo el maquillista a sus seguidores en un video.

@srgiovilchis.maquillador Nunca imaginé que cobrar un trabajo terminado terminaría convirtiéndose en una lección sobre el valor que uno mismo debe darse@Danniedlt ♬ sonido original - Sergio Vilchis Maquillador

¿QUÉ PASÓ CON NINEL CONDE?

De acuerdo con el maquillista, quien cuenta con más de cuatro mil seguidores en TikTok, su intención no era verse envuelto en polémicas ni provocar odio en contra de la también actriz de telenovelas.

“Creo que es súper importante dejar claro que mi intención no es intentar dañar la reputación de nadie, sino defender mi trabajo, porque creo que es súper importante que la gente de la industria le dé valor”, explicó el experto.

@srgiovilchis.maquillador

Por favor amigos, ayúdenme etiquetando a @ninelconde @miguelwolosky para que logren ver este vídeo 🤷🏻‍♂️

♬ sonido original - Sergio Vilchis Maquillador

Hace unos días, en la misma red social, el maquillista reveló que la actriz de Fuego en la Sangre tenía un adeudo tras haber trabajado con ella para la obra El Tenorio Cómico.

“Me dijeron que solo serían algunas fechas porque se salía de su presupuesto. Me correspondían como cinco fechas (...) Yo creía que el teatro iba a cubrirlo todo”, explicó en el video.

Posteriormente, detalló que llevaba seis meses intentando recuperar el dinero por un trabajo ya realizado.

”Después de medio año ya no hay respuestas de su parte. Les escribo, no me contestan. Ya intenté contactar a Ninel, tampoco. Al día de hoy llevan seis meses sin contactarme y sin pagarme”, dijo en el video, que se replicó en varios medios y redes sociales.

EN SILENCIO, COMO SIEMPRE

Lejos de salir a dar una explicación o mostrar arrepentimiento por lo sucedido, la estrella de ‘Rebelde’ se mantuvo en silencio en sus redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/show/fama-bajo-vigilancia-el-nuevo-precio-de-ser-una-celebridad-en-la-era-digital-DL21911561

Por el momento, se enfoca en la filmación de su docuserie ‘Ninel Conde Sin Filtro’, producida y distribuida por VIX, con la que busca mantener su presencia en el streaming mexicano y latino, mientras confirma su regreso a las telenovelas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Viral
adeudos

Localizaciones


México

Personajes


Ninel Conde

Organizaciones


TikTok

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El equipo ganador

El equipo ganador
Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Sedena, Guardia Nacional, FGR y Pemex aseguraron 111 mil litros de hidrocarburo, tractocamiones y autotanques en un inmueble de Escobedo.

Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo
Autoridades de Estados Unidos identificaron una organización criminal que traficó metanfetamina desde Campeche hacia Iowa y Nebraska desde 2020.

Detiene Interpol en Campeche a presunto líder de red que traficaba metanfetamina a EU
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

¡Calendario Oficial de la Pensión del Bienestar!... ¿Qué día cae el pago de los 6 mil 400 pesos en julio?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
La eliminación ante Inglaterra puso fin al ciclo de Javier Aguirre y abrió una nueva etapa para la Selección Mexicana.

¿Qué sigue para México tras el Mundial 2026? El futuro del Tri rumbo a 2030
Con tres goles en el torneo, Folarin Balogun podrá reforzar a Estados Unidos en un partido clave tras quedar en suspenso la sanción derivada de su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

FIFA levanta la sanción a Folarin Balogun tras llamada de Donald Trump; Infantino responde