Allison Mack revela que consideró terminar con su vida mientras se escondía en México tras el caso NXIVM

Allison Mack, conocida por su papel en la serie Smallville y una de las figuras más mediáticas del caso NXIVM, volvió a generar atención pública luego de ofrecer su testimonio más personal sobre ese periodo. La actriz, quien cumplió una condena en prisión seguida de un año de libertad condicional, habló en el pódcast de Michael Rosenbaum, su excompañero en la producción televisiva, sobre el impacto emocional que enfrentó desde que el escándalo salió a la luz. Durante la conversación, Mack reveló que llegó a pensar en quitarse la vida durante el periodo en el que se ocultó en México tras el arresto de Keith Raniere, líder de la organización.

ALLISON MACK REVELÓ QUE PENSÓ QUE EN QUITARSE LA VIDA MIENTRAS SE ESCONDÍA EN MÉXICO La actriz recordó uno de los momentos más delicados que vivió mientras se encontraba fuera de Estados Unidos. Según relató, pasó dos semanas aislada en un departamento, sin información clara sobre su situación legal ni sobre el avance de la investigación. “Tuve momentos de pensamientos suicidas”, explicó durante la entrevista, al detallar que la combinación entre aislamiento, incertidumbre y presión mediática la llevó a su punto más vulnerable. Agregó que un día salió al balcón del lugar donde se encontraba refugiada y contempló la posibilidad de lanzarse. “Pensé que podría saltar y que todo terminaría”, relató. Sin embargo, otro pensamiento la frenó: “Me dije que no sabría lo que sucedería después. Quería saber lo que sucedía; mañana sería diferente”. ALLISON MACK REVELÓ QUE SU PROCESO EN ESTADOS UNIDOS FUE DIFÍCIL Mack señaló que el regreso a Estados Unidos no alivió de inmediato la tensión acumulada. Reconoció que enfrentar el proceso judicial y anticipar posibles escenarios legales resultó emocionalmente devastador. La actriz dijo que vivía bajo la sombra de dos posibilidades que consideraba extremas: una larga sentencia en prisión o la clasificación como delincuente sexual de por vida. “Me enfrentaba a realidades muy pesadas y oscuras”, indicó. ALLISON MACK TRAICIONÓ A SU FAMILIA AL ESTAR EN LA SECTA NXIVM También habló del impacto personal derivado de su participación en NXIVM. Según detalló, el conflicto dañó gravemente sus relaciones familiares. “Había traicionado a mi hermano y a su familia y no sabía cómo arreglarlo”, comentó, al añadir que perdió a la mayoría de su comunidad cercana. Otro factor que complicó su vida diaria fue la constante presencia mediática. “Teníamos paparazzi afuera de la casa de mis padres, por lo que no podía ir a ningún lado sin ser perseguida”, recordó.