Familia de Carmen Salinas desmiente acusaciones de satanismo y analiza acciones legales

El nombre de Carmen Salinas volvió a apoderarse de la prensa, las redes sociales e internet, y esta vez no fue para recordar alguna divertida anécdota, algún pleito familiar entre sus herederos o su legado en el entretenimiento mexicano, sino porque un delincuente preso la señaló como presunta satánica, sobre todo al acusarla de pedir el robo de bebés para usarlos en rituales. Tras unos días de silencio, la familia de la actriz lagunera salió a desmentir los señalamientos y a pedir respeto por el nombre de quien durante muchos años fue protagonista del entretenimiento nacional.

“Estoy algo molesta; no es posible que usen el nombre de mi madre, ya estando con nuestro Padre Dios, y hablen tanta estupidez. Y hay gente que se lo ha creído”, dijo María Eugenia Plascencia, hija y heredera principal de la actriz, al programa Ventaneando.

“¿Cómo pueden hablar de tanta estupidez, que mi mamá trabajaba con bebés para hacer rituales?”, cuestionó la hija de Carmelita en la charla que otorgó al programa de TV Azteca, en donde además de mostrarse molesta planteó la posibilidad de proceder legalmente.