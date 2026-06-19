Anne Hathaway sorprende a sus seguidores al anunciar la llegada de su tercer hijo

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    Anne Hathaway sorprende a sus seguidores al anunciar la llegada de su tercer hijo
    Unión. Hathaway y Adam Shulman ampliarán su familia, manteniendo la discreción que ha caracterizado su relación desde hace más de una década. FOTO: AP/ INSTAGRAM@ANNEHATAWAY

La protagonista de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ habría realizado el tour de prensa con las primeras semanas de gestación

Sonriente, animada y notablemente feliz se mostró la estrella Anne Hathaway al revelar que está embarazada de su tercer hijo, hecho que decidió compartir con sus millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram.

La actriz ganadora del Oscar publicó este viernes un video en Instagram en el que sonríe mientras muestra una pancita de embarazo y se apresura a salir de cámara.

Hathaway, de 43 años, acompañó la publicación con el texto “Baby, I’m yours” (“Bebé, soy tuya”) y utilizó como banda sonora el éxito homónimo de Barbara Lewis para sus más de 42.2 millones de seguidores.

UNA HISTORIA DE AMOR LEJOS DE LOS REFLECTORES

Hathaway y Shulman ya son padres de dos hijos: Jonathan Rosebanks Shulman, nacido en 2016, y Jack Shulman, nacido en 2019.

La actriz de ‘Los Miserables’ ha mantenido su vida familiar con un perfil bajo, alejada en gran medida del foco mediático, aunque en diversas entrevistas ha hablado sobre la importancia de la maternidad en su vida.

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Anne Hathaway y Adam Shulman se casaron en 2012 en una ceremonia privada en California, después de varios años de relación. Desde entonces, han consolidado una de las parejas más estables de Hollywood, combinando sus carreras en la industria del entretenimiento con una vida familiar discreta. (Con información de El Universal y AP)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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