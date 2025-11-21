Allison Mack revela que consideró terminar con su vida mientras se escondía en México tras el caso NXIVM

/ 21 noviembre 2025
    Allison Mack reveló en un pódcast que enfrentó pensamientos suicidas y una fuerte crisis emocional durante el periodo en que se ocultó en México tras el caso NXIVM, mientras intentaba asumir las consecuencias legales y personales del escándalo. FOTO: VANGUARDIA

Allison Mack habló públicamente sobre la presión emocional y las secuelas que vivió durante el caso NXIVM y su proceso judicial

Allison Mack, conocida por su papel en la serie Smallville y una de las figuras más mediáticas del caso NXIVM, volvió a generar atención pública luego de ofrecer su testimonio más personal sobre ese periodo.

La actriz, quien cumplió una condena en prisión seguida de un año de libertad condicional, habló en el pódcast de Michael Rosenbaum, su excompañero en la producción televisiva, sobre el impacto emocional que enfrentó desde que el escándalo salió a la luz.

Durante la conversación, Mack reveló que llegó a pensar en quitarse la vida durante el periodo en el que se ocultó en México tras el arresto de Keith Raniere, líder de la organización.

$!Allison Mack describió los momentos más críticos que atravesó tras el escándalo de NXIVM, incluyendo el aislamiento y la crisis emocional que enfrentó mientras permanecía oculta en México.
Allison Mack describió los momentos más críticos que atravesó tras el escándalo de NXIVM, incluyendo el aislamiento y la crisis emocional que enfrentó mientras permanecía oculta en México. Getty Images. Foto de archivo

ALLISON MACK REVELÓ QUE PENSÓ QUE EN QUITARSE LA VIDA MIENTRAS SE ESCONDÍA EN MÉXICO

La actriz recordó uno de los momentos más delicados que vivió mientras se encontraba fuera de Estados Unidos. Según relató, pasó dos semanas aislada en un departamento, sin información clara sobre su situación legal ni sobre el avance de la investigación.

“Tuve momentos de pensamientos suicidas”, explicó durante la entrevista, al detallar que la combinación entre aislamiento, incertidumbre y presión mediática la llevó a su punto más vulnerable.

Agregó que un día salió al balcón del lugar donde se encontraba refugiada y contempló la posibilidad de lanzarse. “Pensé que podría saltar y que todo terminaría”, relató. Sin embargo, otro pensamiento la frenó: “Me dije que no sabría lo que sucedería después. Quería saber lo que sucedía; mañana sería diferente”.

ALLISON MACK REVELÓ QUE SU PROCESO EN ESTADOS UNIDOS FUE DIFÍCIL

Mack señaló que el regreso a Estados Unidos no alivió de inmediato la tensión acumulada. Reconoció que enfrentar el proceso judicial y anticipar posibles escenarios legales resultó emocionalmente devastador.

La actriz dijo que vivía bajo la sombra de dos posibilidades que consideraba extremas: una larga sentencia en prisión o la clasificación como delincuente sexual de por vida. “Me enfrentaba a realidades muy pesadas y oscuras”, indicó.

ALLISON MACK TRAICIONÓ A SU FAMILIA AL ESTAR EN LA SECTA NXIVM

También habló del impacto personal derivado de su participación en NXIVM. Según detalló, el conflicto dañó gravemente sus relaciones familiares.

“Había traicionado a mi hermano y a su familia y no sabía cómo arreglarlo”, comentó, al añadir que perdió a la mayoría de su comunidad cercana.

Otro factor que complicó su vida diaria fue la constante presencia mediática. “Teníamos paparazzi afuera de la casa de mis padres, por lo que no podía ir a ningún lado sin ser perseguida”, recordó.

ALLISON MACK REVELA QUE SU MADRE FUE LA RAZÓN PRINCIPAL PARA NO QUITARSE LA VIDA TRAS CASO NXIVM

En el pódcast, Mack mencionó que hubo un motivo específico que la sostuvo durante los momentos más complejos: su madre. Explicó que, aunque se sintió al límite en más de una ocasión, pensaba en el impacto que su muerte podría tener en ella.

“Había momentos en los que sentía que no podía seguir cargando con todo esto. Pero entonces pensaba que si me suicidaba, lastimaría mucho a mi mamá. No podía hacer eso”, dijo. “Así que por ella, no lo hice”.

La actriz no detalló cuáles son sus planes a futuro, pero sí señaló que continúa trabajando en reconstruir su vida personal y en procesar las experiencias vividas durante los últimos años.

Temas


Sectas
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

