Anne Hathaway sorprende a sus seguidores al anunciar la llegada de su tercer hijo

Sonriente, animada y notablemente feliz se mostró la estrella Anne Hathaway al revelar que está embarazada de su tercer hijo, hecho que decidió compartir con sus millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram.

La actriz ganadora del Oscar publicó este viernes un video en Instagram en el que sonríe mientras muestra una pancita de embarazo y se apresura a salir de cámara.

Hathaway, de 43 años, acompañó la publicación con el texto “Baby, I’m yours” (“Bebé, soy tuya”) y utilizó como banda sonora el éxito homónimo de Barbara Lewis para sus más de 42.2 millones de seguidores.