El déficit comercial de EU bajó un 1.2% en abril, el segundo mes sin aranceles de Trump

WASHINGTON- El déficit comercial de Estados Unidos bajó un 1.2% en abril, el segundo mes completo después de que el Supremo invalidara gran parte de los aranceles del presidente Donald Trump, hasta alcanzar los 55 mil 900 millones de dólares, según publica este martes por la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA).

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El cuarto mes de 2026 fue el segundo completo desde que una sentencia de la Corte Suprema en frebrero declaró ilegal argumentar una emergencia nacional para imponer aranceles globales.

Las exportaciones de bienes y servicios ascendieron en abril a 327 mil 100 millones de dólares, un 2.6% más que en marzo, impulsadas por la demanda de hidrocarburos estadounidenses como alternativa a Oriente Medio por el cierre del estrecho de Ormuz.

Las importaciones crecieron con fuerza un 2%, hasta los 383 mil millones de dólares, lo que compensó el aumento de la ventas al exterior.

La disminución del déficit de bienes y servicios reflejó una reducción de 2 mil 400 millones de dólares en el déficit de bienes, hasta 83 mil 700 millones de dólares, y una disminución de mil 700 millones de dólares en el superávit de servicios, hasta los 27 mil 800 millones de dólares.

En lo que va de año, el déficit de bienes y servicios se redujo en 213.500 millones de dólares, o un 49.1%, frente al mismo periodo de 2025.

Las exportaciones acumuladas aumentaron 128 mil 200 millones de dólares, un 11.3% más, mientras que las importaciones disminuyeron 85 mil 300 millones de dólares, un 5.5%.

Por partidas, las exportaciones de bienes aumentaron en abril 8.700 millones de dólares, hasta los 221 mil 300 millones.

Las ventas al exterior de bienes de capital aumentaron 4 mil millones de dólares, sobre todo las computadoras (2 mil 500 millones) y las aeronaves civiles ( Mil millones).

También crecieron en 2 mil 500 millones de dólares las exportaciones de suministros y materiales industriales, impulsadas por las ventas de crudo (6.400 millones de dólares), fueloil (Mil 300 millones de dólares) y otros productos petrolíferos ( mil millones de dólares), en medio de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, que en represalia bloqueó el estrecho de Ormuz, vía estratégica de petróleo y gas.

El oro no monetario disminuyó 5 mil 800 millones de dólares, al igual que otros metales preciosos, que cayeron 1.900 millones de dólares. Por otro lado, los bienes de consumo aumentaron en mil 700 millones de dólares.

Las importaciones de bienes de capital subieron en 7 mil millones de dólares, las de computadoras, en 2 mil 200 millones, las de semiconductores, en 1.700 millones, y las de equipos de telecomunicaciones, en mil 600 millones.

El saldo comercial negativo con China decreció 2 mil 600 millones de dólares, hasta los 12 mil millones de dólares, mientras que el déficit con la Unió Europea se situó en 7200 millones, el de México en 14 mil 800 y el de Canadá en 6 mil 200 millones.

Mientras, el superávit con América del Sur y Central aumentó 2 mil 600 millones de dólares, hasta los los 7 mil 800 millones, mientras que con el Reino Unido se redujo en 3 mil 800 millones de dólares, quedando en 2 mil 600 millones en abril.