Alejandra Barros promete un desenlace lleno de emociones para ‘Mi Rival’

Uno de los proyectos que logró captar la atención de la audiencia de la televisión abierta y del streaming de VIX fue ‘Mi Rival’, una historia de corte campirano y melodrama clásico en la que el amor y la pasión fueron los ingredientes principales de la producción de Carmen Armendáriz. Para invitar a la audiencia a ver los episodios finales, Alejandra Barros, una de sus protagonistas, platicó con VMÁS sobre el reto de dar vida a ‘Paloma García’, quien disputa el amor de ‘Renato’ con su hija ‘Bárbara’, interpretados, respectivamente, por Sebastián Rulli y Ela Velden. “Es un gusto para mí oír que la gente todavía se reúne en familia para ver estas historias que hacemos con tanto cariño y esfuerzo. Estamos felices de lograr reunir a las familias con estas historias”, comenzó la reconocida actriz.

UN FINAL CON ACCIÓN, PASIÓN Y AMOR La historia tendrá un total de 52 episodios, por lo que es un hecho que los villanos enfrentarán las consecuencias de sus actos y todos los conflictos llegarán a su desenlace. “Estas últimas semanas, como bien dices, se viene todo rapidísimo, así es que no se lo pueden perder. Ya estamos en la recta final, empiezan a resolverse todas las cosas que estaban enredadas y todo ocurre muy rápido. El gran final es el 28 de junio, en domingo, así es que no se lo pierdan. Va a haber acción, pasión; no les quiero decir mucho porque me quedan pocas palabras para describirlo, mejor que se sorprendan y que la disfruten en familia, como lo han hecho hasta ahora”, dijo la protagonista de ‘Mariana de la Noche’. “Muy contenta del resultado, muy agradecida con el público, con la producción y con Televisa. De verdad, haber logrado esta historia tan bonita, completamente en locaciones, fue todo un reto, y se logró muy bien”.

Mencionas que el hecho de grabar completamente en locaciones fue un valor agregado para la audiencia. ¿Ese fue el principal reto para ti en este proyecto? “Hubo muchos retos. Primero, sí, cambiarte a otra ciudad a vivir por casi cinco meses fue un reto. Después, la forma de trabajo, el equipo y demás; sabemos hacerlo y lo hemos hecho muchas veces, pero no por tanto tiempo. Sin embargo, el mayor reto fue darle verdad al personaje. Creo que en esta época, de repente, ya no se creen tanto las historias de las telenovelas o pareciera que son cosas que no pasan, pero entre más verdad les pongamos, más gente sale diciendo: ‘¡Ay, a mí me pasó!’ o ‘¡Yo conozco a alguien!’. Ese ha sido un reto constante en mi carrera como actriz: lograr personajes verdaderos, llenos de entrega”. Barros también enfrentó un importante desafío por la naturaleza de la historia: interpretar a una madre que compite con su propia hija por el amor del mismo hombre.

¿Cómo construiste a ‘Paloma’? “Pues mira, primero tuve que dejar de juzgarla, porque siendo mamá es muy difícil pensar en pelearte con una hija por un hombre. ¿Cómo? Eso no lo podía entender muy bien, hasta que hice una separación y dije: ‘Ok, no voy a pensar en la mamá, voy a pensar en la mujer’. Entonces entendí que es una mujer que está defendiendo lo que quiere, que está enamorada y que quien se le ponga en el camino lo va a hacer a un lado. Ahí fue donde logré dejar de pelearme con el personaje y construirlo desde un lugar lleno de verdad, el de una mujer desesperada que va a luchar contra todos y contra todo para conseguir el amor de su vida. Eso me ayudó mucho porque dejé de juzgarla, de pensar si estaba bien o mal, de preguntarme cómo era posible que anduviera rogándole a un hombre”.

UNA CARRERA ACOMPAÑADA Alejandra Barros volvió a compartir créditos con uno de los actores favoritos del público, Sebastián Rulli, con quien coincidió en ‘Clase 406’, en 2002; posteriormente en el remake de ‘Los ricos también lloran’, dos décadas después, y ahora nuevamente en ‘Mi Rival’. “Yo conocí a Sebastián justo en ‘Clase 406’ y nos volvimos muy amigos. Hicimos un grupo de varios compañeros que seguimos siendo muy cercanos y nunca hemos dejado de vernos durante tanto tiempo. Es una persona a la que quiero muchísimo y me enorgullece verlo convertido en el gran protagonista que es ahora, por lo profesional y por el gran actor que es. De verdad lo quiero mucho y me da muchísimo gusto trabajar con él”.

La actriz destacó que la química que muestran en pantalla se debe a la confianza que existe entre ambos y a los años que han compartido frente a las cámaras. “Me da mucha tranquilidad sentirme tan arropada en las escenas por alguien tan talentoso, tan profesional, tan querido por el público y tan entregado. Además, fuera de la pantalla es un verdadero agasajo convivir con Sebastián. Es de los hombres más divertidos, más chistosos, más alivianados; tiene personalidad de feo, le digo yo. Es un lindo y nos queremos mucho. Después de tantos años, trabajar con amigos es como más me gusta trabajar”. Además, resaltó el trabajo y profesionalismo de Ela Velden, una de las actrices favoritas del público telenovelero.

“Ela, bueno, es uno de los grandes regalos que me llevo de ‘Mi Rival’. Tenerla como hija, como compañera de escena y como amiga fuera del set ha sido increíble. Todos lo fueron. No me gustaría darte nombres de cada uno para no dejar a nadie fuera, pero también Marco Treviño, con quien nunca había trabajado, fue un gran descubrimiento. Encontrarme con un hombre tan talentoso y tan divertido hizo que este elenco me recordara a cuando yo empezaba, cuando todo el mundo se llevaba bien en los sets. Eso me da muchísimo gusto”. Ale, ¿qué representa este personaje en tu carrera? “Imagínate el honor que representa que Carmen Armendáriz haya pensado en mí para interpretar este personaje. Me llena de agradecimiento y me hace darme cuenta de que han valido la pena todos los esfuerzos y sacrificios que he hecho por esta carrera. ‘Paloma’ me deja una enorme sensación de gratitud hacia todos: hacia el público, la producción y Televisa. Qué padre que, a mi edad, pueda seguir interpretando personajes tan completos, llenos de emociones, de pasión, de rencor, que me permiten hacer de todo. Estoy muy contenta de poder seguir contando historias”.

Antes de despedirse, la protagonista envió un mensaje a los lectores de Vanguardia para invitarlos a disfrutar del desenlace de la historia por Las Estrellas.