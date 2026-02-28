Familia de Carmen Salinas desmiente acusaciones de satanismo y analiza acciones legales

/ 28 febrero 2026
    Familia de Carmen Salinas desmiente acusaciones de satanismo y analiza acciones legales
    Legado. La familia de Carmen Salinas pidió respeto por la memoria de la actriz tras las acusaciones difundidas en redes. FOTO: CUARTOSCURO

En redes sociales se viralizó un fragmento de una entrevista realizada por Saskia Niño de Rivera a un sicario, quien señaló a la estrella mexicana de presunto robo de bebés con fines malignos

El nombre de Carmen Salinas volvió a apoderarse de la prensa, las redes sociales e internet, y esta vez no fue para recordar alguna divertida anécdota, algún pleito familiar entre sus herederos o su legado en el entretenimiento mexicano, sino porque un delincuente preso la señaló como presunta satánica, sobre todo al acusarla de pedir el robo de bebés para usarlos en rituales. Tras unos días de silencio, la familia de la actriz lagunera salió a desmentir los señalamientos y a pedir respeto por el nombre de quien durante muchos años fue protagonista del entretenimiento nacional.

“Estoy algo molesta; no es posible que usen el nombre de mi madre, ya estando con nuestro Padre Dios, y hablen tanta estupidez. Y hay gente que se lo ha creído”, dijo María Eugenia Plascencia, hija y heredera principal de la actriz, al programa Ventaneando.

“¿Cómo pueden hablar de tanta estupidez, que mi mamá trabajaba con bebés para hacer rituales?”, cuestionó la hija de Carmelita en la charla que otorgó al programa de TV Azteca, en donde además de mostrarse molesta planteó la posibilidad de proceder legalmente.

¿DENUNCIARÁN A SASKIA NIÑO DE RIVERA?

En una charla con El Universal, María Eugenia destacó que su madre no practicaba santería, sino que profesaba la religión católica.

“Estoy bastante molesta, sacada de onda, porque es una persona que, si está en la cárcel, tú sabrás, no tiene principios, busca fama. Mi mamá era más católica, era más de ayudar”, dijo la hija de Salinas.

TE PUEDE INTERESAR: Bruno Mars rinde homenaje a México en el romántico video de ‘Risk It All’

EL SEÑALAMIENTO

Durante la semana se hizo viral en redes sociales y desató polémica en la prensa la entrevista que realizó Saskia Niño de Rivera a un recluso identificado como “Beto”, quien vinculó a la fallecida actriz con la presunta sustracción de menores y rituales satánicos.

El mismo sicario aseguró que había otros famosos que le pedían secuestrar niños; sin embargo, no mencionó más nombres.

