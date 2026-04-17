Afrika Bambaataa, Coachella y Celia Cruz

Hacia finales de la semana pasada se dio a conocer el fallecimiento a unos días de cumplir los 69 años de edad de Lance Taylor, mejor conocido como el içónico DJ norteamericano Afrika Bambaataa.

Afrika adquirió merecidamente el mote de “padrino del hip hop” debido a su papel decisivo en el desarrollo de la cultura del hip hop a partir de que el artista del grafiti Fab Five Freddy, quien ya se había hecho popular decorando murales en clubes del movimiento New Wave de Manhattan (de ahí su cameo en el clásico video de Blondie “Rapture”, del mismo año) lo invita a poner música en uno de ellos, el Mudd Club, y uniendo el talento adquirido en África como parte de “la nación Zulu” que lo llevó a cambiar su nombre a otros como DJ Jazzy Jay y Grand Mixer DST, Bambaataa se convirtió como uno de los pioneros de aquel popular ritmo musical.

El himno de batalla de este movimiento fue el tema “Planet Rock”, el cual llegó a obtener el status de oro y generó toda una escuela de rap “electro boogie” y que posteriormente se conocería como “electro funk”; el cine le dio la bienvenida desde la película de 1984 “Beat Street” (que puede verse en streaming a través de MGM Plus) a la cinta de acción del 2001 “Swordfish: Acceso autorizado”, protagonizada por John Travolta, Halle Berry y Hugh Jackman así como a ser considerado incluso a una inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, en 2007. Según informes de su equipo legal y fuentes cercanas, falleció víctima de cáncer de próstata. QEPD.

En notas más agradables, a fines de la Semana de Pascua, como ya va siendo tradición en el desierto de California se inauguró la edición 2026 del Festival de Coachella con la diversidad de ritmos musicales que la ha caracterizado desde sus inicios en cuyo primer fin de semana brillaron bandas como el pop de Sabrina Carpenter; el glam rock del ex vocalista de Van Halen, David Lee Roth; el rock alternativo de Smashing Pumpkins; la controversia de si Justin Bieber se estancó o dio una probadita de un nuevo giro musical, y a lastinas poderosas como J.Lo y Karol G haciendo historia en este evento como las primeras en romperla sobre ese mismo escenario.

Pero ya que mencionamos el Salón de la Fama del Rock and Roll y latinas que hicieron historia en la música internacional, a mediados de semana con el anuncio de los inducidos en este 2026 tanto en vida como de manera póstuma considerándose entre los primeros al ex vocalista de Génesis e incluso ganador del Oscar, Phil Collins; a la también nominada a la estatuilla Queen Latifah; los metaleros de Iron Maiden; al rockero Billy Idol; a la también británica y ganadora del Grammy Sade; los también británicos de Oasis y entre los póstumos como parte de Joy Division a Ian Curtis (junto a New Order), y la cubana Celia Cruz por su influencia musical. ¡Felicidades!

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